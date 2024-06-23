На півдні за добу знищено 141 окупанта та 32 одиниці озброєння й військової техніки росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 141 окупанта.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 141 особу.
Також росіяни втратили 32 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 2 реактивні системи залпового вогню "Град";
- 1 танк;
- 4 гармати;
- 16 одиниць авто-бронетехніки;
- 3 мотоцикли;
- 1 станція радіоелектронної боротьби;
- 5 човнів.
Крім того, українські захисники знищили польовий пункт боєпостачання, 4 місця зберігання боєприпасів, 2 спостережні пункти, польовий пункт ПММ, пункт управління та станцію управління БпЛА, 3 вогневі позиції та 9 бліндажів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за тиждень ліквідовано 8050 окупантів та знищено 1042 одиниці озброєння й військової техніки.
Ворога треба знищувати...
Фізично...
Вибухами авіа-бомб.,.
Музично... з апломбом...
Всіми іншмими засобами...
Сексом анальгим...
Альбомами ...
молимось за Вас 👍🏼🙏🏼❤️