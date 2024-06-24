Сырский поговорил по телефону с главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе Каволи: Союзники должны осознавать всю сложность обстоятельств на фронте

Сегодня, 22 июня, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время разговора они подробно обсудили ситуацию на поле боя.

"Важно, чтобы наши союзники были осведомлены и осознавали всю сложность обстоятельств на фронте. Проинформировал партнеров о первоочередных потребностях для противодействия российским атакам, которые постоянно активизируются, и поблагодарил за мощную поддержку нашего войска", - резюмирует Сырский.

