Германия против депортации безработных украинских беженцев, нужно их интегрировать в рынок труда, - министр юстиции Бушманн

Правительство Германии отвергло предложение о депортации украинских беженцев, которые нигде не работают.

Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он сомневается, что председатель ХСС в Бундестаге Александер Добриндт, выдвинувший идею о депортации, "имел в виду то, что возможно в рамках конституционного и европейского права".

"Мы должны поскорее подумать о том, как быстрее и в большем количестве интегрировать украинцев, ищущих защиты в нашей стране, в рынок труда", - сказал глава Минюста ФРГ.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство не планирует депортировать из страны украинских беженцев, которые не хотят работать.

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