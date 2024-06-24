По всей Украине объявляли ​​воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К (обновлено)

По всей территории Украины объявляли ​​воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - предупредили в ВС.

22:08 отбой угрозы. Тревога продолжалась 24 минуты.

