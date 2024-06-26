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Новини Війна
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Держспецзв’язку дозволили купувати дрони та РЕБ для Сил оборони: Зеленський підписав закон

Зеленський підписав закон, яким дозволив Держспецзв'язку закуповувати дрони та РЕБ

Президент Володимир Зеленський підписав закон №11144, який дозволяє Держспецзв'язку на час воєнного стану здійснювати закупівлю дронів, РЕБ, боєприпасів, які використовують із дронами, для Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Так, закон дозволив Держспецзв'язку закуповувати БПЛА та боєприпаси до них, а також засоби РЕБ.

Також дозволено організовувати забезпечення цими засобами ЗСУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, СБУ, Нацполіції та інших силових структур за поданими замовленнями.

Також читайте: Денжспецзв’язку купила 1000 безпілотників DJI Mavic 3Т за 165 мільйонів за низькими цінами

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Держспецзв’язок (355) закупівлі (3414) дрони (4830)


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Топ коментарі
+6
Тобто, Держспецзв'язку дозволили пиляти на дронах гроші.
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26.06.2024 17:38
+5
Держспецзв'язок - один з самих най КОРУПЦІЙНИХ департаментів в Україні!
Бо в них навіть купівля шарикових ручок та туалетного папіру проходять під грифом "ЦІЛКОМ ТАЄМНО"!
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26.06.2024 17:45
+4
Держспецзв'язок і **********!?! Вже зовсім сорому немає, а чому МОУ не закупає, чи цей держспецзв'язок заробить гроші і тільки тоді буде закуповувати **********, чи дійшла черга до дерибану бюджетних коштів?
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26.06.2024 17:36
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26.06.2024 17:26 Відповісти
А калькулятори їм видали, де можна множити не більше чим на два?
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26.06.2024 17:33 Відповісти
БУРНАЯ ДЄТЕЛЬНОСТЬ - імітація демократичності влади в парламентськоПРезЄдентській країні МАРОДЕРІВ!
ПАРЛАМЕНТ ТА КАБМІН - ДОВІРИ ТА ПЕРЕМОГИ !!! а не оцю імітаційну свору дЄрьмакоЗЕленскької парочки!
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26.06.2024 17:36 Відповісти
Цензор дає посилання на сайт ВР. Береги поплутали 73 відсотки, які й й досі не роблять петицію до парочкиПРезе,,, про кабін такоаліцію ЄДНАННЯ ТА ДОВІРИ
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26.06.2024 17:40 Відповісти
ОСЬ ГОЛОВНА НОВИНА ДНЯ .

Рівень довіри до Зеленського в Україні знизився з 69% до 54% - опитування Центру Разумкова

А тепер слова Павела на саміті миру- вчорашній TIME

"Лише в кулуарах делегати обговорювали питання, яке хвилювало всіх: яким миром закінчиться Україна? Серед більш тверезих прогнозів виступив президент Чехії Петр Павел, генерал армії у відставці, який був одним із найнаполегливіших союзників України. В інтерв'ю в Bürgenstock він сказав мені, що Росія, ймовірно, залишиться під контролем окупованих нею земель, тоді як демократичний світ продовжуватиме засуджувати окупацію протягом наступних років. "Звичайно, я не бачу шансів, що Україна зможе перетворити війну на свій швидкий успіх", - сказав Павло. Росіяни, додав він, «не мають ніякого тиску, щоб сісти за стіл прямо зараз».
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26.06.2024 17:49 Відповісти
Держспецзв'язок і **********!?! Вже зовсім сорому немає, а чому МОУ не закупає, чи цей держспецзв'язок заробить гроші і тільки тоді буде закуповувати **********, чи дійшла черга до дерибану бюджетних коштів?
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26.06.2024 17:36 Відповісти
*********** для дронів написано..
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26.06.2024 17:54 Відповісти
Тобто, Держспецзв'язку дозволили пиляти на дронах гроші.
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26.06.2024 17:38 Відповісти
А можна пояснати якого біса Зе підписує цей клятий закон?
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26.06.2024 17:40 Відповісти
Держспецзв'язок - один з самих най КОРУПЦІЙНИХ департаментів в Україні!
Бо в них навіть купівля шарикових ручок та туалетного папіру проходять під грифом "ЦІЛКОМ ТАЄМНО"!
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26.06.2024 17:45 Відповісти
В годівничку шахрая Фьодорова грошеняток підсиплять.
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26.06.2024 18:16 Відповісти
Епанариум!!
На 11 году войны!!
Катлеты и барабаны можно, менять брусчатку можно,
А на оборону "не разрешамс"???
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26.06.2024 19:49 Відповісти
Казав Рєзьнік, що йому весільні мавіки нінада. А тут раптом виявилося, що нада. Військо просить: Дайте нам весільних!
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26.06.2024 20:32 Відповісти
Це той "ДержСпецЗв'язок", що у тому році потрапив у корупційний скандал на 62 мільйона?



як то кажуть кцапи "можем павтарить"?
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26.06.2024 21:49 Відповісти
 
 