Исполнители теракта в "Крокус Сити Холл" связаны с "украинскими националистами", - соратник Путина Патрушев
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл" якобы имели связи с "украинскими националистами". Это, по его словам, подтверждает расследование.
Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.
"В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами", - сказал он.
Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл"
Напомним, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 143 человека.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", собирались скрыться в Украине. Впоследствии Путин признал, что теракт в "Крокус Сити холле" 22 марта совершили "радикальные исламисты", но заказчиками считает "тех, кто воюет с Россией руками киевского режима".
Иранские СМИ сообщили, что террористы ИГИЛ анонсировали новый теракт в России "очень скоро".
Министерство иностранных дел России обвинило Украину в терактах на территории РФ и требует арестовать и выдать "всех причастных к терактам лиц", в том числе, арестовать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Директор ФСБ РФ Бортников также заявил, что за терактом в Подмосковье стоит Украина, США и Великобритания.
Позже Путин намекнул на месть за теракт.
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Виконавці теракту у "Крокус Сіті Хол" - соратник Путіна Патрушев.
від "український націоналіст" в рашці мають пісятись під себе і діти, і дорослі !
підкинь пропаганди в пєчку, "рыбьеглазый"!
"Насєлєніє" не здатне на емпатію.
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Добряче таки, заковтнути дали йому!! Гадить, прямо під себе…
Вікові зміни, невідворотні…
- НЕт,это было до вас в четырнадцатом веке ." )))
Прямой конкурент Тихоновой.
Путин может найти связь между Крокусом и Патрушевым.
1. Украинские "националисты" передавали указания таджикам на "мове" и те прекрасно понимали шо и как...
2. В Киеве самый низкий % обнала русских рублей...
3. Таджики в ходе следственного эксперимента с удовольствием ели сало...
4. На приветствие "Слава Украине" отвечали "Таджикистану слава"...
5. При обыске были изъяты пляжные резиновые шлёпанцы, пакетики с перцем ТМ "Мрія"...
6. На машине были запасные номерные знаки "ВР0101КА" и "ПТН ПНХ"...
Або "як би виглядав осілець у Галустяна" ..
Я всвого часу (коли можно було не логінитися тут на Цензорі) постив под ніком :
"Адддскій отжиггг Зазєркаія" !!!
Й помічу це було до 2014 року й тоді йще не було такого терміну як "життобандєровци" ...
Тому не здивованний аж ніяк осілцем на бошці таджика ...
Якщо те стадо п"є стекломий замість хоча б відносно шляхетних напоїв , то чим вони відрізняються від "торчків" ?!
Стеломий це є їх ключова "скрепа" -- код нації (якщо цих покидьків йще можно обзивати "нацією") .
Бритва Оккама - дивись кому вигідно...
Говнешенков об этом сообщал.
Или ты не веришь Говношенкову?
Может тебя в фсб сдать? За
дискредетацию?
А? А там провода на яйца...
Внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися:
● військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);
● 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);
● 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).
Лососні тунца!