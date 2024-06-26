В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы, вероятно, есть попадания за пределами города.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Суспільного.
Воздушные силы ранее заявляли о пусках КАБов тактической авиацией на Харьковщине.
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