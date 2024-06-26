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Мэру Мукачево Балоге и председателю Мукачевского райсовета Ланю сообщено о подозрении в деле о продаже земли за бесценок, - САП

Обшуки в Балоги

По поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении городскому голове и председателю районного совета на Закарпатье, уличенных в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Как отмечается, действия городского головы квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Председателю райсовета инкриминируется ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Также детективами НАБУ сообщено о подозрении еще 4 лицам:

  • бывшему начальнику отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета - по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 368-4 УК Украины;
  • двум учредителям компании-оценщицы - по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368-4 УК Украины;
  • оценщику - по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

По данным САП, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Напоминается, в рамках досудебного расследования установлено, что городской голова обеспечил принятие на сессии горсовета решения о продаже участка в центре города частному обществу, фактическим контролером которого является председатель районного совета.

Кроме того, с целью получения "нужной" экспертной денежной оценки участка владельцам компании-оценщицы предоставили неправомерную выгоду. В результате землю, рыночная стоимость которой составляет 84,6 млн грн, продали всего за 9,6 млн грн.

Убытки территориальной громады составляют 74,9 млн грн.

Фамилии чиновников, которым сообщено о подозрении, САП не называет, но 25 июня сообщалось, что мэр Мукачево Балога и председатель Мукачевского райсовета Лань задержаны в связи с коррупционной схемой продажи стадиона "Авангард".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Андрей Балога избран мэром Мукачево на второй срок в первом туре

Автор: 

Балога Виктор (1349) САП (2076) подозрение (501)


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Топ комментарии
+7
Циркова вистава про бурхливу та невгамовну боротьбу корупціонерів з корупцією триває!!))
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26.06.2024 11:16
+4
бурная дєятєльность зешобли перед западними партньорамі
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26.06.2024 09:40
+4
в америці вони б вже років 30-ть срок) матали, а тут підозра за підозрою, якась у нас підозріла країна)))
що підорозріваємо, га, казацтво??
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26.06.2024 11:14
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бурная дєятєльность зешобли перед западними партньорамі
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26.06.2024 09:40 Ответить
Циркова вистава про бурхливу та невгамовну боротьбу корупціонерів з корупцією триває!!))
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26.06.2024 11:16 Ответить
Це не то. Колю котлету зливають в унітаз, Балозі вішають статтю, по якій 90% мерів можна цілком законно посадити. Це переділ Закарпаття почався.
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26.06.2024 15:42 Ответить
Балога... знайоме прізвище...у кого він був в помічниках?
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26.06.2024 09:42 Ответить
Ета всьо новиє ліца.
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26.06.2024 10:43 Ответить
Їх там чі 3 чі 4 брата, та за це почти в кожного голови є такі історії
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26.06.2024 12:04 Ответить
95 квартал
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26.06.2024 09:49 Ответить
У зешобла ніяк руки не дійдуть до Рєзнікова, Баканова, Бєляєва. Сивочолий мародер теж уже п'ять років чекає результатів по тих двадцяти кримінальних справах, що були проти нього заведені. Та й Бєня Бородач давно повинен перекочувати в ВІПа Лук'янівки на справжню зону в камеру до колег по професії- кримінальних злочинців..
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26.06.2024 10:43 Ответить
нагадаю: Голові Дніпровської ОДА Резніченко,який відсторонений вручили підозру в лютому 23р.зі звинуваченням в 5!!!крім злочинах:розкрадання на ремонті доріг,на закупівлі бронежилетів,гумдопомоги! І ....???(((((
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26.06.2024 10:57 Ответить
в америці вони б вже років 30-ть срок) матали, а тут підозра за підозрою, якась у нас підозріла країна)))
що підорозріваємо, га, казацтво??
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26.06.2024 11:14 Ответить
клічко повинен бути наступним презедентом а колька кахлєта повинен бути його замом - )))), а поплавськогг на голову верховної ради - аншлаг, аншлог, аншлаг - всі учились у петросяна)))?
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26.06.2024 11:17 Ответить
не накаркайте , бо так і буде. ПС. А Поплавок ще плаває, ще живий?
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26.06.2024 15:04 Ответить
Віджим ОПешниками Мукачева. Від одних бандюків, перейде до других.
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26.06.2024 15:58 Ответить
 
 