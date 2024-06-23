На півдні за добу знищено 141 окупанта та 32 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 141 окупанта.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 141 особу.

Також росіяни втратили 32 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

2 реактивні системи залпового вогню "Град";

1 танк;

4 гармати;

16 одиниць авто-бронетехніки;

3 мотоцикли;

1 станція радіоелектронної боротьби;

5 човнів.

Крім того, українські захисники знищили польовий пункт боєпостачання, 4 місця зберігання боєприпасів, 2 спостережні пункти, польовий пункт ПММ, пункт управління та станцію управління БпЛА, 3 вогневі позиції та 9 бліндажів.

за тиждень ліквідовано 8050 окупантів та знищено 1042 одиниці озброєння й військової техніки.