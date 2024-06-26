Мэру Мукачево Балоге и председателю Мукачевского райсовета Ланю сообщено о подозрении в деле о продаже земли за бесценок, - САП

По поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении городскому голове и председателю районного совета на Закарпатье, уличенных в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Как отмечается, действия городского головы квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Председателю райсовета инкриминируется ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Также детективами НАБУ сообщено о подозрении еще 4 лицам:

бывшему начальнику отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета - по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 368-4 УК Украины;

двум учредителям компании-оценщицы - по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368-4 УК Украины;

оценщику - по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

По данным САП, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Напоминается, в рамках досудебного расследования установлено, что городской голова обеспечил принятие на сессии горсовета решения о продаже участка в центре города частному обществу, фактическим контролером которого является председатель районного совета.

Кроме того, с целью получения "нужной" экспертной денежной оценки участка владельцам компании-оценщицы предоставили неправомерную выгоду. В результате землю, рыночная стоимость которой составляет 84,6 млн грн, продали всего за 9,6 млн грн.

Убытки территориальной громады составляют 74,9 млн грн.

Фамилии чиновников, которым сообщено о подозрении, САП не называет, но 25 июня сообщалось, что мэр Мукачево Балога и председатель Мукачевского райсовета Лань задержаны в связи с коррупционной схемой продажи стадиона "Авангард".

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