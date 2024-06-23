УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10866 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
354 2

На півдні за добу знищено 141 окупанта та 32 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 141 окупанта.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 141 особу.

Також росіяни втратили 32 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 2 реактивні системи залпового вогню "Град";
  • 1 танк;
  • 4 гармати;
  • 16 одиниць авто-бронетехніки;
  • 3 мотоцикли;
  • 1 станція радіоелектронної боротьби;
  • 5 човнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони успішно вразили пункт управління мотострілецького полку РФ у Бєлгородській області, - Генштаб

Крім того, українські захисники знищили польовий пункт боєпостачання, 4 місця зберігання боєприпасів, 2 спостережні пункти, польовий пункт ПММ, пункт управління та станцію управління БпЛА, 3 вогневі позиції та 9 бліндажів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за тиждень ліквідовано 8050 окупантів та знищено 1042 одиниці озброєння й військової техніки.

Автор: 

армія рф (18498) ліквідація (4363) знищення (8017) Сили оборони півдня (450)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Концептульно...

Ворога треба знищувати...

Фізично...

Вибухами авіа-бомб.,.

Музично... з апломбом...

Всіми іншмими засобами...

Сексом анальгим...

Альбомами ...
показати весь коментар
23.06.2024 13:58 Відповісти
Слава нашим Збройним Силам Укріни ,
молимось за Вас 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
23.06.2024 14:43 Відповісти
 
 