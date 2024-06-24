РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9406 посетителей онлайн
Новости
7 799 39

Вооруженные нападения в Дагестане на синагогу и церковь: убиты 6 нападавших, погибли 15 полицейских

Унаслідок нападів у Дагестані загинули 15 поліцейських

В России в результате нападений в дагестанских Дербенте и Махачкале на синагогу, церкви и пост полиции погибли около 20 человек, 15 из них - сотрудники полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".

Глава республики Сергей Меликов заявил, что среди погибших - протоиерей, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николай Котельников.

МВД Дагестана сообщило о 16 пострадавших: 13 полицейских и трех гражданских, они госпитализированы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уцелевший оккупант ищет своих под завалами: "Тимура нет. Из Нальчика и Дербента пацаны - никого нет, бл#дь. #банные урусы! ". ВИДЕО

Отмечается, что активная фаза объявленной накануне контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте, где происходили главные события, завершена.

Глава Дагестана сообщил, что убиты 6 нападавших. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Что предшествовало?

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь. После нападения в синагоге возник пожар.

В то же время в Махачкале неизвестные напали на пост ДПС. Еще одна перестрелка произошла через несколько часов в селе Сергокала, что недалеко от Дербента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Исполнители теракта в "Крокус Сити Холл" связаны с "украинскими националистами", - соратник Путина Патрушев

При этом, по информации российских СМИ, среди нападавших были двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова - Осман и Адиль.

По некоторым данным, в нападении также участвовал племянник чиновника. Источники сообщали, что все трое были ликвидированы. Магомед Омаров задержан, его допрашивают сотрудники ФСБ.

24-26 июня объявлено в Дагестане днями траура по погибшим в Махачкале и Дербенте.

Автор: 

Дагестан (145) россия (96949) стрельба (3294) теракт (2346)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Та нехай *********** один одного, що гундяєвські попи, що поліцейські, що терористи, одна херня.
показать весь комментарий
24.06.2024 10:46 Ответить
+21
Правильно було написати місцевими ополченцями було вбито 15 кацапських карателів і агент фсб (піп).єта гражданская вайна.
показать весь комментарий
24.06.2024 11:02 Ответить
+20
Звідки на рашці ПРАВОохоронці?
показать весь комментарий
24.06.2024 10:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та нехай *********** один одного, що гундяєвські попи, що поліцейські, що терористи, одна херня.
показать весь комментарий
24.06.2024 10:46 Ответить
то не терористи, а повстанці
показать весь комментарий
24.06.2024 12:13 Ответить
Не пройшло и пол года как дагестанец нашел то что искал в турбине самолета
показать весь комментарий
24.06.2024 12:52 Ответить
Звідки на рашці ПРАВОохоронці?
показать весь комментарий
24.06.2024 10:47 Ответить
Правильно було написати місцевими ополченцями було вбито 15 кацапських карателів і агент фсб (піп).єта гражданская вайна.
показать весь комментарий
24.06.2024 11:02 Ответить
А у нас вони є?
показать весь комментарий
24.06.2024 11:06 Ответить
Ну мова у новині не про нас. Чи ви думаєте що я мрійник та в ванільних хмарах мешкаю щодо нас?
показать весь комментарий
24.06.2024 11:08 Ответить
А це є такі ждуни. Тільки шо, а у нас шо не так, хіба? Кажуть.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:21 Ответить
Це повинно продовжитись,боротьба проти кремлівського режиму вічна !
показать весь комментарий
24.06.2024 10:49 Ответить
"правоохоронці"???

Ви називаєте те, що коїться на параші (і у Дагестані зокрема) правом? 🤯
показать весь комментарий
24.06.2024 10:50 Ответить
Дагестан - оккупированая росией территория.
показать весь комментарий
24.06.2024 11:13 Ответить
Уже украинский след увидели. Власть в РФ думает что направив всю ненависть на украинцев она спасет империю от развала
показать весь комментарий
24.06.2024 10:51 Ответить
Ага. У нас сейчас именно к дагестанцам "лишняя ненависть". Визитку Яроша, надеюсь, нашли?
показать весь комментарий
24.06.2024 11:09 Ответить
Рязанський цукор,Беслан,"Крокус сіті"-неофашистьско-мафіозно-терористичний режим на рпсіі так завжди робе.А потім видає себе за жертву терору.
показать весь комментарий
24.06.2024 10:55 Ответить
Не зупиняйтесь!
показать весь комментарий
24.06.2024 10:56 Ответить
Ну шо , схоже знову на - замовний теракт . ! Терористів мабуть знову завербував Буданов , пообіцявши по мільйону руплів кожному ,, а двох синків голови району Дагестану , схоже підкинули , щоб - направіть слєдствіє по ложному слєду . !
А ще терористи повинні були їхати до України , на білому Рено , де для них - десь в районі Авдіївка - Покровськ готували вікно для переходу .!
показать весь комментарий
24.06.2024 10:58 Ответить
Цензор, треба вірно новину подавати. Не правоохоронці, а учасники ОПУ (це стосовно правоохоронців). Щодо протоієрея, то писати: співробітник ФСБ. А взагалі схоже на фсбшну провокацію.
показать весь комментарий
24.06.2024 11:00 Ответить
Россия вернется к статус-кво до 2002 года, когда были исламские ячейки. Так что ничего они не сделают. Пусть Путин поблагодарит младшего Буша за то что тот зачистил исламистов в Афганистане, но теперь США оттуда ушли и радикальный ислам начнет снова свою победную поступь.
показать весь комментарий
24.06.2024 11:03 Ответить
15 орків полягло захищаючи сінагогу? Хтось в це вірить?
показать весь комментарий
24.06.2024 11:11 Ответить
Они нападали на полицейских. Расстреливали машины там или что-то такое.
показать весь комментарий
24.06.2024 11:56 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 11:14 Ответить
Святкування річниці "путча вихідного дня" прошло у Дагестані з вогником.
Гарна традиція!
Добре б її масштабувати.
показать весь комментарий
24.06.2024 11:14 Ответить
Пане редактор, а за що видалили мій коментар? Може потрібно думати спочатку коли набираєте текст для статті, а не перепечатувати кацапсмі?
показать весь комментарий
24.06.2024 11:16 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 11:24 Ответить
Вбито 6 борців за свободу,знищенню 15 шакалів.
Може так треба писати?
показать весь комментарий
24.06.2024 11:25 Ответить
Нет. Убито 6 исламистов (зло №1) и 15 шакалов (зло №2).
показать весь комментарий
24.06.2024 13:09 Ответить
Ви глибоко помиляєтесь. Зло номер один це русня та російська держава. Може хочете ще разом з путіним боротися з "ісламістами"? Да ісламістам навпаки треба допомогати воювати проти Росії, давати зброю та вибухівку
показать весь комментарий
24.06.2024 18:39 Ответить
Гаразд, зло №1 - кацапи.
Зло №2 исламисти.
Вы правда готовы кормить волка чтобы он загрыз соседа?
Он загрызет, но вы будете следующим.
показать весь комментарий
24.06.2024 20:58 Ответить
Дуже дивно, тобто сатанистьска терористична русня це наш "сусід", а ісламісти яких ніколи не було в Україні та які не зробили абсолютно нічого поганого українцям це вовк. Мда, русня працює над мізками украхнців дуже сильно
показать весь комментарий
26.06.2024 23:58 Ответить
Нічого дивного. Вовк маленький тому що його мало хто годуе. Але на зразок США та Аль-Кайди ми бачимо (хмарочоси) що бувае
показать весь комментарий
27.06.2024 04:12 Ответить
Ну... те що п...дари мочать один одного, це добре. Саме в цьому випадку цікаво інше, це той факт, що тут приймали участь у "двіжі" сини чиновників та їх родичі. І треба віддати належне, мінус 15 казлорилих поліцаїв досить не поганий результат. Особиста думка моя така, місцеві еліти на Кавказі почали відчувати слабкість не тільки в кремлі, а й на місці. Рамзанчик здає позиції, а його вигодовані шакалята розуміють, не далека та година коли трон в чечні стане вільним. Саме цей випадок, трохи в логічний ланцюг не клеїться, але ж хз, що там взагалі на мікрорівні коїться. У будь якому випадку, маю надію, що наші ГУР та СБУ свою карту тут розігрують.
показать весь комментарий
24.06.2024 11:27 Ответить
та нема тут ніяких карт. там тільки одна карта - Вілаят Кавказ - похідне крило від Вілаят Хорасан - це все є ІДІЛ. вони мочать всіх. і талібів, і рушникоголових, і євреїв, і християн. їм по барабану кордони. вони релігійні фанатики.
показать весь комментарий
24.06.2024 16:14 Ответить
 
 