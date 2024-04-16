Исполнители теракта в "Крокус Сити Холл" связаны с "украинскими националистами", - соратник Путина Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл" якобы имели связи с "украинскими националистами". Это, по его словам, подтверждает расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.

"В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский священник заявил, что россиянам необходимо смиренно привыкать к терактам. ВИДЕО

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл"

Напомним, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 143 человека.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", собирались скрыться в Украине. Впоследствии Путин признал, что теракт в "Крокус Сити холле" 22 марта совершили "радикальные исламисты", но заказчиками считает "тех, кто воюет с Россией руками киевского режима".

Иранские СМИ сообщили, что террористы ИГИЛ анонсировали новый теракт в России "очень скоро".

Министерство иностранных дел России обвинило Украину в терактах на территории РФ и требует арестовать и выдать "всех причастных к терактам лиц", в том числе, арестовать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортников также заявил, что за терактом в Подмосковье стоит Украина, США и Великобритания.

Позже Путин намекнул на месть за теракт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следком РФ возбудил дело относительно финансирования терроризма "высшими должностными лицами США и стран НАТО"