По всій Україні втретє за вечір оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К (оновлено)
По всій території України втретє за вечір оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - попередили у ПС.
22:34 відбій загрози. Тривога тривала 16 хвилин.
