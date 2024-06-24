Через складну ситуацію в енергосистемі на Дніпропетровщині запроваджено екстрені відключення, - ДТЕК

Вдень 24 червня 2024 року на Дніпропетровщині запроваджено екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Через складну ситуацію в енергосистемі у Дніпропетровській області введено екстрені відключення. Відповідне розпорядження дала НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні.

