Ввечері буде збільшено обсяг відключень електроенергії, - "Укренерго"

Знеструмлення 24 червня

Графіки стабілізаційних відключень електроенергії застосовуються впродовж усієї доби. З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

"Причина - складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти. Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень в кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що 23 червня, обсяг обмежень було збільшено - замість 19:00 графіки погодинних відключень почали діяти з 11:00 через обмежену можливість використання гідроресурсів для виробництва електроенергії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міненерго не готове прогнозувати, якими будуть відключення взимку: Ситуація може змінюватися після кожної атаки

Автор: 

Укренерго (2741) відключення світла (1108) знеструмлення (64)
+6
Коли авто без зупинок їде сто км - тратить 10 літрів пального.якщо воно їде ті ж сто км з зупинками через кожні 300-400 метрів воно тратить вдвічі більше пального.Це знає кожен водій.Це стосується і всіх електроприладів.Холодильник при постійній роботі бере,скажімо,двадцять квт,при постійному включенні-виключенні бере вже сорок.Сила зрушення багато більша ніж сила кочення - відомо зі школи.А ви кажете що енергетикам невигідно оті постійні виключення...
показати весь коментар
24.06.2024 11:23 Відповісти
+2
Мабудь їм на кондьори та аквапарки не вистачає електрики..
показати весь коментар
24.06.2024 11:18 Відповісти
+2
Я б на місці нашої опозиції ТСК створив би та перевірив продають чи не продають. А не створюють і навіть жодного слова не говорять. Або ел. енергію не продають або вони у змові з владою і замовчують про це.
показати весь коментар
24.06.2024 11:24 Відповісти
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/scheduledCommercialExchangesDayAhead/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=24.06.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YSK-SEPS-----K&direction.values=Export&direction.values=Import&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2) https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/scheduledCommercialExchangesDayAhead/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=24.06.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YSK-SEPS-----K&direction.values=Export&direction.values=Import&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)


ну тут не треба ніякої тск, щоб у вільному доступі глянути цю інфу.
показати весь коментар
24.06.2024 11:33 Відповісти
З бойлерами теж саме..
показати весь коментар
24.06.2024 11:35 Відповісти
Похер. Неможно скорочувати те чого немае.
Хіба що в борг. У вас немає, але ви вже заборгували 4 години.
Так що з вас 100 гривень
показати весь коментар
24.06.2024 11:53 Відповісти
"збільшення обсягів обмеження " ? Цікаво в яких школах вчать таку граматику?
показати весь коментар
24.06.2024 12:26 Відповісти
Укренерго на гілляку! Геть бидло з влади!
показати весь коментар
24.06.2024 14:07 Відповісти
 
 