В Крыму россияне размещают военные объекты вблизи гражданских районов, чтобы сдержать украинские удары, - ISW

Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму, пытаясь сдержать украинские удары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

После заявлений министерства обороны России 23 июня о том, что украинские силы запустили пять ракет ATACMS, которые были оснащены кассетными боевыми частями, по Севастополю, россияне обвинили в жертвах среди гражданских США, ведь система ATACMS была предоставлена Украине Штатами, несмотря на признание того, что российский перехватчик ПВО заставил ракету отклониться от траектории полета и взорваться.

Кадры, опубликованные 23 июня, якобы показывают гражданских на пляже в Севастополе во время и после отклонения ракеты от траектории полета. Российские источники утверждают, что кассетные боеприпасы упали на гражданских возле пляжа в парке Учкуевка на севере Севастополя.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате удара погибло четыре человека и 151 человек получил ранения. Украинские военные не подтвердили и не опровергли атаку на Севастополь.

Аналитики отмечают, что не могут самостоятельно проверить, использовали ли украинские силы ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.

В Институте отмечают, что обвинения российского минобороны в адрес США в жертвах среди гражданского населения является попыткой удержать Штаты от предоставления дальнейшей помощи Украине в сфере безопасности.

Российские так называемые военные блогеры активно критиковали министерство обороны России и оккупационные власти в Крыму за неспособность предотвратить удар и обеспечить достаточную защиту "российского гражданского населения".

Также власти РФ критиковали за то, что они не использовали сирены воздушной тревоги для предупреждения населения о необходимости поиска укрытия.

Несколько российских блогеров также критиковали власти РФ за неспособность обнаружить и уничтожить все ракеты до того, как они приблизились к Севастополю, и за неспособность построить укрытия в пределах пешеходной доступности от пляжа, в частности, сравнивая отсутствие укрытий возле этого пляжа с усилиями России по строительству укрытий в Белгородской области вблизи границы с Украиной.

По данным экспертов, видеоматериалы и снимки свидетельствуют о том, что российские войска размещают военную технику в гражданских районах Крыма с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В обзоре отмечается, что российские власти безответственно поощряют российский туризм в оккупированный Крым в военное время, а российские военные продолжают использовать оккупированный полуостров как тыловой плацдарм.

Аналитики ISW также предполагают, что российские военные, вероятно, целенаправленно размещают военные объекты вблизи гражданских районов в Крыму, пытаясь сдерживать украинские удары.

Кроме того, в отчете отмечается, что было зафиксировано использование российскими войсками Запорожской атомной электростанции и школ на оккупированной материковой части Украины для прикрытия российской военной техники.

"Россия, вероятно, нарушает собственные правила применения Международного гуманитарного права, в которых указано, что "военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них"", - подчеркивают в ISW.

