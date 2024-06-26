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Новости Война
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Госспецсвязи разрешили покупать дроны и РЭБ для Сил обороны: Зеленский подписал закон

Зеленський підписав закон, яким дозволив Держспецзв'язку закуповувати дрони та РЕБ

Президент Владимир Зеленский подписал закон №11144, который позволяет Госспецсвязи на время военного положения осуществлять закупку дронов, РЭБ, боеприпасов, используемых с дронами, для Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Так, закон разрешил Госспецсвязи закупать БПЛА и боеприпасы к ним, а также средства РЭБ.

Также разрешено организовывать обеспечение этими средствами ВСУ, Национальную гвардию, Госпогранслужбы, СБУ, Нацполиции и другие силовые структуры по поданным заказам.

Также читайте: При закупках в госучреждении МВД государству причинено 16,6 млн грн убытков, - НАБУ

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Госспецсвязь (180) закупки (763) дроны (4049)


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Топ комментарии
+6
Тобто, Держспецзв'язку дозволили пиляти на дронах гроші.
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26.06.2024 17:38
+5
Держспецзв'язок - один з самих най КОРУПЦІЙНИХ департаментів в Україні!
Бо в них навіть купівля шарикових ручок та туалетного папіру проходять під грифом "ЦІЛКОМ ТАЄМНО"!
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26.06.2024 17:45
+4
Держспецзв'язок і **********!?! Вже зовсім сорому немає, а чому МОУ не закупає, чи цей держспецзв'язок заробить гроші і тільки тоді буде закуповувати **********, чи дійшла черга до дерибану бюджетних коштів?
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26.06.2024 17:36
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🙈
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26.06.2024 17:26 Ответить
А калькулятори їм видали, де можна множити не більше чим на два?
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26.06.2024 17:33 Ответить
БУРНАЯ ДЄТЕЛЬНОСТЬ - імітація демократичності влади в парламентськоПРезЄдентській країні МАРОДЕРІВ!
ПАРЛАМЕНТ ТА КАБМІН - ДОВІРИ ТА ПЕРЕМОГИ !!! а не оцю імітаційну свору дЄрьмакоЗЕленскької парочки!
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26.06.2024 17:36 Ответить
Цензор дає посилання на сайт ВР. Береги поплутали 73 відсотки, які й й досі не роблять петицію до парочкиПРезе,,, про кабін такоаліцію ЄДНАННЯ ТА ДОВІРИ
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26.06.2024 17:40 Ответить
ОСЬ ГОЛОВНА НОВИНА ДНЯ .

Рівень довіри до Зеленського в Україні знизився з 69% до 54% - опитування Центру Разумкова

А тепер слова Павела на саміті миру- вчорашній TIME

"Лише в кулуарах делегати обговорювали питання, яке хвилювало всіх: яким миром закінчиться Україна? Серед більш тверезих прогнозів виступив президент Чехії Петр Павел, генерал армії у відставці, який був одним із найнаполегливіших союзників України. В інтерв'ю в Bürgenstock він сказав мені, що Росія, ймовірно, залишиться під контролем окупованих нею земель, тоді як демократичний світ продовжуватиме засуджувати окупацію протягом наступних років. "Звичайно, я не бачу шансів, що Україна зможе перетворити війну на свій швидкий успіх", - сказав Павло. Росіяни, додав він, «не мають ніякого тиску, щоб сісти за стіл прямо зараз».
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26.06.2024 17:49 Ответить
Держспецзв'язок і **********!?! Вже зовсім сорому немає, а чому МОУ не закупає, чи цей держспецзв'язок заробить гроші і тільки тоді буде закуповувати **********, чи дійшла черга до дерибану бюджетних коштів?
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26.06.2024 17:36 Ответить
*********** для дронів написано..
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26.06.2024 17:54 Ответить
Тобто, Держспецзв'язку дозволили пиляти на дронах гроші.
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26.06.2024 17:38 Ответить
А можна пояснати якого біса Зе підписує цей клятий закон?
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26.06.2024 17:40 Ответить
Держспецзв'язок - один з самих най КОРУПЦІЙНИХ департаментів в Україні!
Бо в них навіть купівля шарикових ручок та туалетного папіру проходять під грифом "ЦІЛКОМ ТАЄМНО"!
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26.06.2024 17:45 Ответить
В годівничку шахрая Фьодорова грошеняток підсиплять.
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26.06.2024 18:16 Ответить
Епанариум!!
На 11 году войны!!
Катлеты и барабаны можно, менять брусчатку можно,
А на оборону "не разрешамс"???
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26.06.2024 19:49 Ответить
Казав Рєзьнік, що йому весільні мавіки нінада. А тут раптом виявилося, що нада. Військо просить: Дайте нам весільних!
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26.06.2024 20:32 Ответить
Це той "ДержСпецЗв'язок", що у тому році потрапив у корупційний скандал на 62 мільйона?



як то кажуть кцапи "можем павтарить"?
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26.06.2024 21:49 Ответить
 
 