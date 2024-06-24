Вечером будет увеличен объем отключений электроэнергии, - "Укрэнерго"

Графики стабилизационных отключений электроэнергии применяются в течение всех суток. С 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Причина - сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты.Информацию о том, как именно это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что 23 июня, объем ограничений был увеличен - вместо 19:00 графики почасовых отключений начали действовать с 11:00 из-за ограниченной возможности использования гидроресурсов для производства электроэнергии.

