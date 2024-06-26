В Харькове прогремели взрывы, вероятно, есть попадания за пределами города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Суспільного.

Воздушные силы ранее заявляли о пусках КАБов тактической авиацией на Харьковщине.

Также смотрите: Ночью оккупанты обстреляли Купянск и Боровую, начались пожары. ФОТОрепортаж