Новини
11 525 28

ЗСУ досі не вичерпали запас танків Т-64, це є хорошим знаком для військових, - Forbes

Т-64 у складі 150-ї механізованої бригади

Україна, як і Росія, має достатньо старих танків ще на кілька років запеклих боїв. Оборонна промисловість пристосувалася до умов повномасштабної війни, тож ЗСУ продовжують отримувати танки Т-64, в тому числі модернізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус, про це пише Forbes.

В Україні сформували 150-ту механізовану бригаду, яка отримала на озброєння модернізовані танки Т-64БВ зразка 2017 року. Це при тому, що машина є основним бойовим танком в ЗСУ і за понад два роки повномасштабної війни їхні запаси не витратились.

У виданні пишуть, що наявність власних танків на полі бою є хорошим знаком. Це може означати, що такого дефіциту танків, як з БМП чи БТР, в Силах оборони немає. Сам Т-64 називають класикою холодної війни. Виробництвом займався завод імені Малишева у Харкові з 1963 по 1987 роки. Після розвалу СРСР в ЗСУ залишалися тисячі Т-64 різних версій. Їх модернізовували та експлуатували разом з Т-72 та Т-80.

Ймовірно, українська промисловість змогла адаптуватися та створювати майстерні у різних частинах України, щоб відновлювати Т-64. Також були підписані угоди по ремонту та модернізації ОБТ з Чехією та Польщею. Саме цим можна пояснити, як машини продовжують надходити в стрій попри втрати сотень Т-64 з 24 лютого 2022 року.

Якщо припустити, що Україна втрачає 100 Т-64 на рік, а запаси після СРСР були 3000, то ЗСУ вистачить танків ще на кілька років точно. Навіть за умови, що не всі Т-64 підлягають відновленню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські ППО С-300/С-400 в Криму не встигають навіть розгорнутися, як їх одразу знищують, - Forbes

Forbes (162) танк (2113) ЗСУ (7863)
+22
24.06.2024 13:50 Відповісти
24.06.2024 13:50 Відповісти
+15
Нагадує кацапський звіт для розвідки. Там ще в додатку мають бути фотографії та географічні координати місць можливого зберігання і ремонту
24.06.2024 13:39 Відповісти
24.06.2024 13:39 Відповісти
+13
24.06.2024 13:36 Відповісти
24.06.2024 13:36 Відповісти
24.06.2024 13:36 Відповісти
24.06.2024 13:36 Відповісти
Них*я не понял, но очень интересно (с)
24.06.2024 13:40 Відповісти
24.06.2024 13:40 Відповісти
Не має значення, цікавитеся ви політикою чи ні.
Коли прийде час, політика зацікавиться вами.
24.06.2024 13:50 Відповісти
24.06.2024 13:50 Відповісти
24.06.2024 13:39 Відповісти
24.06.2024 13:39 Відповісти
"Повідомлення про Седанську катастрофу, отримане в Парижі увечері 2 вересня, було приховане від народу через страх перед революцією. Коли ж парижани дізналися страшну правду про становище, у якому опинилася Франція, вони звинуватили в поразці імператора Наполеона ІІІ. Вже увечері 3 вересня на вулицях почалися демонстрації під гаслами республіки, організовані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC бланкістами . В ніч з 3 на 4 вересня відбулися переговори між делегацією Законодавчого корпусу та імператрицею Євгенією, яка запропонувала голові парламенту Адольфу Тьєру прийняти владу. Наступного дня Тьєр виступив з пропозицією створити комісію управління і національної оборони, скликати Установчі збори для визначення форми правління.

4 вересня натовп народу увірвався до залу засідань Законодавчого корпусу в Бурбонському палаці з вимогами проголошення республіки." ДУМАЙТЕ САМІ, РІШАЙТЕ САМІ. Що далі робити з узурпатором влади !
24.06.2024 13:47 Відповісти
24.06.2024 13:47 Відповісти
24.06.2024 13:50 Відповісти
24.06.2024 13:50 Відповісти
Там уже за півроку до вторгнення стільки дивовижних речей сталося, що за 30 років не відбувалося
24.06.2024 13:53 Відповісти
24.06.2024 13:53 Відповісти
Пєрєкуйом мєчі на арала!
Десь ми це вже чули
24.06.2024 13:55 Відповісти
24.06.2024 13:55 Відповісти
Хоть щось залишилось, і це добре.
24.06.2024 13:56 Відповісти
24.06.2024 13:56 Відповісти
В Україні сформували 150-ту механізовану бригаду, яка отримала на озброєння модернізовані танки Т-64БВ зразка 2017 року. Це при тому, що машина є основним бойовим танком в ЗСУ і за понад два роки повномасштабної війни їхні запаси не витратились. Джерело:

До речі,ці танки почали при Порошенку доводитись до цієї модернізації масово.Була інформація,понад 170 одиниць в рік.Це не мало,якщо що за ********* мірками.Скільки при президенті Зеленському їх модернізувалося? Так,є модернізація зразка 2021 року.Але скільки одиниць зразка 21 року?
24.06.2024 14:00 Відповісти
24.06.2024 14:00 Відповісти
Ну про 3000 звісно цікаво почитати, а у реаліях там і близько подібної кількості не існує
24.06.2024 14:01 Відповісти
24.06.2024 14:01 Відповісти
Наскільки я розумію, 3000 це приблизна кількість на момент розпаду СРСР.
24.06.2024 14:08 Відповісти
24.06.2024 14:08 Відповісти
Всі так розуміють, тільки це не має жодного відношення до наявності танків в Україні.
24.06.2024 14:09 Відповісти
24.06.2024 14:09 Відповісти
6,5 тыс. танков после распада сссера.
24.06.2024 14:43 Відповісти
24.06.2024 14:43 Відповісти
По состоянию на 2024 года численность ВСУ - 700-800 тысяч человек, в резерве - 300-400 тысяч человек. На вооружении украинской армии, по версии GFР, находятся 2809 танков, 8217 боевых бронированных машин,
24.06.2024 14:45 Відповісти
24.06.2024 14:45 Відповісти
цікаво почитати де вони ті 2800 танків нарахували. бо наскільки я зустрічав інфу від різних осінтерів, на початок 2024 в ЗСУ було 700-800 танків у військах, велика частина з яких то леопьорди-1 і словенські (чи чиї вони там) модернізовані т-55. чи можна (чи варто) до цього додавати пару тисяч корпусів на зберіганні?
24.06.2024 16:39 Відповісти
24.06.2024 16:39 Відповісти
СМИ: Словения передала Украине 28 танков M-55. Что о них известно?

Это значительное количество?
24.06.2024 17:04 Відповісти
24.06.2024 17:04 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/29/7374091/
24.06.2024 17:13 Відповісти
24.06.2024 17:13 Відповісти
так, 28, я чомусь думав під 50. але з урахуванням 1х леопьордів, яких мабуть уже сотні півтори - це дійсно значна частина. особливо, якшо оцінювати парк боєготових машин в 600-700 одиниць.
24.06.2024 21:52 Відповісти
24.06.2024 21:52 Відповісти
Щодо особового складу не скажу, а по танкам знаю цифри помалу. Скажімо так, на початок вторгнення танків було 400+. Тепер порахуй із втраченими, ті що затрофеїли під час харківського наступу, плюс допомога Заходу.
До одинички ще далеко...
24.06.2024 19:09 Відповісти
24.06.2024 19:09 Відповісти
"по версии GFР"
24.06.2024 19:46 Відповісти
24.06.2024 19:46 Відповісти
Ну дооплотились до 1966-го року. Далі казати нічого, майже 50 років назад.
24.06.2024 14:26 Відповісти
24.06.2024 14:26 Відповісти
Ну так весь світ же ж повірив у Фукуямівський «Кінець цивілізації»..
24.06.2024 15:02 Відповісти
24.06.2024 15:02 Відповісти
А в чому проблема ? Т-64 - це основний бойовий танк ЗСУ. У нього багато модернізацій, і 2017р, і 2021, і 2022. Модернізовано двигун, встановлено ******* системи наведення, керування, навігації, радіостанції, встановлено додатковий бронезахист, протикумулятивні решітки. Не абрамс, але доволі непогано показав себе на полі бою.
24.06.2024 15:08 Відповісти
24.06.2024 15:08 Відповісти
Для війни з кацапами Т-64 чудова машина хоча потребує деякої "доробки".
24.06.2024 15:02 Відповісти
24.06.2024 15:02 Відповісти
Это правда, Т-64 воюют и активно.
24.06.2024 15:04 Відповісти
24.06.2024 15:04 Відповісти
Їх, новенькі, у відкриту вдень возять. Всі знають з яких заводів. І кацапи знають.

Правда в тому, що в кацапів просто немає достатньо високоточних засобів, аби реально чавунієм "утюжити" заводи, на яких можуть ремонтувати і модернізувати такі танки.

3000 чи не 3000, але ЗСУ отримує поповнення в танках різних типів постійно, в т.ч. і ротними комплектами. В т.ч. і на 100% українського виробництва. І це - дуже погана новина для *****.
24.06.2024 16:17 Відповісти
24.06.2024 16:17 Відповісти
 
 