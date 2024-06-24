РУС
Одесщину атаковали двумя ракетами "Искандер-К", одна из них не достигла своей цели, - Воздушные силы

На Одещині знищили одну ракету РФ

Силы противовоздушной обороны уничтожили российскую ракету на Юге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило командование Воздушных сил.

"Утром 24 июня 2024 года российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К". Благодаря активному противодействию противовоздушной обороны юга Украины одна из ракет не достигла своей цели", - говорится в сообщении.

Утром россияне обстреляли Херсонскую область КАБами.

Робота сил ППО на Півдні

Также в течение 23 июня на Николаевщине уничтожен разведывательный беспилотник "ZALA".

Напомним, утром 24 июня 2024 года российские войска атаковали Одессу ракетами.

Хорошо было, сли вторая оказалась трусливой и вернулась домой
24.06.2024 10:28 Ответить
к сожалению, но факт-
24.06.2024 10:36 Ответить
24.06.2024 12:10 Ответить
 
 