УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9954 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 452 3

Одещину атакували двома ракетами "Іскандер-К", одна із них не досягля своєї цілі, - Повітряні сили

На Одещині знищили одну ракету РФ

Сили протиповітряної оборони знищили російську ракету на Півдні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило командування Повітряних сил.

"Зранку 24 червня 2024 року російські окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандер-К". Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі", - йдеться в повідомленні.

Вранці росіяни обстріляли Херсонщину КАБами.

Робота сил ППО на Півдні

Також протягом 23 червня на Миколаївщині знищено розвідувальний безпілотник "ZALA".

Нагадаємо, вранці 24 червня 2024 року російські війська атакували Одесу ракетами.

Читайте: "Крота" ФСБ РФ, який шпигував за Силами оборони, затримано на Волині, - СБУ

Автор: 

ППО (3487) Повітряні сили (2964)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошо было, сли вторая оказалась трусливой и вернулась домой
показати весь коментар
24.06.2024 10:28 Відповісти
к сожалению, но факт-
показати весь коментар
24.06.2024 10:36 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 12:10 Відповісти
 
 