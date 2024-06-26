Германия против депортации безработных украинских беженцев, нужно их интегрировать в рынок труда, - министр юстиции Бушманн
Правительство Германии отвергло предложение о депортации украинских беженцев, которые нигде не работают.
Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Он сомневается, что председатель ХСС в Бундестаге Александер Добриндт, выдвинувший идею о депортации, "имел в виду то, что возможно в рамках конституционного и европейского права".
"Мы должны поскорее подумать о том, как быстрее и в большем количестве интегрировать украинцев, ищущих защиты в нашей стране, в рынок труда", - сказал глава Минюста ФРГ.
Ранее сообщалось, что немецкое правительство не планирует депортировать из страны украинских беженцев, которые не хотят работать.
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(Власного досвіду не маю, бував лише проїздом у Варшаві)
А Польща була вибрана для фірми бо:
1. Легкість ведення бізнесу в порівнянні з Україною
2. Країна в ЕС. Основні покупці у мене в країнах ЕС і нікто не бажає заморочуватися з митницею
3. Поруч Україна і є можливість закупати компоненти у українських виробників
4. До лютого 22 на напрямку Київ-Варшава літало 6 рейсів в день, квитки коштували дешево. Добратись з дому до офіса займало пару годин. Можно було прилітати в п'ятницю вечером додому і в понеділок рано бути в Варшаві
5. Дешевша в порівнянні з іншими країнами ЕС робоча сила і ресурси.
6. Корупція, побори та інше - навіть не буду писати.
И в любом случае я выступаю за строжайшие меры в отношении ухилянтов, такие как лишении всех гражданских прав, собственности, прав наследства, возбуждения уголовных дел с недецкими сроками с обязательным привлечением к общественно-полезному труду. Так что как то так.
А вообще прикольно -- на пенсию со школьной скамьи. Путешествуй, лови рыбу, собирай марки или залипай в какую-то игрушку.
Я когда-то подсчитывал, что по крайней мере у меня тут на каждого обалдуя , включая нелегалов, тратят столько на образование ( год сада и 12 классов), что если бы они покупали акции на эти деньги можно было бы получать пенсию где-то $1200-1300 в месяц прям по окончании школы, и передать ее внуку или ещё там кому.
И естественно, несмотря на все эти вытраты многие не умеют читать, умножить 15 на 10 тоже проблема если калькулятора нет, каждый пятый американец не может найти Америку на карте и тд
треба менше виплачувати ***** допомоги за ***** дєла, тоді може люди швидше будуть знаходити роботу і менше їхати
Братська Німеччина гумова, це дійсно так.
Не слухайте прокацвапськіх тролей.
хто ж так просто
рабів, ой: кріпаків, ой: потенційних платників податків так просто віддасть?
це лише рашка та Україна може розкидуватись людьми наліво та направо.... але до пори до часу