У Криму росіяни розміщують військові об’єкти поблизу цивільних районів, щоб стримати українські удари, - ISW

Росія цілеспрямовано розміщує військові об’єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, намагаючись стримати українські удари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Після заяв міністерства оборони Росії 23 червня про те, що українські сили запустили п'ять ракет ATACMS, які були оснащені касетними бойовими частинами, по Севастополю, росіяни звинуватили у жертвах серед цивільних США, адже система ATACMS була надана Україні Штатами, попри визнання того, що російський перехоплювач ППО змусив ракету відхилитися від траєкторії польоту і вибухнути.

Кадри, опубліковані 23 червня, нібито показують цивільних на пляжі в Севастополі під час і після відхилення ракети від траєкторії польоту. Російські джерела стверджують, що касетні боєприпаси впали на цивільних біля пляжу в парку Учкуївка на півночі Севастополя.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в результаті удару загинуло четверо людей і 151 людина отримала поранення. Українські військові не підтвердили і не спростували атаку на Севастополь.

Аналітики зазначають, що не можуть самостійно перевірити, чи використовували українські сили ракети ATACMS з касетними бойовими частинами.

В Інституті наголошують, що звинувачення російського міноборони на адресу США у жертвах серед цивільного населення є спробою утримати Штати від надання подальшої допомоги Україні у сфері безпеки.

Російські так звані військові блогери активно критикували міністерство оборони Росії та окупаційну владу в Криму за нездатність запобігти удару і забезпечити достатній захист "російського цивільного населення".

Також владу РФ критикували за те, що вона не використала сирени повітряної тривоги для попередження населення про необхідність пошуку укриття.

Кілька російських блогерів також критикували владу РФ за нездатність виявити і знищити всі ракети до того, як вони наблизилися до Севастополя, і за нездатність побудувати укриття в межах пішохідної доступності від пляжу, зокрема, порівнюючи відсутність укриттів біля цього пляжу з зусиллями Росії щодо будівництва укриттів у Білгородській області поблизу кордону з Україною.

За даними експертів, відеоматеріали та знімки свідчать про те, що російські війська розміщують військову техніку в цивільних районах Криму з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

В огляді наголошують, що російська влада безвідповідально заохочує російський туризм до окупованого Криму у воєнний час, а російські військові продовжують використовувати окупований півострів як тиловий плацдарм.

Аналітики ISW також припускають, що російські військові, ймовірно, цілеспрямовано розміщують військові об'єкти поблизу цивільних районів у Криму, намагаючись стримувати українські удари.

Крім того, у звіті зазначається, що було зафіксоване використання російськими військами Запорізької атомної електростанції та шкіл на окупованій материковій частині України для прикриття російської військової техніки.

"Росія, ймовірно, порушує власні правила застосування Міжнародного гуманітарного права, в яких зазначено, що "військове командування повинно уникати розміщення військових об'єктів у густонаселених районах або поблизу них"", – підкреслюють в ISW.

