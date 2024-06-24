ЗСУ досі не вичерпали запас танків Т-64, це є хорошим знаком для військових, - Forbes

Україна, як і Росія, має достатньо старих танків ще на кілька років запеклих боїв. Оборонна промисловість пристосувалася до умов повномасштабної війни, тож ЗСУ продовжують отримувати танки Т-64, в тому числі модернізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус, про це пише Forbes.

В Україні сформували 150-ту механізовану бригаду, яка отримала на озброєння модернізовані танки Т-64БВ зразка 2017 року. Це при тому, що машина є основним бойовим танком в ЗСУ і за понад два роки повномасштабної війни їхні запаси не витратились.

У виданні пишуть, що наявність власних танків на полі бою є хорошим знаком. Це може означати, що такого дефіциту танків, як з БМП чи БТР, в Силах оборони немає. Сам Т-64 називають класикою холодної війни. Виробництвом займався завод імені Малишева у Харкові з 1963 по 1987 роки. Після розвалу СРСР в ЗСУ залишалися тисячі Т-64 різних версій. Їх модернізовували та експлуатували разом з Т-72 та Т-80.

Ймовірно, українська промисловість змогла адаптуватися та створювати майстерні у різних частинах України, щоб відновлювати Т-64. Також були підписані угоди по ремонту та модернізації ОБТ з Чехією та Польщею. Саме цим можна пояснити, як машини продовжують надходити в стрій попри втрати сотень Т-64 з 24 лютого 2022 року.

Якщо припустити, що Україна втрачає 100 Т-64 на рік, а запаси після СРСР були 3000, то ЗСУ вистачить танків ще на кілька років точно. Навіть за умови, що не всі Т-64 підлягають відновленню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські ППО С-300/С-400 в Криму не встигають навіть розгорнутися, як їх одразу знищують, - Forbes