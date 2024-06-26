Последний обмен пленными еще не завершен, операция продолжается, - ГУР

53-й обмен военнопленными с РФ еще не завершен, в ближайшее время сообщат дополнительную информацию.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, действительно отличная новость, но это еще не 53-й обмен, поскольку он еще не завершился. Операция продолжается. В рамках этой операции уже вернули 90 наших защитников. Но это не последние новости, и мы действительно рассчитываем в ближайшее время сообщить дополнительную информацию. Работа продолжается", - сказал он.

По словам Юсова, не было ни одного легкого обмена пленными с РФ, поскольку та пренебрегает международным гуманитарным правом.

Напомним, 25 июня еще 90 украинцев вернулись домой из российского плена.

Среди людей, которые вернулись домой: воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Также защитники Мариуполя и ЧАЭС. Воины, которые находились на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях

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