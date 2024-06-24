РУС
По всей Украине объявляли ​​воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К (обновлено)

кинджал

По всей территории Украины объявляли ​​воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - предупредили в ВС.

22:08 отбой угрозы. Тревога продолжалась 24 минуты.

Коли вже цей Саваслейк злетить у повітря ,
щоби кацапи дали нам спокій 😡
24.06.2024 21:59 Ответить
Та збийте вже його нахрєн!
24.06.2024 22:02 Ответить
вони далі Тульської області не залітають.
24.06.2024 23:40 Ответить
Блін, вже третій раз щойно
24.06.2024 22:20 Ответить
Відпрацьовують зліт і посадку "конвеєром" з "Саваслєйки".
24.06.2024 22:28 Ответить
 
 