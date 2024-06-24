ВСУ до сих пор не исчерпали запас танков Т-64, это хороший знак для военных, - Forbes
Украина, как и Россия, имеет достаточно старых танков еще на несколько лет ожесточенных боев. Оборонная промышленность приспособилась к условиям полномасштабной войны, поэтому ВСУ продолжают получать танки Т-64, в том числе, модернизированные.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус, об этом пишет Forbes.
В Украине сформировали 150-ю механизированную бригаду, которая получила на вооружение модернизированные танки Т-64БВ образца 2017 года. Это при том, что машина является основным боевым танком в ВСУ, и за более чем два года полномасштабной войны их запасы не израсходовались.
В издании пишут, что наличие собственных танков на поле боя является хорошим знаком. Это может означать, что такого дефицита танков, как с БМП или БТР, в Силах обороны нет. Сам Т-64 называют классикой холодной войны. Производством занимался завод имени Малышева в Харькове с 1963 по 1987 годы. После развала СССР в ВСУ оставались тысячи Т-64 различных версий. Их модернизировали и эксплуатировали вместе с Т-72 и Т-80.
Вероятно, украинская промышленность смогла адаптироваться и создавать мастерские в разных частях Украины, чтобы восстанавливать Т-64. Также были подписаны соглашения по ремонту и модернизации ОБТ с Чехией и Польшей. Именно этим можно объяснить, как машины продолжают поступать в строй несмотря на потери сотен Т-64 с 24 февраля 2022 года.
Если предположить, что Украина теряет 100 Т-64 в год, а запасы после СССР были 3000, то ВСУ хватит танков еще на несколько лет точно. Даже при условии, что не все Т-64 подлежат восстановлению.
Коли прийде час, політика зацікавиться вами.
4 вересня натовп народу увірвався до залу засідань Законодавчого корпусу в Бурбонському палаці з вимогами проголошення республіки." ДУМАЙТЕ САМІ, РІШАЙТЕ САМІ. Що далі робити з узурпатором влади !
Десь ми це вже чули
До речі,ці танки почали при Порошенку доводитись до цієї модернізації масово.Була інформація,понад 170 одиниць в рік.Це не мало,якщо що за ********* мірками.Скільки при президенті Зеленському їх модернізувалося? Так,є модернізація зразка 2021 року.Але скільки одиниць зразка 21 року?
Это значительное количество?
До одинички ще далеко...
Правда в тому, що в кацапів просто немає достатньо високоточних засобів, аби реально чавунієм "утюжити" заводи, на яких можуть ремонтувати і модернізувати такі танки.
3000 чи не 3000, але ЗСУ отримує поповнення в танках різних типів постійно, в т.ч. і ротними комплектами. В т.ч. і на 100% українського виробництва. І це - дуже погана новина для *****.