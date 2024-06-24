УКР
По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К (оновлено)

кинджал

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - попередили у ПС.

22:08 відбій загрози. Тривога тривала 24 хвилини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар по Одесі: кількість поранених зросла до 4. ФОТОрепортаж

повітряна тривога (964)
Коли вже цей Саваслейк злетить у повітря ,
щоби кацапи дали нам спокій 😡
24.06.2024 21:59 Відповісти
Та збийте вже його нахрєн!
24.06.2024 22:02 Відповісти
вони далі Тульської області не залітають.
24.06.2024 23:40 Відповісти
Блін, вже третій раз щойно
24.06.2024 22:20 Відповісти
Pandamonium ☕
@RudijLis
·
23 черв.
Іван Сімочкін: Як багато чого ми ще не знаємо про зрадника Зеленського.
З 2014 Нафтогаз нічого не платив і тільки вибивав через Стокгольмский арбітраж мільярди$ з Газпрому.
Поліз уточнити цифри і знайшов отаку новину. "Газпром нам нічєво нє должен", Зеленський йому все пробачив
24.06.2024 22:25 Відповісти
Відпрацьовують зліт і посадку "конвеєром" з "Саваслєйки".
24.06.2024 22:28 Відповісти
 
 