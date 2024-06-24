УКР
По всій Україні втретє за вечір оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К (оновлено)

По всій території України втретє за вечір оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - попередили у ПС.

22:34 відбій загрози. Тривога тривала 16 хвилин.

Також дивіться: Поблизу Москви горить НДІ "Платан", у якому проводять дослідження для російської оборонки. ВIДЕО

Як вже задовбав цей "літун" із Соплєслєйки... Хоч би це лайно вже десь навернулось (((
24.06.2024 22:31 Відповісти
Коли вже по аеродрому й*бнуть ?!
24.06.2024 22:35 Відповісти
Вони їх там ховають у капоніри. Якби не ховали, то можно було би повторити те, що зробили рік тому у Сольцях, бо там Тушки в капонір не закотиш. А відстань таж сама.
24.06.2024 23:35 Відповісти
 
 