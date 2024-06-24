РУС
В Крыму россияне размещают военные объекты вблизи гражданских районов, чтобы сдержать украинские удары, - ISW

Удари по Криму 23 червня

Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму, пытаясь сдержать украинские удары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

После заявлений министерства обороны России 23 июня о том, что украинские силы запустили пять ракет ATACMS, которые были оснащены кассетными боевыми частями, по Севастополю, россияне обвинили в жертвах среди гражданских США, ведь система ATACMS была предоставлена Украине Штатами, несмотря на признание того, что российский перехватчик ПВО заставил ракету отклониться от траектории полета и взорваться.

Кадры, опубликованные 23 июня, якобы показывают гражданских на пляже в Севастополе во время и после отклонения ракеты от траектории полета. Российские источники утверждают, что кассетные боеприпасы упали на гражданских возле пляжа в парке Учкуевка на севере Севастополя.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате удара погибло четыре человека и 151 человек получил ранения. Украинские военные не подтвердили и не опровергли атаку на Севастополь.

Аналитики отмечают, что не могут самостоятельно проверить, использовали ли украинские силы ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.

В Институте отмечают, что обвинения российского минобороны в адрес США в жертвах среди гражданского населения является попыткой удержать Штаты от предоставления дальнейшей помощи Украине в сфере безопасности.

Российские так называемые военные блогеры активно критиковали министерство обороны России и оккупационные власти в Крыму за неспособность предотвратить удар и обеспечить достаточную защиту "российского гражданского населения".

Также власти РФ критиковали за то, что они не использовали сирены воздушной тревоги для предупреждения населения о необходимости поиска укрытия.

Несколько российских блогеров также критиковали власти РФ за неспособность обнаружить и уничтожить все ракеты до того, как они приблизились к Севастополю, и за неспособность построить укрытия в пределах пешеходной доступности от пляжа, в частности, сравнивая отсутствие укрытий возле этого пляжа с усилиями России по строительству укрытий в Белгородской области вблизи границы с Украиной.

По данным экспертов, видеоматериалы и снимки свидетельствуют о том, что российские войска размещают военную технику в гражданских районах Крыма с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В обзоре отмечается, что российские власти безответственно поощряют российский туризм в оккупированный Крым в военное время, а российские военные продолжают использовать оккупированный полуостров как тыловой плацдарм.

Аналитики ISW также предполагают, что российские военные, вероятно, целенаправленно размещают военные объекты вблизи гражданских районов в Крыму, пытаясь сдерживать украинские удары.

Кроме того, в отчете отмечается, что было зафиксировано использование российскими войсками Запорожской атомной электростанции и школ на оккупированной материковой части Украины для прикрытия российской военной техники.

"Россия, вероятно, нарушает собственные правила применения Международного гуманитарного права, в которых указано, что "военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них"", - подчеркивают в ISW.

Автор: 

Крым (26455) ISW (494)
+11
"Українські військові не підтвердили і не спростували атаку на Севастополь." - а от це, я вважаю, абсолютно правильно: хай ця сволота гавкає в порожнечу і не отримує ніякої реакції!
24.06.2024 07:57 Ответить
+6
нєфуй на нашому пляжу купатися
24.06.2024 08:03 Ответить
+5
Всьо па завєтам лапатнава бункєрнава фюрєра-будєм стаять пазаді женщін і дєтєй нє впєрєді а сзаді і пусть папробуют стрєлять...
24.06.2024 07:57 Ответить
Все змішалось - коні люди
24.06.2024 07:56 Ответить
Блогери, експерти....
24.06.2024 08:25 Ответить
Ну - таке - мікс
24.06.2024 08:27 Ответить
Щось звіти ISW останнім часом зовсім перестали тут викладати.
24.06.2024 08:03 Ответить
А кого там викладати? Балерин, балерунів і недавніх студентів. Хто взагалі цю шаражкину контору тримає?
показать весь комментарий
Стаття так собі, написано багато,аналіз відсутній
показать весь комментарий
Была новость как путлеровцы размещали склады и военную технику в работающих школах больницах детсадах и запрещали их персоналу останавливать их работу.
Вся ответственность за гибель мирных лежит на агрессоре начавшем войну.Это все равно что обвинять союзников и ссср за гибель мирных немцев в годы второй мировой войны.
24.06.2024 08:25 Ответить
Це війна. Чи криссіянам так само шкода людей які страждають в декількох сотнях км від них ? Та ні. Вони насолоджуються нашим морем і сонцем.
показать весь комментарий
Хлопці зранку шмальнули по Україні калібрами, а потім на пляж з сім'єю відпочивать.
Так що карма існує.
Загинула дочка "мера Магадана" - того самого який споряджав 155-ту бригаду орків, яка відзначилась у Бучі вбивствами і згвалтуваннями дітей...
24.06.2024 08:46 Ответить
У цих цивільних є вибір : залишатись жити біля цих військових об'єктів аюо рятуватись, покидаючи СВОЇ МЕШКАННЯ. Як це зробили більша частина Бєлгорода. Куди, хто нас чекає ? Смерть або нове життя.
показать весь комментарий
Якщо військове керівництво кацапів приймає рішення про розміщення військових об'єктів серед цивільних, то воно приймає повну відповідальність за загибель цивільних в разі атаки на об'єкт. Як інакше? Це ми їх розпаскудили! Пам'ятаю як з дворів Донецька по ЗСУ стріляли гради, а п'яні виродки на балконах кричали "ура". Якби їм прилетіло у відповідь то будь-яка спроба розмітити град у дворі житлового комплексу була б зупинена населенням - закидали б пляшками з рідиною Молотова...
показать весь комментарий
В якому районі Донецька мешкали?
Я знаю. Уночі приїджали на шкільні майданчики.
показать весь комментарий
Это местод гебешной пропаганды- выставление жертвы агрессором.Чтобы обелить свою империалистическую реванщисткую войну.У кгб откуда родом путлер 70 лет опыта очернения капиталистическх стран.Специально подьезжать на градах и сау вплотную к многоэтажкам школам детсадам больницам,обстреливать всу и сваливать.А как прилетает в ответ вопить про "нацистов домбящих бамбасс "
показать весь комментарий
Это городские легенды войны:
Мне рассказывали люди которые своими глазами в 14-Ом видели негра на укр. БТРе в Курахово.
Мне рассказывали как "нацики" со двора уводили коров одев их в берцы, шоб следов не было видно.
В Донецке арта била с территорий закрытых пром площадок. Терриконов и посадок.
Скажите смысл бить от многоэтажки? Настраивать против себя мирняк "героического" Донецка?
Отдельные случаи конечно были, но это эксцессы исполнителя.
Вся наша жизнь мифами наполнена
24.06.2024 09:37 Ответить
Как раз наоборот получить поддержку.
Путлеровцы оккупировали донецкв 2014 году. А чтобы жители Донецка
не возмущались оккупацией
обстреливать их несколькими
снарядами а потом говорить
смотрите это вас нацики обстреливают а мы пришли вас от них защищать.
показать весь комментарий
Согласен. И примеров масса. Ко мне под окно прилетело с соседней шахты. 2 трамвайных остановки. Я за миф. Подъехали во двор многоэтажки и под пьяные выкрики с балконов "Ура" стали пулять
показать весь комментарий
"Россия, вероятно, нарушает собственные правила применения Международного гуманитарного права....
показать весь комментарий
Москали помогают осуществить мечту некоторых крымчан, ...а потом хоть камни с неба.... Извините, но камни нужны самим на строительство укреплений. Но поможем чем можем
показать весь комментарий
Кацапи ховаються за спинами своїх же цивільних, тобто одним пострілом два зайці, то чому це має стримувати ЗСУ?
показать весь комментарий
Тобто, рашисти 11 років УБИВАЮТЬ в Україні населення, це нормально!?!?
Тобто, пропаганда убивць з московіі, намагається звинувати жертв в тому, що їх московіти правильно УБИВАЮТЬ, а жертви, не мають права на адекватну відповідь!
Смерть московським окупантам! Тримаймо ІнформГігієну, перед вкидами московського лайна..
показать весь комментарий
В Інституті наголошують, що звинувачення російського міноборони на адресу США у жертвах серед цивільного населення є спробою утримати Штати від надання подальшої допомоги Україні у сфері безпеки.

Перше що самі цивільні під час війни роблять біля військових об'єктів... більше пляжів в Криму немає... Друге тобто нам тепер нікуди не стріляти тому що орки завтра забудують свої бази цивільною інфраструктурою і все Україні треба здаватись....
показать весь комментарий
Щось не те . Може тут умовний - Мосфільм постарався ?
Відео якесь підозріле , кадри з метушнею на пляжі є , звуки неначе від вибухів є , а самих вибухів не видно .
Та й дивно це якось - ракета вільно пролетіла більше двох сотень км , і лише над севастопольським пляжем її врешті побачили і вразили !? От якраз зробили це - там де треба ! Ні кілометром ближче ні кілометром далі , а якраз над пляжем !!
показать весь комментарий
24.06.2024 12:13 Ответить
 
 