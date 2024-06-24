УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4794 відвідувача онлайн
Новини
3 047 27

У Криму росіяни розміщують військові об’єкти поблизу цивільних районів, щоб стримати українські удари, - ISW

Удари по Криму 23 червня

Росія цілеспрямовано розміщує військові об’єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, намагаючись стримати українські удари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Після заяв міністерства оборони Росії 23 червня про те, що українські сили запустили п'ять ракет ATACMS, які були оснащені касетними бойовими частинами, по Севастополю, росіяни звинуватили у жертвах серед цивільних США, адже система ATACMS була надана Україні Штатами, попри визнання того, що російський перехоплювач ППО змусив ракету відхилитися від траєкторії польоту і вибухнути.

Кадри, опубліковані 23 червня, нібито показують цивільних на пляжі в Севастополі під час і після відхилення ракети від траєкторії польоту. Російські джерела стверджують, що касетні боєприпаси впали на цивільних біля пляжу в парку Учкуївка на півночі Севастополя.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в результаті удару загинуло четверо людей і 151 людина отримала поранення. Українські військові не підтвердили і не спростували атаку на Севастополь.

Аналітики зазначають, що не можуть самостійно перевірити, чи використовували українські сили ракети ATACMS з касетними бойовими частинами.

В Інституті наголошують, що звинувачення російського міноборони на адресу США у жертвах серед цивільного населення є спробою утримати Штати від надання подальшої допомоги Україні у сфері безпеки.

Російські так звані військові блогери активно критикували міністерство оборони Росії та окупаційну владу в Криму за нездатність запобігти удару і забезпечити достатній захист "російського цивільного населення".

Також владу РФ критикували за те, що вона не використала сирени повітряної тривоги для попередження населення про необхідність пошуку укриття.

Кілька російських блогерів також критикували владу РФ за нездатність виявити і знищити всі ракети до того, як вони наблизилися до Севастополя, і за нездатність побудувати укриття в межах пішохідної доступності від пляжу, зокрема, порівнюючи відсутність укриттів біля цього пляжу з зусиллями Росії щодо будівництва укриттів у Білгородській області поблизу кордону з Україною.

За даними експертів, відеоматеріали та знімки свідчать про те, що російські війська розміщують військову техніку в цивільних районах Криму з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

В огляді наголошують, що російська влада безвідповідально заохочує російський туризм до окупованого Криму у воєнний час, а російські військові продовжують використовувати окупований півострів як тиловий плацдарм.

Аналітики ISW також припускають, що російські військові, ймовірно, цілеспрямовано розміщують військові об'єкти поблизу цивільних районів у Криму, намагаючись стримувати українські удари.

Крім того, у звіті зазначається, що було зафіксоване використання російськими військами Запорізької атомної електростанції та шкіл на окупованій материковій частині України для прикриття російської військової техніки.

"Росія, ймовірно, порушує власні правила застосування Міжнародного гуманітарного права, в яких зазначено, що "військове командування повинно уникати розміщення військових об'єктів у густонаселених районах або поблизу них"", – підкреслюють в ISW.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Севастополі чули вибухи. Развожаєв каже про двох загиблих та понад 20 поранених: "Ситуація на Учкуївці важка" (оновлено). ФОТО

Автор: 

Крим (14222) ISW (653)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
"Українські військові не підтвердили і не спростували атаку на Севастополь." - а от це, я вважаю, абсолютно правильно: хай ця сволота гавкає в порожнечу і не отримує ніякої реакції!
показати весь коментар
24.06.2024 07:57 Відповісти
+6
нєфуй на нашому пляжу купатися
показати весь коментар
24.06.2024 08:03 Відповісти
+5
Всьо па завєтам лапатнава бункєрнава фюрєра-будєм стаять пазаді женщін і дєтєй нє впєрєді а сзаді і пусть папробуют стрєлять...
показати весь коментар
24.06.2024 07:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все змішалось - коні люди
показати весь коментар
24.06.2024 07:56 Відповісти
Блогери, експерти....
показати весь коментар
24.06.2024 08:25 Відповісти
Ну - таке - мікс
показати весь коментар
24.06.2024 08:27 Відповісти
"Українські військові не підтвердили і не спростували атаку на Севастополь." - а от це, я вважаю, абсолютно правильно: хай ця сволота гавкає в порожнечу і не отримує ніякої реакції!
показати весь коментар
24.06.2024 07:57 Відповісти
Всьо па завєтам лапатнава бункєрнава фюрєра-будєм стаять пазаді женщін і дєтєй нє впєрєді а сзаді і пусть папробуют стрєлять...
показати весь коментар
24.06.2024 07:57 Відповісти
нєфуй на нашому пляжу купатися
показати весь коментар
24.06.2024 08:03 Відповісти
Щось звіти ISW останнім часом зовсім перестали тут викладати.
показати весь коментар
24.06.2024 08:03 Відповісти
А кого там викладати? Балерин, балерунів і недавніх студентів. Хто взагалі цю шаражкину контору тримає?
показати весь коментар
24.06.2024 08:24 Відповісти
Стаття так собі, написано багато,аналіз відсутній
показати весь коментар
24.06.2024 08:11 Відповісти
Была новость как путлеровцы размещали склады и военную технику в работающих школах больницах детсадах и запрещали их персоналу останавливать их работу.
Вся ответственность за гибель мирных лежит на агрессоре начавшем войну.Это все равно что обвинять союзников и ссср за гибель мирных немцев в годы второй мировой войны.
показати весь коментар
24.06.2024 08:25 Відповісти
Це війна. Чи криссіянам так само шкода людей які страждають в декількох сотнях км від них ? Та ні. Вони насолоджуються нашим морем і сонцем.
показати весь коментар
24.06.2024 08:37 Відповісти
Хлопці зранку шмальнули по Україні калібрами, а потім на пляж з сім'єю відпочивать.
Так що карма існує.
Загинула дочка "мера Магадана" - того самого який споряджав 155-ту бригаду орків, яка відзначилась у Бучі вбивствами і згвалтуваннями дітей...
показати весь коментар
24.06.2024 08:46 Відповісти
У цих цивільних є вибір : залишатись жити біля цих військових об'єктів аюо рятуватись, покидаючи СВОЇ МЕШКАННЯ. Як це зробили більша частина Бєлгорода. Куди, хто нас чекає ? Смерть або нове життя.
показати весь коментар
24.06.2024 08:52 Відповісти
Якщо військове керівництво кацапів приймає рішення про розміщення військових об'єктів серед цивільних, то воно приймає повну відповідальність за загибель цивільних в разі атаки на об'єкт. Як інакше? Це ми їх розпаскудили! Пам'ятаю як з дворів Донецька по ЗСУ стріляли гради, а п'яні виродки на балконах кричали "ура". Якби їм прилетіло у відповідь то будь-яка спроба розмітити град у дворі житлового комплексу була б зупинена населенням - закидали б пляшками з рідиною Молотова...
показати весь коментар
24.06.2024 08:54 Відповісти
В якому районі Донецька мешкали?
Я знаю. Уночі приїджали на шкільні майданчики.
показати весь коментар
24.06.2024 09:04 Відповісти
Это местод гебешной пропаганды- выставление жертвы агрессором.Чтобы обелить свою империалистическую реванщисткую войну.У кгб откуда родом путлер 70 лет опыта очернения капиталистическх стран.Специально подьезжать на градах и сау вплотную к многоэтажкам школам детсадам больницам,обстреливать всу и сваливать.А как прилетает в ответ вопить про "нацистов домбящих бамбасс "
показати весь коментар
24.06.2024 09:07 Відповісти
Это городские легенды войны:
Мне рассказывали люди которые своими глазами в 14-Ом видели негра на укр. БТРе в Курахово.
Мне рассказывали как "нацики" со двора уводили коров одев их в берцы, шоб следов не было видно.
В Донецке арта била с территорий закрытых пром площадок. Терриконов и посадок.
Скажите смысл бить от многоэтажки? Настраивать против себя мирняк "героического" Донецка?
Отдельные случаи конечно были, но это эксцессы исполнителя.
Вся наша жизнь мифами наполнена
показати весь коментар
24.06.2024 09:37 Відповісти
Как раз наоборот получить поддержку.
Путлеровцы оккупировали донецкв 2014 году. А чтобы жители Донецка
не возмущались оккупацией
обстреливать их несколькими
снарядами а потом говорить
смотрите это вас нацики обстреливают а мы пришли вас от них защищать.
показати весь коментар
24.06.2024 09:49 Відповісти
Согласен. И примеров масса. Ко мне под окно прилетело с соседней шахты. 2 трамвайных остановки. Я за миф. Подъехали во двор многоэтажки и под пьяные выкрики с балконов "Ура" стали пулять
показати весь коментар
24.06.2024 12:00 Відповісти
"Россия, вероятно, нарушает собственные правила применения Международного гуманитарного права....
показати весь коментар
24.06.2024 09:09 Відповісти
Москали помогают осуществить мечту некоторых крымчан, ...а потом хоть камни с неба.... Извините, но камни нужны самим на строительство укреплений. Но поможем чем можем
показати весь коментар
24.06.2024 09:43 Відповісти
Кацапи ховаються за спинами своїх же цивільних, тобто одним пострілом два зайці, то чому це має стримувати ЗСУ?
показати весь коментар
24.06.2024 09:48 Відповісти
Тобто, рашисти 11 років УБИВАЮТЬ в Україні населення, це нормально!?!?
Тобто, пропаганда убивць з московіі, намагається звинувати жертв в тому, що їх московіти правильно УБИВАЮТЬ, а жертви, не мають права на адекватну відповідь!
Смерть московським окупантам! Тримаймо ІнформГігієну, перед вкидами московського лайна..
показати весь коментар
24.06.2024 10:07 Відповісти
В Інституті наголошують, що звинувачення російського міноборони на адресу США у жертвах серед цивільного населення є спробою утримати Штати від надання подальшої допомоги Україні у сфері безпеки.

Перше що самі цивільні під час війни роблять біля військових об'єктів... більше пляжів в Криму немає... Друге тобто нам тепер нікуди не стріляти тому що орки завтра забудують свої бази цивільною інфраструктурою і все Україні треба здаватись....
показати весь коментар
24.06.2024 10:07 Відповісти
Щось не те . Може тут умовний - Мосфільм постарався ?
Відео якесь підозріле , кадри з метушнею на пляжі є , звуки неначе від вибухів є , а самих вибухів не видно .
Та й дивно це якось - ракета вільно пролетіла більше двох сотень км , і лише над севастопольським пляжем її врешті побачили і вразили !? От якраз зробили це - там де треба ! Ні кілометром ближче ні кілометром далі , а якраз над пляжем !!
показати весь коментар
24.06.2024 10:40 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 12:13 Відповісти
 
 