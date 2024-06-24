РУС
ВСУ до сих пор не исчерпали запас танков Т-64, это хороший знак для военных, - Forbes

Т-64 у складі 150-ї механізованої бригади

Украина, как и Россия, имеет достаточно старых танков еще на несколько лет ожесточенных боев. Оборонная промышленность приспособилась к условиям полномасштабной войны, поэтому ВСУ продолжают получать танки Т-64, в том числе, модернизированные.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус, об этом пишет Forbes.

В Украине сформировали 150-ю механизированную бригаду, которая получила на вооружение модернизированные танки Т-64БВ образца 2017 года. Это при том, что машина является основным боевым танком в ВСУ, и за более чем два года полномасштабной войны их запасы не израсходовались.

В издании пишут, что наличие собственных танков на поле боя является хорошим знаком. Это может означать, что такого дефицита танков, как с БМП или БТР, в Силах обороны нет. Сам Т-64 называют классикой холодной войны. Производством занимался завод имени Малышева в Харькове с 1963 по 1987 годы. После развала СССР в ВСУ оставались тысячи Т-64 различных версий. Их модернизировали и эксплуатировали вместе с Т-72 и Т-80.

Вероятно, украинская промышленность смогла адаптироваться и создавать мастерские в разных частях Украины, чтобы восстанавливать Т-64. Также были подписаны соглашения по ремонту и модернизации ОБТ с Чехией и Польшей. Именно этим можно объяснить, как машины продолжают поступать в строй несмотря на потери сотен Т-64 с 24 февраля 2022 года.

Если предположить, что Украина теряет 100 Т-64 в год, а запасы после СССР были 3000, то ВСУ хватит танков еще на несколько лет точно. Даже при условии, что не все Т-64 подлежат восстановлению.

Также читайте: Российские ПВО С-300/С-400 в Крыму не успевают даже развернуться, как их сразу уничтожают, - Forbes

Forbes (119) танк (2301) ВСУ (6862)
+22
24.06.2024 13:50 Ответить
24.06.2024 13:50 Ответить
+15
Нагадує кацапський звіт для розвідки. Там ще в додатку мають бути фотографії та географічні координати місць можливого зберігання і ремонту
24.06.2024 13:39 Ответить
24.06.2024 13:39 Ответить
+13
24.06.2024 13:36 Ответить
24.06.2024 13:36 Ответить
24.06.2024 13:36 Ответить
24.06.2024 13:36 Ответить
Них*я не понял, но очень интересно (с)
24.06.2024 13:40 Ответить
24.06.2024 13:40 Ответить
Не має значення, цікавитеся ви політикою чи ні.
Коли прийде час, політика зацікавиться вами.
24.06.2024 13:50 Ответить
24.06.2024 13:50 Ответить
24.06.2024 13:39 Ответить
24.06.2024 13:39 Ответить
"Повідомлення про Седанську катастрофу, отримане в Парижі увечері 2 вересня, було приховане від народу через страх перед революцією. Коли ж парижани дізналися страшну правду про становище, у якому опинилася Франція, вони звинуватили в поразці імператора Наполеона ІІІ. Вже увечері 3 вересня на вулицях почалися демонстрації під гаслами республіки, організовані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC бланкістами . В ніч з 3 на 4 вересня відбулися переговори між делегацією Законодавчого корпусу та імператрицею Євгенією, яка запропонувала голові парламенту Адольфу Тьєру прийняти владу. Наступного дня Тьєр виступив з пропозицією створити комісію управління і національної оборони, скликати Установчі збори для визначення форми правління.

4 вересня натовп народу увірвався до залу засідань Законодавчого корпусу в Бурбонському палаці з вимогами проголошення республіки." ДУМАЙТЕ САМІ, РІШАЙТЕ САМІ. Що далі робити з узурпатором влади !
24.06.2024 13:47 Ответить
24.06.2024 13:47 Ответить
24.06.2024 13:50 Ответить
24.06.2024 13:50 Ответить
Там уже за півроку до вторгнення стільки дивовижних речей сталося, що за 30 років не відбувалося
24.06.2024 13:53 Ответить
24.06.2024 13:53 Ответить
Пєрєкуйом мєчі на арала!
Десь ми це вже чули
24.06.2024 13:55 Ответить
24.06.2024 13:55 Ответить
Хоть щось залишилось, і це добре.
24.06.2024 13:56 Ответить
24.06.2024 13:56 Ответить
В Україні сформували 150-ту механізовану бригаду, яка отримала на озброєння модернізовані танки Т-64БВ зразка 2017 року. Це при тому, що машина є основним бойовим танком в ЗСУ і за понад два роки повномасштабної війни їхні запаси не витратились. Джерело:

До речі,ці танки почали при Порошенку доводитись до цієї модернізації масово.Була інформація,понад 170 одиниць в рік.Це не мало,якщо що за ********* мірками.Скільки при президенті Зеленському їх модернізувалося? Так,є модернізація зразка 2021 року.Але скільки одиниць зразка 21 року?
24.06.2024 14:00 Ответить
24.06.2024 14:00 Ответить
Ну про 3000 звісно цікаво почитати, а у реаліях там і близько подібної кількості не існує
24.06.2024 14:01 Ответить
24.06.2024 14:01 Ответить
Наскільки я розумію, 3000 це приблизна кількість на момент розпаду СРСР.
24.06.2024 14:08 Ответить
24.06.2024 14:08 Ответить
Всі так розуміють, тільки це не має жодного відношення до наявності танків в Україні.
24.06.2024 14:09 Ответить
24.06.2024 14:09 Ответить
6,5 тыс. танков после распада сссера.
24.06.2024 14:43 Ответить
24.06.2024 14:43 Ответить
По состоянию на 2024 года численность ВСУ - 700-800 тысяч человек, в резерве - 300-400 тысяч человек. На вооружении украинской армии, по версии GFР, находятся 2809 танков, 8217 боевых бронированных машин,
24.06.2024 14:45 Ответить
24.06.2024 14:45 Ответить
цікаво почитати де вони ті 2800 танків нарахували. бо наскільки я зустрічав інфу від різних осінтерів, на початок 2024 в ЗСУ було 700-800 танків у військах, велика частина з яких то леопьорди-1 і словенські (чи чиї вони там) модернізовані т-55. чи можна (чи варто) до цього додавати пару тисяч корпусів на зберіганні?
24.06.2024 16:39 Ответить
24.06.2024 16:39 Ответить
СМИ: Словения передала Украине 28 танков M-55. Что о них известно?

Это значительное количество?
24.06.2024 17:04 Ответить
24.06.2024 17:04 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/29/7374091/
24.06.2024 17:13 Ответить
24.06.2024 17:13 Ответить
так, 28, я чомусь думав під 50. але з урахуванням 1х леопьордів, яких мабуть уже сотні півтори - це дійсно значна частина. особливо, якшо оцінювати парк боєготових машин в 600-700 одиниць.
24.06.2024 21:52 Ответить
24.06.2024 21:52 Ответить
Щодо особового складу не скажу, а по танкам знаю цифри помалу. Скажімо так, на початок вторгнення танків було 400+. Тепер порахуй із втраченими, ті що затрофеїли під час харківського наступу, плюс допомога Заходу.
До одинички ще далеко...
24.06.2024 19:09 Ответить
24.06.2024 19:09 Ответить
"по версии GFР"
24.06.2024 19:46 Ответить
24.06.2024 19:46 Ответить
Ну дооплотились до 1966-го року. Далі казати нічого, майже 50 років назад.
24.06.2024 14:26 Ответить
24.06.2024 14:26 Ответить
Ну так весь світ же ж повірив у Фукуямівський «Кінець цивілізації»..
24.06.2024 15:02 Ответить
24.06.2024 15:02 Ответить
А в чому проблема ? Т-64 - це основний бойовий танк ЗСУ. У нього багато модернізацій, і 2017р, і 2021, і 2022. Модернізовано двигун, встановлено ******* системи наведення, керування, навігації, радіостанції, встановлено додатковий бронезахист, протикумулятивні решітки. Не абрамс, але доволі непогано показав себе на полі бою.
24.06.2024 15:08 Ответить
24.06.2024 15:08 Ответить
Для війни з кацапами Т-64 чудова машина хоча потребує деякої "доробки".
24.06.2024 15:02 Ответить
24.06.2024 15:02 Ответить
Это правда, Т-64 воюют и активно.
24.06.2024 15:04 Ответить
24.06.2024 15:04 Ответить
Їх, новенькі, у відкриту вдень возять. Всі знають з яких заводів. І кацапи знають.

Правда в тому, що в кацапів просто немає достатньо високоточних засобів, аби реально чавунієм "утюжити" заводи, на яких можуть ремонтувати і модернізувати такі танки.

3000 чи не 3000, але ЗСУ отримує поповнення в танках різних типів постійно, в т.ч. і ротними комплектами. В т.ч. і на 100% українського виробництва. І це - дуже погана новина для *****.
24.06.2024 16:17 Ответить
24.06.2024 16:17 Ответить
 
 