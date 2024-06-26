Ночью оккупанты обстреляли Купянск и Боровую, начались пожары. ФОТОрепортаж

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харькова и Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрел Харькова

Вчера в 10:23 обстрелу подвергся Киевский район Харькова. В результате обстрелов КАБ повреждено остекление квартирных и подъездных окон домов.

Обстрелы Харьковщины

03:20 Купянский район, г. Купянск. В результате обстрела КАБ горели дом, автомобиль.

26 июня 02:40 Изюмский район, с. Боровая. В результате обстрела горел магазин. Повреждено здание аптеки и остекление здания ЦРБ.

16:50 Харьковский р-н, Ольховская ТГ, с. Бобровка. Садовое товарищество. В результате обстрела КАБ повреждены 3 дома, пострадали 4 человека .

. 25 июня 12:00 по адресу Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Одноробовка. В результате обстрела С-300 повреждено здание образовательного учреждения.









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Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня, при поддержке авиации, восемь раз атаковали в районах Глубокого, Волчанска и Тихого. Подразделения Сил обороны успешно отбили пять штурмовых действий противника, еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении противник совершил 10 попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное, Стельмаховка и Андреевка. Девять атак врага успешно отбиты. Напряженная обстановка остается в районе Степной Новоселовки, где еще идет бой.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что РФ испытывает модифицированные боеприпасы, используя город Харьков как плацдарм для своих тренировок.