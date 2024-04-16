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Исполнители теракта в "Крокус Сити Холл" связаны с "украинскими националистами", - соратник Путина Патрушев

патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл" якобы имели связи с "украинскими националистами". Это, по его словам, подтверждает расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.

"В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами", - сказал он.

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Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл"

Напомним, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 143 человека.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", собирались скрыться в Украине. Впоследствии Путин признал, что теракт в "Крокус Сити холле" 22 марта совершили "радикальные исламисты", но заказчиками считает "тех, кто воюет с Россией руками киевского режима".

Иранские СМИ сообщили, что террористы ИГИЛ анонсировали новый теракт в России "очень скоро".

Министерство иностранных дел России обвинило Украину в терактах на территории РФ и требует арестовать и выдать "всех причастных к терактам лиц", в том числе, арестовать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортников также заявил, что за терактом в Подмосковье стоит Украина, США и Великобритания.

Позже Путин намекнул на месть за теракт.

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Автор: 

Патрушев (77) россия (95339) теракт (2295)


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Топ комментарии
+19
А треба виправити заголовок от так, і буде правда

Виконавці теракту у "Крокус Сіті Хол" - соратник Путіна Патрушев.
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16.04.2024 14:03
+15
І це каже той, хто підривав в Росії багатоповерхівки з людьми у 2000му
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16.04.2024 14:10
+12
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16.04.2024 14:29
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А треба виправити заголовок от так, і буде правда

Виконавці теракту у "Крокус Сіті Хол" - соратник Путіна Патрушев.
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16.04.2024 14:03 Ответить
не треба !

від "український націоналіст" в рашці мають пісятись під себе і діти, і дорослі !

підкинь пропаганди в пєчку, "рыбьеглазый"!

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16.04.2024 14:09 Ответить
Та їм жеж *****, поки їх особисто не зачепить!
"Насєлєніє" не здатне на емпатію.
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16.04.2024 14:15 Ответить
а на енурез ?

.
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16.04.2024 14:17 Ответить
Та Яценюк,1000%!!!!
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16.04.2024 15:05 Ответить
Яценюк-то Яценюк, але ж візитівка-то Яроша!
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16.04.2024 15:07 Ответить
кацап, вещай на сваих рашен каналах і не лізь в українські, твій бред не потрібен. Чого не під своїм прапором ?
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16.04.2024 14:07 Ответить
Где у тебя таз со льдом? Быстро сядь туда, кацл.
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16.04.2024 14:09 Ответить
Пішов *****, уйобок кацапський. Госпєреворот тобі в очці влаштують. Чмо ******, ти зареєструвалось щоб ***** тут ригати. Підор дирявий
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16.04.2024 14:11 Ответить
Тю, а путлер с патрушевим причетні до гітлерівського нацизму.
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16.04.2024 14:05 Ответить
Таджики- небезпечні націоналісти...
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16.04.2024 14:05 Ответить
"процесуально закріплюється зв'язок" - шляхом відрізання вух і підсмажування електрострумом статевих органів.
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16.04.2024 14:06 Ответить
З яких це пір націоналісти (пофіг, українські чи ще якісь) мають контакти з мешканцями середньоазійських країн?
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16.04.2024 14:07 Ответить
Так само як і арабські націоналістичні євреї підтримують тісний зв'язок з буддистами Таїланду
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16.04.2024 15:58 Ответить
ПНХ,падло. Здохни.
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16.04.2024 14:08 Ответить
старший приказал
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16.04.2024 14:09 Ответить
І це каже той, хто підривав в Росії багатоповерхівки з людьми у 2000му
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16.04.2024 14:10 Ответить
Никому это не интересно.
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16.04.2024 14:11 Ответить
Навіть в кацапії в це не вірять.
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16.04.2024 14:11 Ответить
Ага... із рєптілоїдами з планету Нубіру. Але щось каци задовгу паузу взяли після того як іділ на себе взяло відповідальність. Типу щоб всі на болотах вже про цей факт підзабули. А по суті насрати...
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16.04.2024 14:12 Ответить
тема «візітки» Яроша не розкрита..
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16.04.2024 14:12 Ответить

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16.04.2024 14:13 Ответить
Мука з Аргентини дає себе знати і у отого, патрошоного!!
Добряче таки, заковтнути дали йому!! Гадить, прямо під себе…
Вікові зміни, невідворотні…
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16.04.2024 14:16 Ответить
Да-да, рязанский сахар
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16.04.2024 14:17 Ответить
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16.04.2024 14:18 Ответить
Патрушев. ты что, связан с украинскими националистами?
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16.04.2024 14:20 Ответить
".. Часовню тоже я развалил??
- НЕт,это было до вас в четырнадцатом веке ." )))
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16.04.2024 14:20 Ответить
іділовци вже рукою махнули, хохли так хохли, це вперше коли терористи терористов опустили по повній, часи невигадених історій.
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16.04.2024 14:20 Ответить
Хто б сумнівався...
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16.04.2024 14:20 Ответить
Патрушеву не терпится продвинуть своего сынка.
Прямой конкурент Тихоновой.
Путин может найти связь между Крокусом и Патрушевым.
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16.04.2024 14:22 Ответить
" Мамои клянусь" - сказонув патрушев
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16.04.2024 14:22 Ответить
і з якого це часу українські націоналісти платять срублями таджикським "колегам"????
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16.04.2024 14:23 Ответить
Тут и к бабке не ходи:
1. Украинские "националисты" передавали указания таджикам на "мове" и те прекрасно понимали шо и как...
2. В Киеве самый низкий % обнала русских рублей...
3. Таджики в ходе следственного эксперимента с удовольствием ели сало...
4. На приветствие "Слава Украине" отвечали "Таджикистану слава"...
5. При обыске были изъяты пляжные резиновые шлёпанцы, пакетики с перцем ТМ "Мрія"...
6. На машине были запасные номерные знаки "ВР0101КА" и "ПТН ПНХ"...
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16.04.2024 14:23 Ответить
Начяльніка ... Героям Слава !!!

Або "як би виглядав осілець у Галустяна" ..

Я всвого часу (коли можно було не логінитися тут на Цензорі) постив под ніком :

"Адддскій отжиггг Зазєркаія" !!!

Й помічу це було до 2014 року й тоді йще не було такого терміну як "життобандєровци" ...

Тому не здивованний аж ніяк осілцем на бошці таджика ...

Якщо те стадо п"є стекломий замість хоча б відносно шляхетних напоїв , то чим вони відрізняються від "торчків" ?!
Стеломий це є їх ключова "скрепа" -- код нації (якщо цих покидьків йще можно обзивати "нацією") .
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16.04.2024 14:23 Ответить
Чесно кажучи, я був би не проти на ще з сотню чи дві подібних акцій. Зроблених чи нашими, чи підставними руками. Я був би не проти підриву ЖД станців, отруєнь водогонів, знищення мостів разом з тролейбусами на них, підпалом лікарень тощо. Ця війна не може мати обмежень з нашого боку. Ми маємо вигризти собі життя. Ціною смерті ворогів. А ворогом нам є кожен живий кацап у Кацапстані. Будемо гратись по правилам-нас знищать. Бо допомогу ми вже ,,одержали,, та бачимо її ціну. А самотужки грати в джентельменів проти озвірілої скотобази нам не достатньо сили. То ж маємо використовувати абсолютно всі методи вбивств ворога.
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16.04.2024 14:28 Ответить
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16.04.2024 14:29 Ответить
Бойовий кролик
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16.04.2024 15:13 Ответить
Якесь хворобливе бажання приплести до "теракту" Україну, лише вказує на однозначне там авторство Кремля.
Бритва Оккама - дивись кому вигідно...
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16.04.2024 14:32 Ответить
Жидотаджикобандерівці?
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16.04.2024 14:36 Ответить
Ну, мало-мало порозслідує і випливуть зв'язки з папуасами і пінгвінами.... чтому б ні???
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16.04.2024 14:37 Ответить
І це каже той хто підірвав будинків на росії. Сміх Тай годі
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16.04.2024 14:42 Ответить
Поэтому дерьмак решил выслужиться разогнать 67-ю омбр ДУК ПС.
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16.04.2024 14:44 Ответить
Патрушев, клоун, не ***** - батальоны украинских националистаов были унитожены ещё 24-26.02.2022.

Говнешенков об этом сообщал.

Или ты не веришь Говношенкову?

Может тебя в фсб сдать? За
дискредетацию?
А? А там провода на яйца...
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16.04.2024 14:52 Ответить
Пора вже ІДІЛ на "пургу" Патрушева відповісти: "Можемо повторити!" та й підірвати Кремль ...
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16.04.2024 14:53 Ответить
Крокус Сити Холл - виноват во всём хохол
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16.04.2024 14:55 Ответить
а шо тут думать , кацапы сами устроили теракт чтобы вызвать жалость и может уменьшить санкции , есть доказательства этого
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16.04.2024 14:56 Ответить
фсбешники в синих свитерах в зале и один кричит закройте двери
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16.04.2024 14:58 Ответить
Вони побачили Патрушева ! Як тут не кричати ?
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16.04.2024 15:05 Ответить
Хто би сумнівався що параша звинуватиме Україну!!!
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16.04.2024 14:57 Ответить
🔥 Знеструмлено військові об'єкти агресора - у ніч на сьогодні у брянську горіла підстанція, - повідомляє ГУР

Внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися:

● військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);
● 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);
● 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).
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16.04.2024 15:01 Ответить
Хто зупинить ціх таджиків ?
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16.04.2024 15:03 Ответить
Тортури підтвердять навіть те, що рука Аллаха вчинила це побоїще ! Але Аллах був бандеревцем. Він вступив у лави ОУН ще в далекому 681 році. На горі Арафат.
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16.04.2024 15:10 Ответить
Вже не бандерівці, а українські націоналісти, прогресують, скоро навчаться визнавати незалежність української держави.
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16.04.2024 15:15 Ответить
Тільки в них слово «націоналіст» - це погано.
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16.04.2024 16:05 Ответить
Звичайно можна повірити, дуже достовірна інформація, кацапи ж ніколи до цього не брехали.
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16.04.2024 15:31 Ответить
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16.04.2024 15:51 Ответить
Патрубок!
Лососні тунца!
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16.04.2024 15:55 Ответить
У рашистів слова «націоналіст», «свідомий», «вільний», «демократичний», «незалежний» мають викликати тільки погані емоції і на підсвідомості означати «щось погане» минаючи позитивне значення цих слів.
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16.04.2024 16:04 Ответить
Колись власними очами бачила вереск одного такого філолуха у ФБ, де воно подивилося на якусь медичну методичку та волало на весь ФБ: "Людііі! Націкі "потерю свідомості" счітают болєзнью и лєчат!!!"
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16.04.2024 17:24 Ответить
Нє, ну а чо? Сеча в "тєрарістов" жовта (бачили, коли спіймали), небо блакитне - зв'язок з українськими націоналістами "наліцо"!
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16.04.2024 17:28 Ответить
Те шо патрушев зв'язан з українською ОПою це факт...
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16.04.2024 19:32 Ответить
А Рязанский " сахар " тоже был изготовлен в Украине...?
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16.04.2024 20:03 Ответить
Нарешті знайшли візитку Яроша?
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17.04.2024 08:54 Ответить
 
 