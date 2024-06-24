Правительство Германии не будет возвращать безработных украинских беженцев
Немецкое правительство не планирует депортировать из страны украинских беженцев, которые не хотят работать.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv, об этом заявил спикер МИД.
По его словам, Россия атакует цели по всей Украине, а также пытается уничтожить инфраструктуру на западе страны.
"Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место", - сказал спикер.
Ранее лидер баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт заявил: "Более чем через два года после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины".
Топ комментарии
+16 Dmitry Klaus
24.06.2024 14:57
+14 Rostyslav Komarnytsky
24.06.2024 14:44
+12 Bohdan Butylevych #582687
24.06.2024 15:14
Для начала выполни элементарный Idiotentest... Ответь на мой вопрос о "Kein Stress"!? )))))
Idiotentest и ответь на мой вопрос о "Kein Stress"...!)))
Нет смысла тебе "давать", так как ты не способен пройти Idiotentest ...!
Ты просто НЕ В СОСТОЯНИИ ПОНИМАТЬ...в силу своего умственного состояния...
Но и не в этом дело, а в том, что ты НЕ ПОНИМАЕШЬ назначения сказано по немецки и именно поэтому боится ответить на вопрос о "Kein Stress"... Если бы ты его понимал, то с пониманием видео у тебя было бы меньше проблем....
ну ти русскокакюшєє, брешеш, заради бути правим, пруфів не надаєш, мої доводи тобі не доводи - ти 100% кацап. гавгаєш тут просто.
А ну-ка объясни мне какой смысл вкладывают немцы произнося кому то фразу "Kein Stress"?
ну ти русскокакюшєє, брешеш, заради бути правим, пруфів не надаєш, мої доводи тобі не доводи - ти 100% кацап. гавгаєш тут просто.
А ну-ка объясни мне какой смысл вкладывают немцы произнося кому то фразу "Kein Stress"?
це нова тема. ти зливаєшся зі старої?
https://ibb.co/1MtYr2G
https://ibb.co/1MtYr2G
...а кацапи шо вміють думати? брехати - як рот відкрив, так і бреше.
Какой у тебя уровень немецкого, сертификат есть ?
Я жду ответ!
А ты же со "знанием алфавита" сунулся рассуждать о сказанном в видео...
Ты для начала пройди маленький
Idiotentest и ответь на мой вопрос о "Kein Stress"...!)))
вона повинна була з кумпелем спочатку припертись в старий абх в р-вестфалені, там показати договір і поставити антраг на дозвіл переїхати, а точніше поміняти абх.. бо саме старий абх порішає усе з новим абх і видасть дозвіл. а потім вже пертись за новою пропискою в Баварії. а в цілому якщо в зеленій книжечкі не стоїть вонзітцауфляге, взагалі просто йти прописуватись в новому місці. ну раз їх прописка завернула, то значить стоїть.
Зеленая книжечка - это временная бумажка...
И в видео сказано что они ОБРАТИЛИСЬ туда куда нужно!!!
А ты начинаешь тут языком своим брехливым чесать!
а ще лютіший треш - вони до цієї пори отримують виплати в Україні по малозабезпеченості , здаючи біженцям квартири власні по київським цінам в провінційній Полтавщині