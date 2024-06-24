Уряд Німеччини не повертатиме безробітних українських біженців

Німецький уряд не планує депортувати з країни українських біженців, які не хочуть працювати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ntv, про це заявив речник МЗС.

За його словами, Росія атакує цілі по всій Україні, а також намагається знищити інфраструктуру на заході країни.

"Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце", - сказав речник.

Раніше лідер баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт заявив: "Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України".

Читайте: Глава Бундесрату Німеччини Швезіґ прибула з візитом до Києва: "Україна має перемогти у цій війні". ФОТО