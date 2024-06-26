Держспецзв’язку дозволили купувати дрони та РЕБ для Сил оборони: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон №11144, який дозволяє Держспецзв'язку на час воєнного стану здійснювати закупівлю дронів, РЕБ, боєприпасів, які використовують із дронами, для Сил оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Так, закон дозволив Держспецзв'язку закуповувати БПЛА та боєприпаси до них, а також засоби РЕБ.
Також дозволено організовувати забезпечення цими засобами ЗСУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, СБУ, Нацполіції та інших силових структур за поданими замовленнями.
Топ коментарі
+6 Герхард
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+5 Small Jerboa
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ПАРЛАМЕНТ ТА КАБМІН - ДОВІРИ ТА ПЕРЕМОГИ !!! а не оцю імітаційну свору дЄрьмакоЗЕленскької парочки!
Рівень довіри до Зеленського в Україні знизився з 69% до 54% - опитування Центру Разумкова
А тепер слова Павела на саміті миру- вчорашній TIME
"Лише в кулуарах делегати обговорювали питання, яке хвилювало всіх: яким миром закінчиться Україна? Серед більш тверезих прогнозів виступив президент Чехії Петр Павел, генерал армії у відставці, який був одним із найнаполегливіших союзників України. В інтерв'ю в Bürgenstock він сказав мені, що Росія, ймовірно, залишиться під контролем окупованих нею земель, тоді як демократичний світ продовжуватиме засуджувати окупацію протягом наступних років. "Звичайно, я не бачу шансів, що Україна зможе перетворити війну на свій швидкий успіх", - сказав Павло. Росіяни, додав він, «не мають ніякого тиску, щоб сісти за стіл прямо зараз».
Бо в них навіть купівля шарикових ручок та туалетного папіру проходять під грифом "ЦІЛКОМ ТАЄМНО"!
На 11 году войны!!
Катлеты и барабаны можно, менять брусчатку можно,
А на оборону "не разрешамс"???
як то кажуть кцапи "можем павтарить"?