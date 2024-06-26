В районе Часова Яра ночью продолжалось боестолкновение, - Генштаб

Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. С начала суток произошло 123 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, сводка была опубликована в фейсбуке Генштаба ВСУ.

Удары по врагу

В течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и два пункта управления противника.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины 43 авиационных удара с применением 60 КАБов, также задействовали 368 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 2700 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

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Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации восемь раз атаковали в районах Глубокого, Волчанска и Тихого. Подразделения Сил обороны успешно отбили пять штурмовых действий противника, еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении противник совершил 10 попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное, Стельмаховка и Андреевка. Девять атак врага успешно отражены. Напряженная обстановка остается в районе Степной Новоселовки, где еще идет бой.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз пытались продвинуться в районах Копанок, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Защитники Украины отбили 12 атак врага, бои продолжаются. Принимаются меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории.

На Сиверском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. С начала суток оккупанты совершили 13 безуспешных штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

Девять попыток врага приблизиться к нашим позициям возле Часового Яра, Ивановского и Андреевки, на Краматорском направлении, потерпели неудачу. В то же время, оккупанты не отказываются от намерений продвинуться в районе Часова Яра, где сейчас еще продолжается боестолкновение. Ситуация под контролем украинских защитников.

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На Торецком направлении обстановка существенных изменений не претерпела и остается напряженной. При поддержке авиации противник 11 раз атаковал вблизи Торецка, Северного и Нью-Йорка. Все штурмовые действия подразделения Сил обороны отбили. Принимаются меры по наращиванию устойчивости обороны.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 42. Захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников Украины вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Нашими воинами отражено 35 вражеских атак, продолжаются бои в районах Новоалександровки и Сокола.

Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили 271 оккупанта убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, три боевые бронированные машины, две пушки и два автомобиля. Потери уточняются.

На Кураховском направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений. Потерпели неудачу два штурмовых действия захватнических войск вблизи Георгиевки и Константиновки. В то же время, сохраняется активность врага вблизи Красногоровки, где продолжаются бои.

Обстановка на Юге

На Времевском и Ореховском направлениях обстановка не изменилась. Атаки врага в районах Константиновки, Урожайного, Малой Токмачки и Работино успеха не имели. Потерь позиций и территорий не допущено.

На Приднепровском направлении четыре штурмовые действия врага успеха не имели. Ситуация контролируемая.

На других направлениях обстановка - без существенных изменений.

Силы обороны уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск. Отдельно следует отметить воинов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", которые мужественно держат позиции, умело отражают вражеские атаки, эффективно применяют средства огневого поражения по живой силе и технике, нанося оккупантам ощутимые потери.

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