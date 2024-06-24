Около 50 человек до сих пор остаются на деоккупированной Луганщине

В деоккупированных населенных пунктах Луганщины до сих пор остаются 48 человек, несмотря на постоянные обстрелы оккупантов.

Об этом заявил председатель ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В деоккупированных селах и поселке Невском на утро этого дня остается 48 человек. Кроме них часть людей выехала - кто по пенсионным вопросам, кто с целью проверки состояния здоровья и т.д., а значит еще может вернуться домой. Мы уговариваем их оставаться, поэтому посмотрим результаты на вечер", - отметил он.

По словам Лысогора, оккупанты постоянно бьют по селам из артиллерии, РСЗО и КАБами. Некоторые населенные пункты находятся вблизи линии соприкосновения, а некоторые и на самой линии.

Представители местных военных администраций каждый день проводят беседы с местными жителями, однако часть пока не готовы покидать свои дома. Впрочем, после того, как от обстрела погибла женщина, четыре человека согласились на эвакуацию, добавил глава ОВА.

Также читайте: 13 учителей из РФ будут работать в школах оккупированной Луганщины