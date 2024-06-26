Госспецсвязи разрешили покупать дроны и РЭБ для Сил обороны: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон №11144, который позволяет Госспецсвязи на время военного положения осуществлять закупку дронов, РЭБ, боеприпасов, используемых с дронами, для Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Так, закон разрешил Госспецсвязи закупать БПЛА и боеприпасы к ним, а также средства РЭБ.

Также разрешено организовывать обеспечение этими средствами ВСУ, Национальную гвардию, Госпогранслужбы, СБУ, Нацполиции и другие силовые структуры по поданным заказам.

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