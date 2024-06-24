УКР
9954 відвідувача онлайн
Новини
7 800 39

Збройні напади у Дагестані на синагогу та церкву: вбито 6 нападників, загинуло 15 поліцейських

Унаслідок нападів у Дагестані загинули 15 поліцейських

У Росії внаслідок нападів у дагестанських Дербенті та Махачкалі на синагогу, церкви та пост поліції загинули близько 20 осіб, 15 із них – співробітники поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Радіо Свобода".

Глава республіки Сергій Меліков заявив, що серед загиблих - протоієрей, настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці у Дербенті Микола Котельников.

МВС Дагестану повідомило про 16 постраждалих: 13 поліцейських і трьох цивільних, їх госпіталізовано.

Зазначається, що активну фазу оголошеної напередодні контртерористичної операції в Махачкалі та Дербенті, де відбувалися головні події, завершено.

Глава Дагестану повідомив, що вбито 6 нападників. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про теракт.

Що передувало?

Увечері 23 червня у Дербенті невідомі обстріляли з автоматичної зброї синагогу та церкву. Після нападу у синагозі виникла пожежа.

Водночас у Махачкалі невідомі напали на пост ДПС. Ще одна перестрілка сталася через кілька годин у селі Сергокала, що неподалік Дербента.

При цьому, за інформацією російських ЗМІ, серед нападників були двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова - Осман та Аділь.

За деякими даними, у нападі також брав участь племінник чиновника. Джерела повідомляли, що всіх трьох було ліквідовано. Магомеда Омарова затримано, його допитують співробітники ФСБ.

24-26 червня оголошено в Дагестані днями жалоби за загиблими в Махачкалі та Дербенті.

Дагестан (78) росія (67333) стрілянина (1821) теракт (1059)
Топ коментарі
+26
Та нехай *********** один одного, що гундяєвські попи, що поліцейські, що терористи, одна херня.
показати весь коментар
24.06.2024 10:46 Відповісти
+21
Правильно було написати місцевими ополченцями було вбито 15 кацапських карателів і агент фсб (піп).єта гражданская вайна.
показати весь коментар
24.06.2024 11:02 Відповісти
+20
Звідки на рашці ПРАВОохоронці?
показати весь коментар
24.06.2024 10:47 Відповісти
то не терористи, а повстанці
показати весь коментар
24.06.2024 12:13 Відповісти
Не пройшло и пол года как дагестанец нашел то что искал в турбине самолета
показати весь коментар
24.06.2024 12:52 Відповісти
А у нас вони є?
показати весь коментар
24.06.2024 11:06 Відповісти
Ну мова у новині не про нас. Чи ви думаєте що я мрійник та в ванільних хмарах мешкаю щодо нас?
показати весь коментар
24.06.2024 11:08 Відповісти
А це є такі ждуни. Тільки шо, а у нас шо не так, хіба? Кажуть.
показати весь коментар
24.06.2024 14:21 Відповісти
Це повинно продовжитись,боротьба проти кремлівського режиму вічна !
показати весь коментар
24.06.2024 10:49 Відповісти
"правоохоронці"???

Ви називаєте те, що коїться на параші (і у Дагестані зокрема) правом? 🤯
показати весь коментар
24.06.2024 10:50 Відповісти
Дагестан - оккупированая росией территория.
показати весь коментар
24.06.2024 11:13 Відповісти
Уже украинский след увидели. Власть в РФ думает что направив всю ненависть на украинцев она спасет империю от развала
показати весь коментар
24.06.2024 10:51 Відповісти
Ага. У нас сейчас именно к дагестанцам "лишняя ненависть". Визитку Яроша, надеюсь, нашли?
показати весь коментар
24.06.2024 11:09 Відповісти
Рязанський цукор,Беслан,"Крокус сіті"-неофашистьско-мафіозно-терористичний режим на рпсіі так завжди робе.А потім видає себе за жертву терору.
показати весь коментар
24.06.2024 10:55 Відповісти
Не зупиняйтесь!
показати весь коментар
24.06.2024 10:56 Відповісти
Ну шо , схоже знову на - замовний теракт . ! Терористів мабуть знову завербував Буданов , пообіцявши по мільйону руплів кожному ,, а двох синків голови району Дагестану , схоже підкинули , щоб - направіть слєдствіє по ложному слєду . !
А ще терористи повинні були їхати до України , на білому Рено , де для них - десь в районі Авдіївка - Покровськ готували вікно для переходу .!
показати весь коментар
24.06.2024 10:58 Відповісти
Цензор, треба вірно новину подавати. Не правоохоронці, а учасники ОПУ (це стосовно правоохоронців). Щодо протоієрея, то писати: співробітник ФСБ. А взагалі схоже на фсбшну провокацію.
показати весь коментар
24.06.2024 11:00 Відповісти
Россия вернется к статус-кво до 2002 года, когда были исламские ячейки. Так что ничего они не сделают. Пусть Путин поблагодарит младшего Буша за то что тот зачистил исламистов в Афганистане, но теперь США оттуда ушли и радикальный ислам начнет снова свою победную поступь.
показати весь коментар
24.06.2024 11:03 Відповісти
15 орків полягло захищаючи сінагогу? Хтось в це вірить?
показати весь коментар
24.06.2024 11:11 Відповісти
Они нападали на полицейских. Расстреливали машины там или что-то такое.
показати весь коментар
24.06.2024 11:56 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 11:14 Відповісти
Святкування річниці "путча вихідного дня" прошло у Дагестані з вогником.
Гарна традиція!
Добре б її масштабувати.
показати весь коментар
24.06.2024 11:14 Відповісти
Пане редактор, а за що видалили мій коментар? Може потрібно думати спочатку коли набираєте текст для статті, а не перепечатувати кацапсмі?
показати весь коментар
24.06.2024 11:16 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 11:24 Відповісти
Вбито 6 борців за свободу,знищенню 15 шакалів.
Може так треба писати?
показати весь коментар
24.06.2024 11:25 Відповісти
Нет. Убито 6 исламистов (зло №1) и 15 шакалов (зло №2).
показати весь коментар
24.06.2024 13:09 Відповісти
Ви глибоко помиляєтесь. Зло номер один це русня та російська держава. Може хочете ще разом з путіним боротися з "ісламістами"? Да ісламістам навпаки треба допомогати воювати проти Росії, давати зброю та вибухівку
показати весь коментар
24.06.2024 18:39 Відповісти
Гаразд, зло №1 - кацапи.
Зло №2 исламисти.
Вы правда готовы кормить волка чтобы он загрыз соседа?
Он загрызет, но вы будете следующим.
показати весь коментар
24.06.2024 20:58 Відповісти
Дуже дивно, тобто сатанистьска терористична русня це наш "сусід", а ісламісти яких ніколи не було в Україні та які не зробили абсолютно нічого поганого українцям це вовк. Мда, русня працює над мізками украхнців дуже сильно
показати весь коментар
26.06.2024 23:58 Відповісти
Нічого дивного. Вовк маленький тому що його мало хто годуе. Але на зразок США та Аль-Кайди ми бачимо (хмарочоси) що бувае
показати весь коментар
27.06.2024 04:12 Відповісти
Ну... те що п...дари мочать один одного, це добре. Саме в цьому випадку цікаво інше, це той факт, що тут приймали участь у "двіжі" сини чиновників та їх родичі. І треба віддати належне, мінус 15 казлорилих поліцаїв досить не поганий результат. Особиста думка моя така, місцеві еліти на Кавказі почали відчувати слабкість не тільки в кремлі, а й на місці. Рамзанчик здає позиції, а його вигодовані шакалята розуміють, не далека та година коли трон в чечні стане вільним. Саме цей випадок, трохи в логічний ланцюг не клеїться, але ж хз, що там взагалі на мікрорівні коїться. У будь якому випадку, маю надію, що наші ГУР та СБУ свою карту тут розігрують.
показати весь коментар
24.06.2024 11:27 Відповісти
та нема тут ніяких карт. там тільки одна карта - Вілаят Кавказ - похідне крило від Вілаят Хорасан - це все є ІДІЛ. вони мочать всіх. і талібів, і рушникоголових, і євреїв, і християн. їм по барабану кордони. вони релігійні фанатики.
показати весь коментар
24.06.2024 16:14 Відповісти
 
 