Вооруженные нападения в Дагестане на синагогу и церковь: убиты 6 нападавших, погибли 15 полицейских
В России в результате нападений в дагестанских Дербенте и Махачкале на синагогу, церкви и пост полиции погибли около 20 человек, 15 из них - сотрудники полиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".
Глава республики Сергей Меликов заявил, что среди погибших - протоиерей, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николай Котельников.
МВД Дагестана сообщило о 16 пострадавших: 13 полицейских и трех гражданских, они госпитализированы.
Отмечается, что активная фаза объявленной накануне контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте, где происходили главные события, завершена.
Глава Дагестана сообщил, что убиты 6 нападавших. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Что предшествовало?
Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь. После нападения в синагоге возник пожар.
В то же время в Махачкале неизвестные напали на пост ДПС. Еще одна перестрелка произошла через несколько часов в селе Сергокала, что недалеко от Дербента.
При этом, по информации российских СМИ, среди нападавших были двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова - Осман и Адиль.
По некоторым данным, в нападении также участвовал племянник чиновника. Источники сообщали, что все трое были ликвидированы. Магомед Омаров задержан, его допрашивают сотрудники ФСБ.
24-26 июня объявлено в Дагестане днями траура по погибшим в Махачкале и Дербенте.
Ви називаєте те, що коїться на параші (і у Дагестані зокрема) правом? 🤯
А ще терористи повинні були їхати до України , на білому Рено , де для них - десь в районі Авдіївка - Покровськ готували вікно для переходу .!
Гарна традиція!
Добре б її масштабувати.
Може так треба писати?
Зло №2 исламисти.
Вы правда готовы кормить волка чтобы он загрыз соседа?
Он загрызет, но вы будете следующим.