В результате российского обстрела на Киевщине повреждены 72 частных дома и 8 многоэтажек, - ОВА

В результате российского обстрела, в Обуховском районе Киевской области обломками два человека получили незначительные ранения, повреждены корпуса больницы, 72 частных дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале ОВА.

"По состоянию на 21:30 в Обуховском районе области в результате падения обломков повреждены 72 частных дома. Кроме того, повреждены квартиры в 8 многоэтажках. За медпомощью обратилось 2 человека с незначительными ранениями. Госпитализация не понадобилась", - отметил руководитель ОГА Руслан Кравченко.

Также повреждены корпуса больницы.

Кроме того, повреждены 13 зданий. Среди них коммунальное предприятие, автошкола, аптека, АЗС, продуктовый магазин, центр занятости, гостиница, медцентр, ряд предприятий, автомойка.

В помещениях выбиты окна, балконы, двери, посечены фасады и кровли.

Повреждены 28 автомобилей.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков во время ракетной атаки РФ на Киевскую область 23 июня поврежден ряд объектов, пострадали два человека, еще 35 лицам, среди которых 6 детей, оказана психологическая помощь.

