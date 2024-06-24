ЗСУ досі не вичерпали запас танків Т-64, це є хорошим знаком для військових, - Forbes
Україна, як і Росія, має достатньо старих танків ще на кілька років запеклих боїв. Оборонна промисловість пристосувалася до умов повномасштабної війни, тож ЗСУ продовжують отримувати танки Т-64, в тому числі модернізовані.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус, про це пише Forbes.
В Україні сформували 150-ту механізовану бригаду, яка отримала на озброєння модернізовані танки Т-64БВ зразка 2017 року. Це при тому, що машина є основним бойовим танком в ЗСУ і за понад два роки повномасштабної війни їхні запаси не витратились.
У виданні пишуть, що наявність власних танків на полі бою є хорошим знаком. Це може означати, що такого дефіциту танків, як з БМП чи БТР, в Силах оборони немає. Сам Т-64 називають класикою холодної війни. Виробництвом займався завод імені Малишева у Харкові з 1963 по 1987 роки. Після розвалу СРСР в ЗСУ залишалися тисячі Т-64 різних версій. Їх модернізовували та експлуатували разом з Т-72 та Т-80.
Ймовірно, українська промисловість змогла адаптуватися та створювати майстерні у різних частинах України, щоб відновлювати Т-64. Також були підписані угоди по ремонту та модернізації ОБТ з Чехією та Польщею. Саме цим можна пояснити, як машини продовжують надходити в стрій попри втрати сотень Т-64 з 24 лютого 2022 року.
Якщо припустити, що Україна втрачає 100 Т-64 на рік, а запаси після СРСР були 3000, то ЗСУ вистачить танків ще на кілька років точно. Навіть за умови, що не всі Т-64 підлягають відновленню.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коли прийде час, політика зацікавиться вами.
4 вересня натовп народу увірвався до залу засідань Законодавчого корпусу в Бурбонському палаці з вимогами проголошення республіки." ДУМАЙТЕ САМІ, РІШАЙТЕ САМІ. Що далі робити з узурпатором влади !
Десь ми це вже чули
До речі,ці танки почали при Порошенку доводитись до цієї модернізації масово.Була інформація,понад 170 одиниць в рік.Це не мало,якщо що за ********* мірками.Скільки при президенті Зеленському їх модернізувалося? Так,є модернізація зразка 2021 року.Але скільки одиниць зразка 21 року?
Это значительное количество?
До одинички ще далеко...
Правда в тому, що в кацапів просто немає достатньо високоточних засобів, аби реально чавунієм "утюжити" заводи, на яких можуть ремонтувати і модернізувати такі танки.
3000 чи не 3000, але ЗСУ отримує поповнення в танках різних типів постійно, в т.ч. і ротними комплектами. В т.ч. і на 100% українського виробництва. І це - дуже погана новина для *****.