Майже 50 осіб досі залишаються на деокупованій Луганщині
У деокупованих населених пунктах Луганщини досі залишаються 48 осіб попри постійні обстріли окупантів.
Про це заявив голова ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У деокупованих селах і селищі Невському на ранок цього дня залишається 48 людей. Крім них частина людей виїхала – хто по пенсійних питаннях, хто з метою перевірки стану здоров’я тощо, а отже ще може повернутись додому. Ми вмовляємо їх залишатись, тому подивимось результати на вечір", - зазначив він.
За словами Лисогора, окупанти постійно б'ють по селах з артилерії, РСЗВ та КАБами. Деякі населені пункти знаходяться поблизу лінії зіткнення, а деякі й на самій лінії.
Представники місцевих військових адміністрацій кожного дня проводять бесіди з місцевими мешканцями, однак частина поки не готові покидати свої будинки. Утім, після того, як від обстрілу загинула жінка, четверо людей погодились на евакуацію, додав глава ОВА.
