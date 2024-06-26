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Новости Война
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В Харькове прогремели взрывы

Вибухи пролунали у Харкові

В Харькове прогремели взрывы, вероятно, есть попадания за пределами города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Суспільного.

Воздушные силы ранее заявляли о пусках КАБов тактической авиацией на Харьковщине.

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взрыв (6791) обстрел (27652) Харьков (7546) Харьковщина (5577)


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