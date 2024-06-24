Из-за сложной ситуации в энергосистеме на Днепропетровщине введены экстренные отключения, - ДТЭК
Днем 24 июня 2024 года на Днепропетровщине введены экстренные отключения света.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Днепропетровской области введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дала НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении.
Чи в них немає електрики, щоб коментувати...
А хто це тут був проти ленд-лізу окрім твого рудого орангутангу?
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf Умови лендлізу - безкоштовно, повернення в 2072 році
Закон не виконувала виконавча влада
Хто зараз при владі з ознаками "рудого орангутангу"?
Чи писати без образ та з поясненнями не вистачає виховання?
По форуму, видно - хто був проти лендлізу
та завжди пояснювал, чому "халява" краще
Жоден адекватний дописувач форуму не був проти ленд-лізу. Ми сприймали рішення будь-якої допомоги з великою вдячністю. А яка вона була - це взагалі байдуже.
Хоча допомагали формувати загальну думку, тепер страдають всі, і вони також.
Тут не має радісті...
Якщо повернутись до закона про лендліз
Згідно даних Конгреса,
запропонували республіканці
термін дії закона з 9 травня 2022 до 1 жовтня 2023 (хоча республіканці пропонували до "перемоги України")
Хто з ознаками "рудого орангутангу" був у виконавчій владі у період дії закона та блокував його виконання?
Якщо такого не існує, то не треба видумувати, та брехати.
Ви така сама сектантка, яка радїє тому, що українці сидять без світла та розплачуються за те, що сильні світу цього не можуть знищити російського людожера. Радійте, ви ж нелюди.
Так він під час дії закона, не був при владі.
Як він міг заважати виконавчій владі виконати закон?
Якщо брати республіканську партію, звідкіля Трамп
то вони запропонували лендліз, ще до початку війни
В чому тут неадекватність?
Останній пакет допомоги, котрий 61млрд - також підтримали коли він поступив в Палату представників в лютому 2024 року
Витративши 2 місяці, щоб розділити його на окремі закони після Сенату де закон знаходився майже рік, та більшість має демократична партія
додавши до закону наступні пункти, окрім 61млрд котрі попросила виконавча влада
- вимогу щоб виконавча влада розробила план перемоги України. Термін 45 днів. Котрі вже завершились, а про план ніхто не звітує. Хто заважає виконавчій владі виконати закон?
- вимогу надати ракети атакамс. надали
А, ти просто здристнеш з сайту одразу після його інавгурації.
А якщо стане, та збільшить допомогу.
Що тоді буде?
Може краще оцінювати, що зараз робиться, а не те що сказав Трамп, котре вирвано з контексту, до того ж він зараз не при владі, та немає впливу на виконавчу владу.
По факту, виконавча влада отримала 61млрд, котрі вона запросила
Пройшло 2 місяці, після отримання цих коштів,
за цей час використано 1.9млрд, з яких 1млрд за рахунок коштів виділених ще на 2022-2023 роки
Тобто фактично за 2 місяці надано 900млн, по 450млн в місяць, що в 2-3 рази менше ніж надаваллось в 2022-2023 роках
Так в чому причина?
Гроші зараз є, а допомога не збільшується.
Згідно закона, на всі країни в цьому пакеті виділено 7.8млрд на PDA, котрі можна використати до 1 жовтня 2024.
Залишилось майже 7млрд, та 3 місяці.
До 1 жовтня 2024 президентом ще буде Байден, котрий може "забути" використати ці кошти.
В 2022 році, вже "забули" підписати 1.6млрд, та вони згоріли.
Всі кошти в цьому пакеті підпадають під каденцію, ще поточної адміністрації
Тільки по програмі USAI, кошти дійсні до 1 жовтня 2025 року - коли може бути нова адміністрація
Тому все залежить від поточної адміністрації.
Для нової адміністрації, потрібно буде приймати новий пакет, та ще не відомо хто буде в Конгресі, та чи приймуть вони новий пакет.