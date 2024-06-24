Из-за сложной ситуации в энергосистеме на Днепропетровщине введены экстренные отключения, - ДТЭК

Днем 24 июня 2024 года на Днепропетровщине введены экстренные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Днепропетровской области введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дала НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении.

