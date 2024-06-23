За тиждень ліквідовано 8050 окупантів та знищено 1042 одиниці озброєння й військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня із 16 по 23 червня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8050 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

63 танки;

129 бойових броньованих машин;

282 артилерійські системи;

4 РСЗВ;

10 установок ППО;

281 одиниця автотехніки;

52 одиниці спецтехніки.

Також українські захисники знищили 25 ракет та 196 БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 534 360 російських окупантів.