Правительство Германии не будет возвращать безработных украинских беженцев

Немецкое правительство не планирует депортировать из страны украинских беженцев, которые не хотят работать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv, об этом заявил спикер МИД.

По его словам, Россия атакует цели по всей Украине, а также пытается уничтожить инфраструктуру на западе страны.

"Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место", - сказал спикер.

Ранее лидер баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт заявил: "Более чем через два года после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины".

