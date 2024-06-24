РУС
Сырский поговорил по телефону с главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе Каволи: Союзники должны осознавать всю сложность обстоятельств на фронте

Сирський розмовляв з Каволі

Сегодня, 22 июня, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время разговора они подробно обсудили ситуацию на поле боя.

"Важно, чтобы наши союзники были осведомлены и осознавали всю сложность обстоятельств на фронте. Проинформировал партнеров о первоочередных потребностях для противодействия российским атакам, которые постоянно активизируются, и поблагодарил за мощную поддержку нашего войска", - резюмирует Сырский.

В нас нема союзників. Є партнери.
24.06.2024 14:20 Ответить
+4
Сирський, зніми содоля як найшвидше, і посади цього недогенерала!!! Ти командуючий чи хто????
24.06.2024 14:33 Ответить
+3
а сирський так хотів бути головнокомандувачем, а оно, он як вийшло.
до безуглої підключили військових "авторитетів".
так шо, шукай собі пристойне посольство, сирський.
24.06.2024 14:10 Ответить
а сирський так хотів бути головнокомандувачем, а оно, он як вийшло.
до безуглої підключили військових "авторитетів".
так шо, шукай собі пристойне посольство, сирський.
24.06.2024 14:10 Ответить
Якось треба пояснити ...чому здається українська теріторія 🤡...оманські договорняки ...
24.06.2024 14:15 Ответить
В нас нема союзників. Є партнери.
24.06.2024 14:20 Ответить
Та да.
Кругова оборона, конституційна хунта, партнери по ситуації - виходячи с ситуації поза степами України.
24.06.2024 14:25 Ответить
В наше время они имеют более точную информацию чем мы, ещё и нас снабжают ею. Так что можно было просто написать ...поговорил....
24.06.2024 14:20 Ответить
Головне, аби він сам засвоїв про "усвідомлювали всю складність обставин на фронті" та відповідальність за державу, а не особисту цінність.
24.06.2024 14:20 Ответить
А з содолем не хоче поговорити?
Їм всім люди як олов'яні солдатики, ці закінчаться, тцк нових наловить.
24.06.2024 14:27 Ответить
Сирський, зніми содоля як найшвидше, і посади цього недогенерала!!! Ти командуючий чи хто????
24.06.2024 14:33 Ответить
"Важливо, щоб наші союзники були обізнані та усвідомлювали всю складність обставин на фронті. -Як тільки "зе зрадник" звільнив пана генерала Залужного і поміняв його на сирського ,,якого добре знають в НАТО по його "заслугах" , котрі характеризували його ,як працівника мясокомбінату .союзники вже були в курсі, що заміна "зезрадника", є для створення великих складнощів на фронті для України і втрати українських територій...
24.06.2024 14:57 Ответить
Залужного не час повертати?
24.06.2024 15:19 Ответить
Час.
Бо вже просрали Державність (в 2019) , якщо не зупинити ЗЕсброд/моносброд, то буде лише дорога у прірву... Під сумні пісні з бандурами, про тяжку народну долю
24.06.2024 17:59 Ответить
Молодець! Висрався. Біжи до каси.
25.06.2024 10:59 Ответить
Прослушка працює..... А сирок про це не знає...
24.06.2024 17:50 Ответить
Яка прослушка ? Він з перекладачем спілкується, бо англійської не знає , так само , як і української То вам не пан Залужний , який знає кілька іноземних мов .
24.06.2024 19:05 Ответить
 
 