УКР
Новини
2 098 16

Сирський поговорив телефоном з головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі Каволі: Союзники мають усвідомлювати всю складність обставин на фронті

Сирський розмовляв з Каволі

Сьогодні, 22 червня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з головнокомандувачем Обʼєднаних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це Сирський повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час розмови вони детально обговорили ситуацію на полі бою.

"Важливо, щоб наші союзники були обізнані та усвідомлювали всю складність обставин на фронті. Поінформував партнерів про першочергові потреби для протидії російським атакам, які постійно активізуються, та подякував за потужну підтримку нашого війська", - резюмує Сирський.

НАТО (6729) Каволі Крістофер (65) Сирський Олександр (727)
+5
В нас нема союзників. Є партнери.
24.06.2024 14:20 Відповісти
+4
Сирський, зніми содоля як найшвидше, і посади цього недогенерала!!! Ти командуючий чи хто????
24.06.2024 14:33 Відповісти
+3
а сирський так хотів бути головнокомандувачем, а оно, он як вийшло.
до безуглої підключили військових "авторитетів".
так шо, шукай собі пристойне посольство, сирський.
24.06.2024 14:10 Відповісти
а сирський так хотів бути головнокомандувачем, а оно, он як вийшло.
до безуглої підключили військових "авторитетів".
так шо, шукай собі пристойне посольство, сирський.
24.06.2024 14:10 Відповісти
Якось треба пояснити ...чому здається українська теріторія 🤡...оманські договорняки ...
24.06.2024 14:15 Відповісти
В нас нема союзників. Є партнери.
24.06.2024 14:20 Відповісти
Та да.
Кругова оборона, конституційна хунта, партнери по ситуації - виходячи с ситуації поза степами України.
24.06.2024 14:25 Відповісти
В наше время они имеют более точную информацию чем мы, ещё и нас снабжают ею. Так что можно было просто написать ...поговорил....
24.06.2024 14:20 Відповісти
Головне, аби він сам засвоїв про "усвідомлювали всю складність обставин на фронті" та відповідальність за державу, а не особисту цінність.
24.06.2024 14:20 Відповісти
А з содолем не хоче поговорити?
Їм всім люди як олов'яні солдатики, ці закінчаться, тцк нових наловить.
24.06.2024 14:27 Відповісти
Сирський, зніми содоля як найшвидше, і посади цього недогенерала!!! Ти командуючий чи хто????
24.06.2024 14:33 Відповісти
"Важливо, щоб наші союзники були обізнані та усвідомлювали всю складність обставин на фронті. -Як тільки "зе зрадник" звільнив пана генерала Залужного і поміняв його на сирського ,,якого добре знають в НАТО по його "заслугах" , котрі характеризували його ,як працівника мясокомбінату .союзники вже були в курсі, що заміна "зезрадника", є для створення великих складнощів на фронті для України і втрати українських територій...
24.06.2024 14:57 Відповісти
Залужного не час повертати?
24.06.2024 15:19 Відповісти
Час.
Бо вже просрали Державність (в 2019) , якщо не зупинити ЗЕсброд/моносброд, то буде лише дорога у прірву... Під сумні пісні з бандурами, про тяжку народну долю
24.06.2024 17:59 Відповісти
Молодець! Висрався. Біжи до каси.
25.06.2024 10:59 Відповісти
Прослушка працює..... А сирок про це не знає...
24.06.2024 17:50 Відповісти
Яка прослушка ? Він з перекладачем спілкується, бо англійської не знає , так само , як і української То вам не пан Залужний , який знає кілька іноземних мов .
24.06.2024 19:05 Відповісти
 
 