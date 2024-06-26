Все опрошенные после освобождения из плена РФ рассказали о пытках, - Мониторинговая миссия ООН

Каждый из более 600 опрошенных гражданских или военных, которые находились в плену РФ, рассказали о пытках и жестоком обращении.

Об этом в своем заявлении к Международному дню в поддержку жертв пыток сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"С февраля 2022 года ММПЧУ опросила более 600 освобожденных из заключения украинских гражданских лиц и военнопленных, включая военнопленных, которые были освобождены из российского плена во время обмена 31 мая. Как и в предыдущих выводах, каждый опрошенный во время этого недавнего обмена рассказал о пытках, от жестокого избиения и длительного пребывания в стрессовых положениях тела, до ударов электрическим током по половым органам и травли собаками", - говорится в сообщении.

Также пытки применялись к целым группам пленных.

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"Например, во время так называемой "приемки" в учреждение, расположенное на территории Российской Федерации, военнопленные должны были проходить между рядами охранников, которые били их полицейскими дубинками или электрошокерами. Изнурительные физические упражнения и унижения, например, принуждение военнопленных изучать и петь российские патриотические песни, также были частью ежедневного расписания", - отметили в Миссии.

Опрошенные также рассказали, что испытывали постоянный голод в плену и были лишены надлежащей медицинской помощи в течение длительного периода.

"В сочетании с плохими гигиеническими условиями это часто приводило к значительной потере массы тела пленных и к кожным заболеваниям; некоторые военнопленные потеряли несколько зубов. Эти показания согласовывались с собственными наблюдениями ММПЧУ - физическое состояние опрошенных соответствовало их показаниям", - добавили в Мониторинговой миссии.

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