В ЕС утвердили новый пакет санкций против Беларуси

В среду, 26 июня, комитет постоянных представителей Европейского Союза одобрил новый пакет санкций против Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС на платформе X.

Отмечается, что послы стран-членов ЕС достигли принципиального согласия относительно нового пакета санкций против страны.

"Этот пакет усилит наши меры в ответ на вторжение России в Украину, включая борьбу с обходом санкций", - говорится в сообщении.

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Напомним, Совет ЕС в понедельник, 24 июня, принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.