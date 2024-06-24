Сырский поговорил по телефону с главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе Каволи: Союзники должны осознавать всю сложность обстоятельств на фронте
Сегодня, 22 июня, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.
Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, во время разговора они подробно обсудили ситуацию на поле боя.
"Важно, чтобы наши союзники были осведомлены и осознавали всю сложность обстоятельств на фронте. Проинформировал партнеров о первоочередных потребностях для противодействия российским атакам, которые постоянно активизируются, и поблагодарил за мощную поддержку нашего войска", - резюмирует Сырский.
Топ комментарии
+5 Calvados
показать весь комментарий24.06.2024 14:20 Ответить Ссылка
+4 alex orly
показать весь комментарий24.06.2024 14:33 Ответить Ссылка
+3 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий24.06.2024 14:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
до безуглої підключили військових "авторитетів".
так шо, шукай собі пристойне посольство, сирський.
Кругова оборона, конституційна хунта, партнери по ситуації - виходячи с ситуації поза степами України.
Їм всім люди як олов'яні солдатики, ці закінчаться, тцк нових наловить.
Бо вже просрали Державність (в 2019) , якщо не зупинити ЗЕсброд/моносброд, то буде лише дорога у прірву... Під сумні пісні з бандурами, про тяжку народну долю