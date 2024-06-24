Вооруженные нападения в Дагестане на синагогу и церковь: убиты 6 нападавших, погибли 15 полицейских

В России в результате нападений в дагестанских Дербенте и Махачкале на синагогу, церкви и пост полиции погибли около 20 человек, 15 из них - сотрудники полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".

Глава республики Сергей Меликов заявил, что среди погибших - протоиерей, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николай Котельников.

МВД Дагестана сообщило о 16 пострадавших: 13 полицейских и трех гражданских, они госпитализированы.

Отмечается, что активная фаза объявленной накануне контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте, где происходили главные события, завершена.

Глава Дагестана сообщил, что убиты 6 нападавших. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Что предшествовало?

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь. После нападения в синагоге возник пожар.

В то же время в Махачкале неизвестные напали на пост ДПС. Еще одна перестрелка произошла через несколько часов в селе Сергокала, что недалеко от Дербента.

При этом, по информации российских СМИ, среди нападавших были двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова - Осман и Адиль.

По некоторым данным, в нападении также участвовал племянник чиновника. Источники сообщали, что все трое были ликвидированы. Магомед Омаров задержан, его допрашивают сотрудники ФСБ.

24-26 июня объявлено в Дагестане днями траура по погибшим в Махачкале и Дербенте.