Оккупанты ударили по Селидово. Ранены пять человек, среди них двое детей. ФОТОрепортаж

Под вечер воскресенья, 23 июня, российские захватчики сбросили две авиабомбы на город Селидово Донецкой области. В результате вражеской атаки ранены пять человек, среди них двое детей.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

По информации прокуратуры, враг совершил атаку по городу в 17:05. На жителей города армия РФ сбросила 2 авиабомбы, вероятно, "УМПБ Д-30СН".

"В эпицентре поражения оказались жители частного сектора. От вражеской атаки получила ранения целая семья: 53 и 54-летние отец и мать и их сын 10 лет, который сейчас находится в тяжелом состоянии. Кроме того, получили телесные повреждения 31-летний мужчина и мальчик 13 лет. Пострадавшие доставлены в больницу", - рассказали в ведомстве.

Также из-за вражеской атаки повреждено не менее 30 жилых домов и автомобили.

В прокуратуре сообщили, что сейчас начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также прокуратура показала фото последствий удара захватчиков по Селидово.

