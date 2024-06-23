УКР
За тиждень ліквідовано 8050 окупантів та знищено 1042 одиниці озброєння й військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Знищення техніки РФ

Упродовж тижня із 16 по 23 червня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8050 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 63 танки;
  • 129 бойових броньованих машин;
  • 282 артилерійські системи;
  • 4 РСЗВ;
  • 10 установок ППО;
  • 281 одиниця автотехніки;
  • 52 одиниці спецтехніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони успішно вразили пункт управління мотострілецького полку РФ у Бєлгородській області, - Генштаб

Втрати армії РФ за тиждень

Також українські захисники знищили 25 ракет та 196 БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 534 360 російських окупантів.

армія рф (18498) ліквідація (4363) знищення (8017) Павлюк Олександр (216)
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Підтимуймо, як хто може, Захисників України та їх Родини!
Слава Україні! Тримаймося !!
23.06.2024 12:08 Відповісти
Героям слава!!
23.06.2024 13:43 Відповісти
Коли ця мразь кацапська скінчиться ?

Мабуть , їх замінять косоокими корейцями із Північноі Кореі ,
яких кремлівське чмо , любязно запрошував воювати з украінцями 🤬
23.06.2024 13:42 Відповісти
@ "Недорога зброя, здатна знищувати відразу кілька безпілотників, виводячи з ладу їхню електроніку, може з'явитися вже наступного року. Як https://www.ft.com/content/3675f8ad-0a9c-45e4-9454-************ пише Financial Times, про це заявив Алекс Крессвелл голова компанії Thales UK, яка очолює розробку для Великобританії.
За словами Кресвелла, нова радіочастотна зброя спрямованої енергії (RFDEW), яка цього літа проходить польові випробування з британськими військовими, має бути готовою до використання «досить швидко».
«Перехід від того, що працює в реальних умовах на рівнині Солсбері, до того, що ви відправите в Україну, це ще досить великий крок. Це стрибок на рік, але не багато років», - сказав Крессвелл в інтерв'ю Financial Times.
Він уточнив, що система, яка зараз проходить випробування, «може бути доступною для використання вже наступного року». Водночас, рішення про те, коли і де розгорнути систему, прийматиме уряд Великобританії.
«При вартості всього 10 фунтів за один постріл та дальності дії до 1 км система стане дешевшою альтернативою традиційним ракетним системам ППО, вартість яких зазвичай становить сотні тисяч доларів. Технологія може бути встановлена ​​на військових машинах і використовує мобільне джерело енергії для виробництва радіочастотних хвиль або імпульсів, що створюють перешкоди для електроніки мети, що рухається», - пише FT."
23.06.2024 13:44 Відповісти
 
 