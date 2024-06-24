Збройні напади у Дагестані на синагогу та церкву: вбито 6 нападників, загинуло 15 поліцейських

У Росії внаслідок нападів у дагестанських Дербенті та Махачкалі на синагогу, церкви та пост поліції загинули близько 20 осіб, 15 із них – співробітники поліції.

Глава республіки Сергій Меліков заявив, що серед загиблих - протоієрей, настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці у Дербенті Микола Котельников.

МВС Дагестану повідомило про 16 постраждалих: 13 поліцейських і трьох цивільних, їх госпіталізовано.

Зазначається, що активну фазу оголошеної напередодні контртерористичної операції в Махачкалі та Дербенті, де відбувалися головні події, завершено.

Глава Дагестану повідомив, що вбито 6 нападників. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про теракт.

Що передувало?

Увечері 23 червня у Дербенті невідомі обстріляли з автоматичної зброї синагогу та церкву. Після нападу у синагозі виникла пожежа.

Водночас у Махачкалі невідомі напали на пост ДПС. Ще одна перестрілка сталася через кілька годин у селі Сергокала, що неподалік Дербента.

При цьому, за інформацією російських ЗМІ, серед нападників були двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова - Осман та Аділь.

За деякими даними, у нападі також брав участь племінник чиновника. Джерела повідомляли, що всіх трьох було ліквідовано. Магомеда Омарова затримано, його допитують співробітники ФСБ.

24-26 червня оголошено в Дагестані днями жалоби за загиблими в Махачкалі та Дербенті.