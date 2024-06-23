Сили оборони успішно вразили пункт управління мотострілецького полку РФ у Бєлгородській області, - Генштаб
Сили оборони України успішно уразили пункт управління мотострілецького полку РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області (РФ). За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена.
Більше інформації на цю хвилину невідомо.
То розкажи - як його батьки пречудово почуваються на Московії де навіть за читання книжки українською заарештовують.
Слава українськім воинам!