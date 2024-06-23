РУС
Оккупанты ударили по Селидово. Ранены пять человек, среди них двое детей. ФОТОрепортаж

Под вечер воскресенья, 23 июня, российские захватчики сбросили две авиабомбы на город Селидово Донецкой области. В результате вражеской атаки ранены пять человек, среди них двое детей.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По информации прокуратуры, враг совершил атаку по городу в 17:05. На жителей города армия РФ сбросила 2 авиабомбы, вероятно, "УМПБ Д-30СН".

"В эпицентре поражения оказались жители частного сектора. От вражеской атаки получила ранения целая семья: 53 и 54-летние отец и мать и их сын 10 лет, который сейчас находится в тяжелом состоянии. Кроме того, получили телесные повреждения 31-летний мужчина и мальчик 13 лет. Пострадавшие доставлены в больницу", - рассказали в ведомстве.

Окупанти вдарили по Селидовому. Поранено п’ятьох осіб, серед них двоє дітей

Также из-за вражеской атаки повреждено не менее 30 жилых домов и автомобили.

Окупанти вдарили по Селидовому. Поранено п’ятьох осіб, серед них двоє дітей

В прокуратуре сообщили, что сейчас начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Окупанти вдарили по Селидовому. Поранено п’ятьох осіб, серед них двоє дітей

Также прокуратура показала фото последствий удара захватчиков по Селидово.

Окупанти вдарили по Селидовому. Поранено п’ятьох осіб, серед них двоє дітей

