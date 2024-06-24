Одесщину атаковали двумя ракетами "Искандер-К", одна из них не достигла своей цели, - Воздушные силы
Силы противовоздушной обороны уничтожили российскую ракету на Юге.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило командование Воздушных сил.
"Утром 24 июня 2024 года российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К". Благодаря активному противодействию противовоздушной обороны юга Украины одна из ракет не достигла своей цели", - говорится в сообщении.
Утром россияне обстреляли Херсонскую область КАБами.
Также в течение 23 июня на Николаевщине уничтожен разведывательный беспилотник "ZALA".
Напомним, утром 24 июня 2024 года российские войска атаковали Одессу ракетами.
