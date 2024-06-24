Сирський поговорив телефоном з головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі Каволі: Союзники мають усвідомлювати всю складність обставин на фронті
Сьогодні, 22 червня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з головнокомандувачем Обʼєднаних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.
Про це Сирський повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під час розмови вони детально обговорили ситуацію на полі бою.
"Важливо, щоб наші союзники були обізнані та усвідомлювали всю складність обставин на фронті. Поінформував партнерів про першочергові потреби для протидії російським атакам, які постійно активізуються, та подякував за потужну підтримку нашого війська", - резюмує Сирський.
до безуглої підключили військових "авторитетів".
так шо, шукай собі пристойне посольство, сирський.
Кругова оборона, конституційна хунта, партнери по ситуації - виходячи с ситуації поза степами України.
Їм всім люди як олов'яні солдатики, ці закінчаться, тцк нових наловить.
Бо вже просрали Державність (в 2019) , якщо не зупинити ЗЕсброд/моносброд, то буде лише дорога у прірву... Під сумні пісні з бандурами, про тяжку народну долю