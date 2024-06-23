УКР
Сили оборони успішно вразили пункт управління мотострілецького полку РФ у Бєлгородській області, - Генштаб

Уражено ворожу ціль у Бєлгородській області

Сили оборони України успішно уразили пункт управління мотострілецького полку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області (РФ). За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поблизу Бєлгорода пролунали вибухи. ЗМІ пишуть про ураження установки "Панцир-С". ВIДЕО

Більше інформації на цю хвилину невідомо.

Читала тут,що дозвіл на атаки районів базування орків дав можливість Хеймерсам не замовкати. Удари на випередження. Горіть в пеклі москалі, як писав Саша Хрещатик
Ну що ви творите "безсовісні"!!! Ви ж росіянам допомагаєте покращувать "кадровий ріст"! Два роки тому батальйонами командували підполковники А сьогодні - капітани! Так і до прапорщиків та сержантів дійдуть!
Гарна новина всім виконавцям респект-не зупиняйтесь...
