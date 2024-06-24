Вечером будет увеличен объем отключений электроэнергии, - "Укрэнерго"
Графики стабилизационных отключений электроэнергии применяются в течение всех суток. С 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".
"Причина - сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты.Информацию о том, как именно это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что 23 июня, объем ограничений был увеличен - вместо 19:00 графики почасовых отключений начали действовать с 11:00 из-за ограниченной возможности использования гидроресурсов для производства электроэнергии.
ну тут не треба ніякої тск, щоб у вільному доступі глянути цю інфу.
Хіба що в борг. У вас немає, але ви вже заборгували 4 години.
Так що з вас 100 гривень