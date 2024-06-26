Госспецсвязи разрешили покупать дроны и РЭБ для Сил обороны: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон №11144, который позволяет Госспецсвязи на время военного положения осуществлять закупку дронов, РЭБ, боеприпасов, используемых с дронами, для Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
Так, закон разрешил Госспецсвязи закупать БПЛА и боеприпасы к ним, а также средства РЭБ.
Также разрешено организовывать обеспечение этими средствами ВСУ, Национальную гвардию, Госпогранслужбы, СБУ, Нацполиции и другие силовые структуры по поданным заказам.
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ПАРЛАМЕНТ ТА КАБМІН - ДОВІРИ ТА ПЕРЕМОГИ !!! а не оцю імітаційну свору дЄрьмакоЗЕленскької парочки!
Рівень довіри до Зеленського в Україні знизився з 69% до 54% - опитування Центру Разумкова
А тепер слова Павела на саміті миру- вчорашній TIME
"Лише в кулуарах делегати обговорювали питання, яке хвилювало всіх: яким миром закінчиться Україна? Серед більш тверезих прогнозів виступив президент Чехії Петр Павел, генерал армії у відставці, який був одним із найнаполегливіших союзників України. В інтерв'ю в Bürgenstock він сказав мені, що Росія, ймовірно, залишиться під контролем окупованих нею земель, тоді як демократичний світ продовжуватиме засуджувати окупацію протягом наступних років. "Звичайно, я не бачу шансів, що Україна зможе перетворити війну на свій швидкий успіх", - сказав Павло. Росіяни, додав він, «не мають ніякого тиску, щоб сісти за стіл прямо зараз».
Бо в них навіть купівля шарикових ручок та туалетного папіру проходять під грифом "ЦІЛКОМ ТАЄМНО"!
На 11 году войны!!
Катлеты и барабаны можно, менять брусчатку можно,
А на оборону "не разрешамс"???
як то кажуть кцапи "можем павтарить"?