ВСУ до сих пор не исчерпали запас танков Т-64, это хороший знак для военных, - Forbes

Украина, как и Россия, имеет достаточно старых танков еще на несколько лет ожесточенных боев. Оборонная промышленность приспособилась к условиям полномасштабной войны, поэтому ВСУ продолжают получать танки Т-64, в том числе, модернизированные.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус, об этом пишет Forbes.

В Украине сформировали 150-ю механизированную бригаду, которая получила на вооружение модернизированные танки Т-64БВ образца 2017 года. Это при том, что машина является основным боевым танком в ВСУ, и за более чем два года полномасштабной войны их запасы не израсходовались.

В издании пишут, что наличие собственных танков на поле боя является хорошим знаком. Это может означать, что такого дефицита танков, как с БМП или БТР, в Силах обороны нет. Сам Т-64 называют классикой холодной войны. Производством занимался завод имени Малышева в Харькове с 1963 по 1987 годы. После развала СССР в ВСУ оставались тысячи Т-64 различных версий. Их модернизировали и эксплуатировали вместе с Т-72 и Т-80.

Вероятно, украинская промышленность смогла адаптироваться и создавать мастерские в разных частях Украины, чтобы восстанавливать Т-64. Также были подписаны соглашения по ремонту и модернизации ОБТ с Чехией и Польшей. Именно этим можно объяснить, как машины продолжают поступать в строй несмотря на потери сотен Т-64 с 24 февраля 2022 года.

Если предположить, что Украина теряет 100 Т-64 в год, а запасы после СССР были 3000, то ВСУ хватит танков еще на несколько лет точно. Даже при условии, что не все Т-64 подлежат восстановлению.

