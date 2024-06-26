Держспецзв’язку дозволили купувати дрони та РЕБ для Сил оборони: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон №11144, який дозволяє Держспецзв'язку на час воєнного стану здійснювати закупівлю дронів, РЕБ, боєприпасів, які використовують із дронами, для Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Так, закон дозволив Держспецзв'язку закуповувати БПЛА та боєприпаси до них, а також засоби РЕБ.

Також дозволено організовувати забезпечення цими засобами ЗСУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, СБУ, Нацполіції та інших силових структур за поданими замовленнями.

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