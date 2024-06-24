РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8576 посетителей онлайн
Новости
5 010 153

Правительство Германии не будет возвращать безработных украинских беженцев

Німеччина не планує видворяти українських біженців, які не працюють

Немецкое правительство не планирует депортировать из страны украинских беженцев, которые не хотят работать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv, об этом заявил спикер МИД.

По его словам, Россия атакует цели по всей Украине, а также пытается уничтожить инфраструктуру на западе страны.

"Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место", - сказал спикер.

Ранее лидер баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт заявил: "Более чем через два года после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины".

Читайте также: Глава германской оппозиционной партии ХСС Добриндт призвал депортировать безработных украинских беженцев

Автор: 

беженцы (1675) Германия (7226) депортация (697)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Звичайно, коли це в історії для будь-якої країни було погано коли 10% населення виїхало?
показать весь комментарий
24.06.2024 14:57 Ответить
+14
Звичайно, не повертатимуть. Вони теж отр мують повідомлення про небезпеку не лише здоров'ю, а й життю тих українців від українського ж ТЦК. Тут і качцапів не потрібно.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:44 Ответить
+12
Раби розбіглися ? ...чи німці їм твої гроші платять ?))
показать весь комментарий
24.06.2024 15:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Что ты на "троил"...?))))
Для начала выполни элементарный Idiotentest... Ответь на мой вопрос о "Kein Stress"!? )))))
показать весь комментарий
24.06.2024 20:53 Ответить
ти в баньку сходив чи впн зміним. а мозги нові соба можеш вставити? ай блін, кітайці ще не придумали таку опцію для русских.
показать весь комментарий
24.06.2024 20:58 Ответить
Что же ты боишься пройти элементарный
Idiotentest и ответь на мой вопрос о "Kein Stress"...!)))
показать весь комментарий
24.06.2024 21:00 Ответить
ой а тобі так лячно пруфи подати, яких немає, бо ти так обосрався з ними.
показать весь комментарий
24.06.2024 21:02 Ответить
Всё банально проще...
Нет смысла тебе "давать", так как ты не способен пройти Idiotentest ...!
Ты просто НЕ В СОСТОЯНИИ ПОНИМАТЬ...в силу своего умственного состояния...
показать весь комментарий
24.06.2024 23:34 Ответить
моє питання було першим: русский ідіот, так де у відео твій бехауптунг, що вона ходила в старий абх? голос русскомозгла псіна, голос!
показать весь комментарий
24.06.2024 21:00 Ответить
Просмотри комменты по времени и у видишь кто был "первым"...
Но и не в этом дело, а в том, что ты НЕ ПОНИМАЕШЬ назначения сказано по немецки и именно поэтому боится ответить на вопрос о "Kein Stress"... Если бы ты его понимал, то с пониманием видео у тебя было бы меньше проблем....
показать весь комментарий
24.06.2024 21:15 Ответить
собакарусская, так докажи, що я не розумію. ти ж тільки навкаєш.
показать весь комментарий
24.06.2024 21:42 Ответить
дисвлюсь коменти по часу: ти знов обосрався



ну ти русскокакюшєє, брешеш, заради бути правим, пруфів не надаєш, мої доводи тобі не доводи - ти 100% кацап. гавгаєш тут просто.

Відповісти Видалити



А ну-ка объясни мне какой смысл вкладывают немцы произнося кому то фразу "Kein Stress"?

Відповісти Керування спамом Мені подобається
показать весь комментарий
24.06.2024 21:51 Ответить


ну ти русскокакюшєє, брешеш, заради бути правим, пруфів не надаєш, мої доводи тобі не доводи - ти 100% кацап. гавгаєш тут просто.

Відповісти Видалити



А ну-ка объясни мне какой смысл вкладывают немцы произнося кому то фразу "Kein Stress"?

Відповісти Керування спамом Мені подобається



це нова тема. ти зливаєшся зі старої?

Відповісти Видалити
показать весь комментарий
24.06.2024 21:54 Ответить
Какой ты врунишка.... )))

https://ibb.co/1MtYr2G
показать весь комментарий
24.06.2024 23:31 Ответить
Ай яй яй... Не хорошо врать...

https://ibb.co/1MtYr2G
показать весь комментарий
24.06.2024 23:30 Ответить
Ты не ответил ни на тот вопрос, ни на следующий- каждый раз сливаясь
показать весь комментарий
25.06.2024 10:30 Ответить
ти брехло, вона не каже, в нову чи стару контору вона ходила. вона це називає кунденцентрум і де він той центрум в внстфаліхї чи баварії не зрозуміло. і не ясно чи вона сама баварка чи вестфалька.
показать весь комментарий
24.06.2024 19:48 Ответить
Es scheint, als ob dein Deutsch nicht so gut ist, denn du verstehst nicht richtig, was die Deutsche im Video gesagt hat.
показать весь комментарий
24.06.2024 19:56 Ответить
мій дойч як раз нормальний, а у тебе дофіга помилок у коментах стосовно розуміння діла. і зараз ти хочеш прикрити свою голу сраку тим, що мій дойч не достатній зрозуміти триндичиху. на відео усе чудово чутно, і не чутно, що вони ходили в старий абх, а тобі дуже хоцця чим твою обісрану сраку прикоити.
показать весь комментарий
24.06.2024 20:00 Ответить
Ты только подтвердил, что немецкий у тебя не на достаточном уровне что бы его понимать правильно. И я думаю, что у тебя сильно хромает "Hören"...
показать весь комментарий
24.06.2024 20:11 Ответить
пруф бітте. на якій хвилині вона каже, що ходила в старий абх. інакше ти кацапський ******.
показать весь комментарий
24.06.2024 20:18 Ответить
у тебе дуже хромає логіка. а брешеш ти як справжній путін.
показать весь комментарий
24.06.2024 20:19 Ответить
"И я думаю, что у тебя сильно хромает "Hören""

...а кацапи шо вміють думати? брехати - як рот відкрив, так і бреше.
показать весь комментарий
24.06.2024 20:21 Ответить
Что ты сливаешься, съезжая на "кацапов"?
Какой у тебя уровень немецкого, сертификат есть ?
показать весь комментарий
24.06.2024 20:24 Ответить
ну ти русскокакюшєє, брешеш, заради бути правим, пруфів не надаєш, мої доводи тобі не доводи - ти 100% кацап. гавгаєш тут просто.
показать весь комментарий
24.06.2024 20:26 Ответить
А ну-ка объясни мне какой смысл вкладывают немцы произнося кому то фразу "Kein Stress"?
показать весь комментарий
24.06.2024 20:26 Ответить
це нова тема. ти зливаєшся зі старої?
показать весь комментарий
24.06.2024 20:27 Ответить
Это фраза аналог украинской "скажи поляниця"... Вот если ты ответишь на не не верно - значит ты НЕ ПОНИМАЕШЬ сказанного немцами.А лишь догадываешься по "знакомым словам"....
Я жду ответ!
показать весь комментарий
24.06.2024 20:30 Ответить
пруф, де вона каже, що ходила в старий абх, какаящая сабака, пруф давай.
показать весь комментарий
24.06.2024 20:34 Ответить
))) ты смотрю смотрю совсем кукухой поехал.... Я видело выложил... И ты бы услышал бы об этом если бы понимал немецкий язык "на слух" и имел бы "ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache".
А ты же со "знанием алфавита" сунулся рассуждать о сказанном в видео...
показать весь комментарий
24.06.2024 20:41 Ответить
давай доказ на якій хвилини вона каже, що ходила в старий абх, собака росіяньска.
показать весь комментарий
24.06.2024 20:45 Ответить
пруфу немає - тобто твій злив зараховано! тепер ти просто будеш подавати голос. голос, росіянська псіна, голос!
показать весь комментарий
24.06.2024 20:47 Ответить
відео має прискорений темп аудіо, жодний вивчаюйчи мову з ніхт ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache його не окучить. скріпт-у до нього немає, щоб загнати в гугл перекладач. так що ти русскомозгло фантазуєш про мій рівень німецької від безвиходдя. обсрався, тепер викручуєшся. голос, россіянська псіна, голос!
показать весь комментарий
24.06.2024 20:56 Ответить
Я повторюсь...
Ты для начала пройди маленький

Idiotentest и ответь на мой вопрос о "Kein Stress"...!)))
показать весь комментарий
24.06.2024 20:57 Ответить
після того, як ти предьявиш докази твоїм висєрам про її дії.
показать весь комментарий
24.06.2024 21:01 Ответить
ти не повторюєшся, ти просто гавкаєш
показать весь комментарий
24.06.2024 21:45 Ответить
вони приперлись прописатись, це і є кунденценрум. їх послали, бо у зеленій книжці стоїть вонзітцауфляге, логічно, що їх послали в абх його скасувати. треба йому приходити прописуватись у старий абх? НІ, бо він там вже прописаний. прописуються на новому місці. а нове абх ніхт цуштендіг. бо це справа старого абх. тобто вони носяться по баварії безмозгло, не спитавши у гугла, куди спочатку йти і з якого боку починати. обіззяни з гранатою.
показать весь комментарий
24.06.2024 20:09 Ответить
ну ці допомагають бездумно. у кумпеля є така можливіть - ьезкоштовна вітряна мельниця. в великого загалу украхнців таких безкоштовних памагатєлєй немає, приходиться шукати так званого "переведчика" і ще йому платити гроші за годину попугайного перекладу. сам перекладач питання не ставить і ситуацію не напрявляє. а біженець не знає, які питання ставити, бо не знає справи. позадає дурні питання, попугайчик переведе - і часто прийшли ні з чим і пішли ні з цим, а гроші попугайчик отримав.
показать весь комментарий
24.06.2024 19:02 Ответить
а ти з себе тут вумного строїш, а сам простих висновків зробити не можеш.
показать весь комментарий
24.06.2024 19:05 Ответить
ЦЕ ОДИНИЧНИЙ ВИПАДОК.

вона повинна була з кумпелем спочатку припертись в старий абх в р-вестфалені, там показати договір і поставити антраг на дозвіл переїхати, а точніше поміняти абх.. бо саме старий абх порішає усе з новим абх і видасть дозвіл. а потім вже пертись за новою пропискою в Баварії. а в цілому якщо в зеленій книжечкі не стоїть вонзітцауфляге, взагалі просто йти прописуватись в новому місці. ну раз їх прописка завернула, то значить стоїть.
показать весь комментарий
24.06.2024 18:40 Ответить
Дурик, какая зелёная книжечка?)))
Зеленая книжечка - это временная бумажка...
И в видео сказано что они ОБРАТИЛИСЬ туда куда нужно!!!
А ты начинаешь тут языком своим брехливым чесать!
показать весь комментарий
24.06.2024 19:10 Ответить
хаха, їх дві зелених, бовбойобе. дятли такі як ти навіь не поміають, коли одна замінює іншу
показать весь комментарий
24.06.2024 19:12 Ответить
И как называется эти ДВЕ "зелёные книжечки"!?
показать весь комментарий
24.06.2024 19:17 Ответить
ти не окучив мій комент, що йде за твоїм тік-ток лінком. бідняга.
показать весь комментарий
24.06.2024 19:19 Ответить
Азохенвей!
показать весь комментарий
24.06.2024 16:33 Ответить
О, мій сусід, який жодного дня не працював в Україні років 15 точно, почухає своє пузце в Баварії .

а ще лютіший треш - вони до цієї пори отримують виплати в Україні по малозабезпеченості , здаючи біженцям квартири власні по київським цінам в провінційній Полтавщині
показать весь комментарий
24.06.2024 16:35 Ответить
Трепло! )
показать весь комментарий
24.06.2024 17:15 Ответить
Слава Богу , Війна на долго , а там виросте ціле поколіня . Та і працювати будкть куда дінуться
показать весь комментарий
24.06.2024 16:36 Ответить
Добре , добре . Особливо я радію за блатних пенсіонерів , їм пенсії повисять , будуть отримувати ще більше . Уся ця сволота , яка довела країну до цього стану
показать весь комментарий
24.06.2024 16:45 Ответить
тобік на вимогалове все своє життя - дайте ну надайте, неподготовлені!
показать весь комментарий
24.06.2024 17:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 