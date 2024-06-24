РУС
Новости
3 003 14

Вечером будет увеличен объем отключений электроэнергии, - "Укрэнерго"

Знеструмлення 24 червня

Графики стабилизационных отключений электроэнергии применяются в течение всех суток. С 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Причина - сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты.Информацию о том, как именно это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что 23 июня, объем ограничений был увеличен - вместо 19:00 графики почасовых отключений начали действовать с 11:00 из-за ограниченной возможности использования гидроресурсов для производства электроэнергии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минэнерго не готово прогнозировать, какими будут отключения зимой: Ситуация может меняться после каждой атаки

Автор: 

Укрэнерго (662) отключение света (430) обесточивание (56)
+6
Коли авто без зупинок їде сто км - тратить 10 літрів пального.якщо воно їде ті ж сто км з зупинками через кожні 300-400 метрів воно тратить вдвічі більше пального.Це знає кожен водій.Це стосується і всіх електроприладів.Холодильник при постійній роботі бере,скажімо,двадцять квт,при постійному включенні-виключенні бере вже сорок.Сила зрушення багато більша ніж сила кочення - відомо зі школи.А ви кажете що енергетикам невигідно оті постійні виключення...
24.06.2024 11:23 Ответить
+2
Мабудь їм на кондьори та аквапарки не вистачає електрики..
24.06.2024 11:18 Ответить
+2
Я б на місці нашої опозиції ТСК створив би та перевірив продають чи не продають. А не створюють і навіть жодного слова не говорять. Або ел. енергію не продають або вони у змові з владою і замовчують про це.
24.06.2024 11:24 Ответить
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/scheduledCommercialExchangesDayAhead/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=24.06.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YSK-SEPS-----K&direction.values=Export&direction.values=Import&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2) https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/scheduledCommercialExchangesDayAhead/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=24.06.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YSK-SEPS-----K&direction.values=Export&direction.values=Import&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)


ну тут не треба ніякої тск, щоб у вільному доступі глянути цю інфу.
24.06.2024 11:33 Ответить
Коли авто без зупинок їде сто км - тратить 10 літрів пального.якщо воно їде ті ж сто км з зупинками через кожні 300-400 метрів воно тратить вдвічі більше пального.Це знає кожен водій.Це стосується і всіх електроприладів.Холодильник при постійній роботі бере,скажімо,двадцять квт,при постійному включенні-виключенні бере вже сорок.Сила зрушення багато більша ніж сила кочення - відомо зі школи.А ви кажете що енергетикам невигідно оті постійні виключення...
24.06.2024 11:23 Ответить
З бойлерами теж саме..
24.06.2024 11:35 Ответить
Похер. Неможно скорочувати те чого немае.
Хіба що в борг. У вас немає, але ви вже заборгували 4 години.
Так що з вас 100 гривень
24.06.2024 11:53 Ответить
"збільшення обсягів обмеження " ? Цікаво в яких школах вчать таку граматику?
24.06.2024 12:26 Ответить
Укренерго на гілляку! Геть бидло з влади!
24.06.2024 14:07 Ответить
 
 