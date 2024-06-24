Одещину атакували двома ракетами "Іскандер-К", одна із них не досягля своєї цілі, - Повітряні сили

Сили протиповітряної оборони знищили російську ракету на Півдні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило командування Повітряних сил.

"Зранку 24 червня 2024 року російські окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандер-К". Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі", - йдеться в повідомленні.

Вранці росіяни обстріляли Херсонщину КАБами.

Також протягом 23 червня на Миколаївщині знищено розвідувальний безпілотник "ZALA".

Нагадаємо, вранці 24 червня 2024 року російські війська атакували Одесу ракетами.

