По всей Украине третий раз за вечер объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К (обновлено)
По всей территории Украины третий раз за вечер объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - предупредили в ВС.
22:34 отбой угрозы. Тревога продолжалась 16 минут.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Kindrat74
показать весь комментарий24.06.2024 22:31 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Hulio
показать весь комментарий24.06.2024 22:35 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Urs
показать весь комментарий24.06.2024 23:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль