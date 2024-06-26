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Германия против депортации безработных украинских беженцев, нужно их интегрировать в рынок труда, - министр юстиции Бушманн

Мін’юст Німеччини проти депортації безробітних українців

Правительство Германии отвергло предложение о депортации украинских беженцев, которые нигде не работают.

Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он сомневается, что председатель ХСС в Бундестаге Александер Добриндт, выдвинувший идею о депортации, "имел в виду то, что возможно в рамках конституционного и европейского права".

"Мы должны поскорее подумать о том, как быстрее и в большем количестве интегрировать украинцев, ищущих защиты в нашей стране, в рынок труда", - сказал глава Минюста ФРГ.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство не планирует депортировать из страны украинских беженцев, которые не хотят работать.

Читайте также: Глава германской оппозиционной партии ХСС Добриндт призвал депортировать безработных украинских беженцев

Автор: 

беженцы (1649) Германия (7036)


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Топ комментарии
+9
Было бы у немцев стратегическое мышление они бы еще в 1991 году пригласили бы тысячи наших инженеров и высококлассыз рабочих а они запустили орду безграмотных и ленивых черных папуасов.Поляки такой ошибки не сдалали но из-за жадности опять уперлись в нехватку рабочей силы.
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26.06.2024 10:34
+9
ну з вас і почнемо. Вам потрібно ще КУ казати, коли вільну людину зустрінете. Це закон!
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26.06.2024 10:41
+5
В мене свій бізнес якій був створений ще в 2013р. Я не працюю в розумінні праці.
А Польща була вибрана для фірми бо:
1. Легкість ведення бізнесу в порівнянні з Україною
2. Країна в ЕС. Основні покупці у мене в країнах ЕС і нікто не бажає заморочуватися з митницею
3. Поруч Україна і є можливість закупати компоненти у українських виробників
4. До лютого 22 на напрямку Київ-Варшава літало 6 рейсів в день, квитки коштували дешево. Добратись з дому до офіса займало пару годин. Можно було прилітати в п'ятницю вечером додому і в понеділок рано бути в Варшаві
5. Дешевша в порівнянні з іншими країнами ЕС робоча сила і ресурси.
6. Корупція, побори та інше - навіть не буду писати.
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26.06.2024 11:33
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Было бы у немцев стратегическое мышление они бы еще в 1991 году пригласили бы тысячи наших инженеров и высококлассыз рабочих а они запустили орду безграмотных и ленивых черных папуасов.Поляки такой ошибки не сдалали но из-за жадности опять уперлись в нехватку рабочей силы.
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26.06.2024 10:34 Ответить
Поляки розвели дику бюрократію в питанні легального працевлаштування і не бажають зробити це нормально. Роблять якісь "костилі" в вигляді ел.документів, замість того щоб видати нормальні пластикові.
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26.06.2024 10:44 Ответить
Вы можете объяснить какой смысл работы в Польше если можно поехать в любую другую страну?
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26.06.2024 11:11 Ответить
В Польщі немає такого мовного бар'єру, як в інших країнах. Це дуже важливо.
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26.06.2024 11:16 Ответить
Можливо, якщо ви жили поруч та слухали польське радіо і ТВ все життя. А ті хто приїхав у 25+, на якому рівні опановують польську мову?
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26.06.2024 11:22 Ответить
Зараз багато знайомих у Польщі. Майже всі дорослі "звикли", а діти вже взагалі не помічають перешкод у спілкуванні. Було б бажання.
(Власного досвіду не маю, бував лише проїздом у Варшаві)
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26.06.2024 11:27 Ответить
Діти і китайську мову вивчать швидко, а у дорослих зазвичай мова обмежується розумінням і спілкуванням на місці праці чи у ресторані. Думаю що на такому рівні можна вивчити майже будь яку європейську мову досить швидко.
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26.06.2024 11:42 Ответить
То тільки етнічні кацапи польську не розуміють! Скажи мнє кто твой друг
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26.06.2024 13:11 Ответить
В мене свій бізнес якій був створений ще в 2013р. Я не працюю в розумінні праці.
А Польща була вибрана для фірми бо:
1. Легкість ведення бізнесу в порівнянні з Україною
2. Країна в ЕС. Основні покупці у мене в країнах ЕС і нікто не бажає заморочуватися з митницею
3. Поруч Україна і є можливість закупати компоненти у українських виробників
4. До лютого 22 на напрямку Київ-Варшава літало 6 рейсів в день, квитки коштували дешево. Добратись з дому до офіса займало пару годин. Можно було прилітати в п'ятницю вечером додому і в понеділок рано бути в Варшаві
5. Дешевша в порівнянні з іншими країнами ЕС робоча сила і ресурси.
6. Корупція, побори та інше - навіть не буду писати.
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26.06.2024 11:33 Ответить
Зрозуміло, дякую. А ви, ваші працівники, друзі, сусіди не відчувають що Польща буде наступною Україною? Чи є велика надія що хтось інший приїде за Польщу воювати?
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26.06.2024 11:53 Ответить
А ти відчуваєш шо твоя рашка буде Китаєм?
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26.06.2024 13:12 Ответить
Країна НАТО з Петріотами та F35 "буде наступною", ага ******* з тебе пропагандончик
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26.06.2024 13:14 Ответить
Безкутноє має рацію - треба забирати паспорт у тих паскуд. А усіх, хто не втік і не згоден з лінією партії - розстрілювати, тільки так переможемо!
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26.06.2024 10:36 Ответить
ну з вас і почнемо. Вам потрібно ще КУ казати, коли вільну людину зустрінете. Це закон!
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26.06.2024 10:41 Ответить
такая корова нужна самому, все понятно. никто наших не отправит. нормальными людьми никто не будет разбрасываться.
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26.06.2024 10:36 Ответить
Нормальными людьми? Они работягам 30 лет виз не давали, а за дармоедов держатся? Тут совсем другие причины
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26.06.2024 11:08 Ответить
Вы просто молод, будете знать, до 1999 года. мы Украинцы, в США и Европу ездили без виз. мы были свободными людьми .
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26.06.2024 11:24 Ответить
Во первых вам лечение нужно, потому что такого никогда не было, во вторых я говорю о рабочих визах.
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26.06.2024 11:29 Ответить
ну просто юн. не показывай свою глупость. удачи.
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26.06.2024 11:33 Ответить
кацап, ты палишься все сильнее с каждым коментом
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26.06.2024 13:16 Ответить
Что я не так тут то сказал, ухилянт?
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26.06.2024 14:29 Ответить
десар, вы ухилянт? не нужно этим хвастаться. все у вас будет норм. а, мы разберемся без ухылянтов, то есть без вас, удачи ухылянт.
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26.06.2024 21:04 Ответить
Я не знаю ухилянт ли я ,снялся с учёта в прошлом тысячелетии, по здоровью по крайней мере в 22м году меня не взяли бы, и оно лучше не стало. Но как гритца, дайте повестку, и я пойду . В ГУР, выполнить какое нибудь задание в Мексике или там в Бразилии.
И в любом случае я выступаю за строжайшие меры в отношении ухилянтов, такие как лишении всех гражданских прав, собственности, прав наследства, возбуждения уголовных дел с недецкими сроками с обязательным привлечением к общественно-полезному труду. Так что как то так.
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26.06.2024 22:12 Ответить
вы в любом случае ухылянт. я прошел комиссию за 2 минуты не раздеваясь. вы можете выполнять супер секретные миссии в маями. а потом посмотрим на результат.
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27.06.2024 08:45 Ответить
Ну в Маями вряд ли, я как никак присягу давал. А вот в Канаде или Мексике пожалуйста. А вы воюете?
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27.06.2024 09:29 Ответить
Той Добріндт звичайний популіст, граючий на одному полі з AFD.
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26.06.2024 10:45 Ответить
Та вони в Україні працювати не бажали, а у Німеччині на її соціальних виплатах і поготів.
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26.06.2024 10:48 Ответить
За Гриценка, а що? Зараз шкодую, що не за Зеленського.
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26.06.2024 11:41 Ответить
Невиліковна.
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26.06.2024 12:02 Ответить
Коли закінчиться війна і будуть оголошені вибори, якщо Володимир Олександрович погодиться, неодмінно ми оберемо його Президентом. Що б не робили маргінали.
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26.06.2024 13:19 Ответить
Коли закінчиться війна і будуть оголошені вибори, якщо Володимир Олександрович погодиться, неодмінно ми оберемо його Президентом. Що б не робили маргінали.
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26.06.2024 13:21 Ответить
Ясно..., рабів не вистача!!!
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26.06.2024 11:00 Ответить
Всем новым полякам и тд на заметку. Все шуруйте в Германию на раннюю пенсию. Если у кого то в одном месте чешется, то можно по черному работать.
А вообще прикольно -- на пенсию со школьной скамьи. Путешествуй, лови рыбу, собирай марки или залипай в какую-то игрушку.

Я когда-то подсчитывал, что по крайней мере у меня тут на каждого обалдуя , включая нелегалов, тратят столько на образование ( год сада и 12 классов), что если бы они покупали акции на эти деньги можно было бы получать пенсию где-то $1200-1300 в месяц прям по окончании школы, и передать ее внуку или ещё там кому.

И естественно, несмотря на все эти вытраты многие не умеют читать, умножить 15 на 10 тоже проблема если калькулятора нет, каждый пятый американец не может найти Америку на карте и тд
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26.06.2024 11:01 Ответить
Было бы здорово выслать тебя из США на историческую родину в Сызрань
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26.06.2024 13:18 Ответить
Ты ж говорил я из Сызрани и пописываю тут, поменял думку свою? Как там твои дела ухилянтские
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26.06.2024 14:16 Ответить
хай тоді депортують всіх іших
треба менше виплачувати ***** допомоги за ***** дєла, тоді може люди швидше будуть знаходити роботу і менше їхати
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26.06.2024 11:09 Ответить
Ну-ну, удачи. Она вам понадобиться.
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26.06.2024 11:09 Ответить
Велькам тим, хто досі вагається
Братська Німеччина гумова, це дійсно так.
Не слухайте прокацвапськіх тролей.
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26.06.2024 11:48 Ответить
Шо робицця ! Раби не хочуть повертатись на плантацію !
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26.06.2024 12:45 Ответить
хе-хе

хто ж так просто рабів, ой: кріпаків, ой: потенційних платників податків так просто віддасть?

це лише рашка та Україна може розкидуватись людьми наліво та направо.... але до пори до часу
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26.06.2024 12:56 Ответить
 
 