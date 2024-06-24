УКР
Уряд Німеччини не повертатиме безробітних українських біженців

Німеччина не планує видворяти українських біженців, які не працюють

Німецький уряд не планує депортувати з країни українських біженців, які не хочуть працювати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ntv, про це заявив речник МЗС.

За його словами, Росія атакує цілі по всій Україні, а також намагається знищити інфраструктуру на заході країни.

"Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце", - сказав речник.

Раніше лідер баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт заявив: "Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України".

Читайте: Глава Бундесрату Німеччини Швезіґ прибула з візитом до Києва: "Україна має перемогти у цій війні". ФОТО

Топ коментарі
+16
Звичайно, коли це в історії для будь-якої країни було погано коли 10% населення виїхало?
показати весь коментар
24.06.2024 14:57 Відповісти
+14
Звичайно, не повертатимуть. Вони теж отр мують повідомлення про небезпеку не лише здоров'ю, а й життю тих українців від українського ж ТЦК. Тут і качцапів не потрібно.
показати весь коментар
24.06.2024 14:44 Відповісти
+12
Раби розбіглися ? ...чи німці їм твої гроші платять ?))
показати весь коментар
24.06.2024 15:14 Відповісти
Что ты на "троил"...?))))
Для начала выполни элементарный Idiotentest... Ответь на мой вопрос о "Kein Stress"!? )))))
показати весь коментар
24.06.2024 20:53 Відповісти
ти в баньку сходив чи впн зміним. а мозги нові соба можеш вставити? ай блін, кітайці ще не придумали таку опцію для русских.
показати весь коментар
24.06.2024 20:58 Відповісти
Что же ты боишься пройти элементарный
Idiotentest и ответь на мой вопрос о "Kein Stress"...!)))
показати весь коментар
24.06.2024 21:00 Відповісти
ой а тобі так лячно пруфи подати, яких немає, бо ти так обосрався з ними.
показати весь коментар
24.06.2024 21:02 Відповісти
Всё банально проще...
Нет смысла тебе "давать", так как ты не способен пройти Idiotentest ...!
Ты просто НЕ В СОСТОЯНИИ ПОНИМАТЬ...в силу своего умственного состояния...
показати весь коментар
24.06.2024 23:34 Відповісти
моє питання було першим: русский ідіот, так де у відео твій бехауптунг, що вона ходила в старий абх? голос русскомозгла псіна, голос!
показати весь коментар
24.06.2024 21:00 Відповісти
Просмотри комменты по времени и у видишь кто был "первым"...
Но и не в этом дело, а в том, что ты НЕ ПОНИМАЕШЬ назначения сказано по немецки и именно поэтому боится ответить на вопрос о "Kein Stress"... Если бы ты его понимал, то с пониманием видео у тебя было бы меньше проблем....
показати весь коментар
24.06.2024 21:15 Відповісти
собакарусская, так докажи, що я не розумію. ти ж тільки навкаєш.
показати весь коментар
24.06.2024 21:42 Відповісти
дисвлюсь коменти по часу: ти знов обосрався



ну ти русскокакюшєє, брешеш, заради бути правим, пруфів не надаєш, мої доводи тобі не доводи - ти 100% кацап. гавгаєш тут просто.

Відповісти Видалити



А ну-ка объясни мне какой смысл вкладывают немцы произнося кому то фразу "Kein Stress"?

Відповісти Керування спамом Мені подобається
показати весь коментар
24.06.2024 21:51 Відповісти


ну ти русскокакюшєє, брешеш, заради бути правим, пруфів не надаєш, мої доводи тобі не доводи - ти 100% кацап. гавгаєш тут просто.

Відповісти Видалити



А ну-ка объясни мне какой смысл вкладывают немцы произнося кому то фразу "Kein Stress"?

Відповісти Керування спамом Мені подобається



це нова тема. ти зливаєшся зі старої?

Відповісти Видалити
показати весь коментар
24.06.2024 21:54 Відповісти
Какой ты врунишка.... )))

https://ibb.co/1MtYr2G
показати весь коментар
24.06.2024 23:31 Відповісти
Ай яй яй... Не хорошо врать...

https://ibb.co/1MtYr2G
показати весь коментар
24.06.2024 23:30 Відповісти
Ты не ответил ни на тот вопрос, ни на следующий- каждый раз сливаясь
показати весь коментар
25.06.2024 10:30 Відповісти
ти брехло, вона не каже, в нову чи стару контору вона ходила. вона це називає кунденцентрум і де він той центрум в внстфаліхї чи баварії не зрозуміло. і не ясно чи вона сама баварка чи вестфалька.
показати весь коментар
24.06.2024 19:48 Відповісти
Es scheint, als ob dein Deutsch nicht so gut ist, denn du verstehst nicht richtig, was die Deutsche im Video gesagt hat.
показати весь коментар
24.06.2024 19:56 Відповісти
мій дойч як раз нормальний, а у тебе дофіга помилок у коментах стосовно розуміння діла. і зараз ти хочеш прикрити свою голу сраку тим, що мій дойч не достатній зрозуміти триндичиху. на відео усе чудово чутно, і не чутно, що вони ходили в старий абх, а тобі дуже хоцця чим твою обісрану сраку прикоити.
показати весь коментар
24.06.2024 20:00 Відповісти
Ты только подтвердил, что немецкий у тебя не на достаточном уровне что бы его понимать правильно. И я думаю, что у тебя сильно хромает "Hören"...
показати весь коментар
24.06.2024 20:11 Відповісти
пруф бітте. на якій хвилині вона каже, що ходила в старий абх. інакше ти кацапський ******.
показати весь коментар
24.06.2024 20:18 Відповісти
у тебе дуже хромає логіка. а брешеш ти як справжній путін.
показати весь коментар
24.06.2024 20:19 Відповісти
"И я думаю, что у тебя сильно хромает "Hören""

...а кацапи шо вміють думати? брехати - як рот відкрив, так і бреше.
показати весь коментар
24.06.2024 20:21 Відповісти
Что ты сливаешься, съезжая на "кацапов"?
Какой у тебя уровень немецкого, сертификат есть ?
показати весь коментар
24.06.2024 20:24 Відповісти
ну ти русскокакюшєє, брешеш, заради бути правим, пруфів не надаєш, мої доводи тобі не доводи - ти 100% кацап. гавгаєш тут просто.
показати весь коментар
24.06.2024 20:26 Відповісти
А ну-ка объясни мне какой смысл вкладывают немцы произнося кому то фразу "Kein Stress"?
показати весь коментар
24.06.2024 20:26 Відповісти
це нова тема. ти зливаєшся зі старої?
показати весь коментар
24.06.2024 20:27 Відповісти
Это фраза аналог украинской "скажи поляниця"... Вот если ты ответишь на не не верно - значит ты НЕ ПОНИМАЕШЬ сказанного немцами.А лишь догадываешься по "знакомым словам"....
Я жду ответ!
показати весь коментар
24.06.2024 20:30 Відповісти
пруф, де вона каже, що ходила в старий абх, какаящая сабака, пруф давай.
показати весь коментар
24.06.2024 20:34 Відповісти
))) ты смотрю смотрю совсем кукухой поехал.... Я видело выложил... И ты бы услышал бы об этом если бы понимал немецкий язык "на слух" и имел бы "ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache".
А ты же со "знанием алфавита" сунулся рассуждать о сказанном в видео...
показати весь коментар
24.06.2024 20:41 Відповісти
давай доказ на якій хвилини вона каже, що ходила в старий абх, собака росіяньска.
показати весь коментар
24.06.2024 20:45 Відповісти
пруфу немає - тобто твій злив зараховано! тепер ти просто будеш подавати голос. голос, росіянська псіна, голос!
показати весь коментар
24.06.2024 20:47 Відповісти
відео має прискорений темп аудіо, жодний вивчаюйчи мову з ніхт ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache його не окучить. скріпт-у до нього немає, щоб загнати в гугл перекладач. так що ти русскомозгло фантазуєш про мій рівень німецької від безвиходдя. обсрався, тепер викручуєшся. голос, россіянська псіна, голос!
показати весь коментар
24.06.2024 20:56 Відповісти
Я повторюсь...
Ты для начала пройди маленький

Idiotentest и ответь на мой вопрос о "Kein Stress"...!)))
показати весь коментар
24.06.2024 20:57 Відповісти
після того, як ти предьявиш докази твоїм висєрам про її дії.
показати весь коментар
24.06.2024 21:01 Відповісти
ти не повторюєшся, ти просто гавкаєш
показати весь коментар
24.06.2024 21:45 Відповісти
вони приперлись прописатись, це і є кунденценрум. їх послали, бо у зеленій книжці стоїть вонзітцауфляге, логічно, що їх послали в абх його скасувати. треба йому приходити прописуватись у старий абх? НІ, бо він там вже прописаний. прописуються на новому місці. а нове абх ніхт цуштендіг. бо це справа старого абх. тобто вони носяться по баварії безмозгло, не спитавши у гугла, куди спочатку йти і з якого боку починати. обіззяни з гранатою.
показати весь коментар
24.06.2024 20:09 Відповісти
ну ці допомагають бездумно. у кумпеля є така можливіть - ьезкоштовна вітряна мельниця. в великого загалу украхнців таких безкоштовних памагатєлєй немає, приходиться шукати так званого "переведчика" і ще йому платити гроші за годину попугайного перекладу. сам перекладач питання не ставить і ситуацію не напрявляє. а біженець не знає, які питання ставити, бо не знає справи. позадає дурні питання, попугайчик переведе - і часто прийшли ні з чим і пішли ні з цим, а гроші попугайчик отримав.
показати весь коментар
24.06.2024 19:02 Відповісти
а ти з себе тут вумного строїш, а сам простих висновків зробити не можеш.
показати весь коментар
24.06.2024 19:05 Відповісти
ЦЕ ОДИНИЧНИЙ ВИПАДОК.

вона повинна була з кумпелем спочатку припертись в старий абх в р-вестфалені, там показати договір і поставити антраг на дозвіл переїхати, а точніше поміняти абх.. бо саме старий абх порішає усе з новим абх і видасть дозвіл. а потім вже пертись за новою пропискою в Баварії. а в цілому якщо в зеленій книжечкі не стоїть вонзітцауфляге, взагалі просто йти прописуватись в новому місці. ну раз їх прописка завернула, то значить стоїть.
показати весь коментар
24.06.2024 18:40 Відповісти
Дурик, какая зелёная книжечка?)))
Зеленая книжечка - это временная бумажка...
И в видео сказано что они ОБРАТИЛИСЬ туда куда нужно!!!
А ты начинаешь тут языком своим брехливым чесать!
показати весь коментар
24.06.2024 19:10 Відповісти
хаха, їх дві зелених, бовбойобе. дятли такі як ти навіь не поміають, коли одна замінює іншу
показати весь коментар
24.06.2024 19:12 Відповісти
И как называется эти ДВЕ "зелёные книжечки"!?
показати весь коментар
24.06.2024 19:17 Відповісти
ти не окучив мій комент, що йде за твоїм тік-ток лінком. бідняга.
показати весь коментар
24.06.2024 19:19 Відповісти
Азохенвей!
показати весь коментар
24.06.2024 16:33 Відповісти
О, мій сусід, який жодного дня не працював в Україні років 15 точно, почухає своє пузце в Баварії .

а ще лютіший треш - вони до цієї пори отримують виплати в Україні по малозабезпеченості , здаючи біженцям квартири власні по київським цінам в провінційній Полтавщині
показати весь коментар
24.06.2024 16:35 Відповісти
Трепло! )
показати весь коментар
24.06.2024 17:15 Відповісти
Слава Богу , Війна на долго , а там виросте ціле поколіня . Та і працювати будкть куда дінуться
показати весь коментар
24.06.2024 16:36 Відповісти
Добре , добре . Особливо я радію за блатних пенсіонерів , їм пенсії повисять , будуть отримувати ще більше . Уся ця сволота , яка довела країну до цього стану
показати весь коментар
24.06.2024 16:45 Відповісти
тобік на вимогалове все своє життя - дайте ну надайте, неподготовлені!
показати весь коментар
24.06.2024 17:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 