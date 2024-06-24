Ввечері буде збільшено обсяг відключень електроенергії, - "Укренерго"
Графіки стабілізаційних відключень електроенергії застосовуються впродовж усієї доби. З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".
"Причина - складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти. Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень в кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах", - йдеться в повідомленні.
У компанії додали, що 23 червня, обсяг обмежень було збільшено - замість 19:00 графіки погодинних відключень почали діяти з 11:00 через обмежену можливість використання гідроресурсів для виробництва електроенергії.
