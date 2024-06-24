РУС
По всей Украине третий раз за вечер объявляли ​​воздушную тревогу из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К (обновлено)

По всей территории Украины третий раз за вечер объявляли ​​воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - предупредили в ВС.

22:34 отбой угрозы. Тревога продолжалась 16 минут.

Также смотрите: Вблизи Москвы горит НИИ "Платан", в котором проводят исследования для российской оборонки. ВИДЕО

Як вже задовбав цей "літун" із Соплєслєйки... Хоч би це лайно вже десь навернулось (((
24.06.2024 22:31 Ответить
Коли вже по аеродрому й*бнуть ?!
24.06.2024 22:35 Ответить
Вони їх там ховають у капоніри. Якби не ховали, то можно було би повторити те, що зробили рік тому у Сольцях, бо там Тушки в капонір не закотиш. А відстань таж сама.
24.06.2024 23:35 Ответить
 
 