За тиждень ліквідовано 8050 окупантів та знищено 1042 одиниці озброєння й військової техніки. ІНФОГРАФІКА
Упродовж тижня із 16 по 23 червня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8050 осіб особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
Як зазначається, суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 63 танки;
- 129 бойових броньованих машин;
- 282 артилерійські системи;
- 4 РСЗВ;
- 10 установок ППО;
- 281 одиниця автотехніки;
- 52 одиниці спецтехніки.
Також українські захисники знищили 25 ракет та 196 БпЛА.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 534 360 російських окупантів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Підтимуймо, як хто може, Захисників України та їх Родини!
Слава Україні! Тримаймося !!
Мабуть , їх замінять косоокими корейцями із Північноі Кореі ,
яких кремлівське чмо , любязно запрошував воювати з украінцями 🤬
За словами Кресвелла, нова радіочастотна зброя спрямованої енергії (RFDEW), яка цього літа проходить польові випробування з британськими військовими, має бути готовою до використання «досить швидко».
«Перехід від того, що працює в реальних умовах на рівнині Солсбері, до того, що ви відправите в Україну, це ще досить великий крок. Це стрибок на рік, але не багато років», - сказав Крессвелл в інтерв'ю Financial Times.
Він уточнив, що система, яка зараз проходить випробування, «може бути доступною для використання вже наступного року». Водночас, рішення про те, коли і де розгорнути систему, прийматиме уряд Великобританії.
«При вартості всього 10 фунтів за один постріл та дальності дії до 1 км система стане дешевшою альтернативою традиційним ракетним системам ППО, вартість яких зазвичай становить сотні тисяч доларів. Технологія може бути встановлена на військових машинах і використовує мобільне джерело енергії для виробництва радіочастотних хвиль або імпульсів, що створюють перешкоди для електроніки мети, що рухається», - пише FT."