Уряд Німеччини не повертатиме безробітних українських біженців
Німецький уряд не планує депортувати з країни українських біженців, які не хочуть працювати.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ntv, про це заявив речник МЗС.
За його словами, Росія атакує цілі по всій Україні, а також намагається знищити інфраструктуру на заході країни.
"Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце", - сказав речник.
Раніше лідер баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт заявив: "Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України".
Топ коментарі
+16 Dmitry Klaus
показати весь коментар24.06.2024 14:57 Відповісти Посилання
+14 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар24.06.2024 14:44 Відповісти Посилання
+12 Bohdan Butylevych #582687
показати весь коментар24.06.2024 15:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для начала выполни элементарный Idiotentest... Ответь на мой вопрос о "Kein Stress"!? )))))
Idiotentest и ответь на мой вопрос о "Kein Stress"...!)))
Нет смысла тебе "давать", так как ты не способен пройти Idiotentest ...!
Ты просто НЕ В СОСТОЯНИИ ПОНИМАТЬ...в силу своего умственного состояния...
Но и не в этом дело, а в том, что ты НЕ ПОНИМАЕШЬ назначения сказано по немецки и именно поэтому боится ответить на вопрос о "Kein Stress"... Если бы ты его понимал, то с пониманием видео у тебя было бы меньше проблем....
ну ти русскокакюшєє, брешеш, заради бути правим, пруфів не надаєш, мої доводи тобі не доводи - ти 100% кацап. гавгаєш тут просто.
Відповісти Видалити
А ну-ка объясни мне какой смысл вкладывают немцы произнося кому то фразу "Kein Stress"?
Відповісти Керування спамом Мені подобається
ну ти русскокакюшєє, брешеш, заради бути правим, пруфів не надаєш, мої доводи тобі не доводи - ти 100% кацап. гавгаєш тут просто.
Відповісти Видалити
А ну-ка объясни мне какой смысл вкладывают немцы произнося кому то фразу "Kein Stress"?
Відповісти Керування спамом Мені подобається
це нова тема. ти зливаєшся зі старої?
Відповісти Видалити
https://ibb.co/1MtYr2G
https://ibb.co/1MtYr2G
...а кацапи шо вміють думати? брехати - як рот відкрив, так і бреше.
Какой у тебя уровень немецкого, сертификат есть ?
Я жду ответ!
А ты же со "знанием алфавита" сунулся рассуждать о сказанном в видео...
Ты для начала пройди маленький
Idiotentest и ответь на мой вопрос о "Kein Stress"...!)))
вона повинна була з кумпелем спочатку припертись в старий абх в р-вестфалені, там показати договір і поставити антраг на дозвіл переїхати, а точніше поміняти абх.. бо саме старий абх порішає усе з новим абх і видасть дозвіл. а потім вже пертись за новою пропискою в Баварії. а в цілому якщо в зеленій книжечкі не стоїть вонзітцауфляге, взагалі просто йти прописуватись в новому місці. ну раз їх прописка завернула, то значить стоїть.
Зеленая книжечка - это временная бумажка...
И в видео сказано что они ОБРАТИЛИСЬ туда куда нужно!!!
А ты начинаешь тут языком своим брехливым чесать!
а ще лютіший треш - вони до цієї пори отримують виплати в Україні по малозабезпеченості , здаючи біженцям квартири власні по київським цінам в провінційній Полтавщині