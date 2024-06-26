Сборная Украины сыграла в ничью против сборной Бельгии и закончила свои выступления на Евро-2024
26 июня в последнем матче группового этапа Чемпионата Европы по футболу 2024 сыграла в ничью против сборной Бельгии и вылетела из турнира.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
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+19 Kryva Bereza
показать весь комментарий26.06.2024 21:25 Ссылка
+14 Luis Santos
показать весь комментарий26.06.2024 21:19 Ссылка
+10 Pavlo Tverdokhlib
показать весь комментарий26.06.2024 21:22 Ссылка
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З повним псроглотом виявилося, як казав один "хрипач" готові брати від кого завгодно і скільки завгодно (С)
Після завалу першої гри від Луніна і пасів від нашого захисту румунам, це був реальний матч. Шкода звичайно, але терпимо. Захист зіграв на тверду четвірку з плюсом, а це вже великий прогрес.
Майбутнє у цих гравців є. Тільки Луніна більше не беріть.
- Чувак , як тільки ти даш згоду,що футбола в Україні більш ніколи не буде,всі клуби розформують.
На віки вічні ніяких сбірних,клубів,стадіонів і прочего околофутбольного - і в туж мить скінчиться війна та лаптестан стане Океаном Бездонним - то я,*****,на всю горлянку заволаю - ****** ФУТБОЛ **********!!!
І це кажу я,чувак,який більшу частину свого життя прожив в 300 метрах від стадіона"Мєтєор" у Дніпрі,який їздив с "Дніпром" на виїздні матчи,який більш 10 років на тому стадіоні тренувавсь,а на сборах у Адлері мешкали в одній гостиниці з ріними клубами.
Ось настільки мені ***** як зіграла сбірна
Піду вип'ю якогось шмурдяка, завалюсь спати, а вранці дізнаюсь, що в Україні, нарешті, законом заборонено футбол --- щоб не ганьбились надалі!
1) м'яч не тримається у "найкращих" футболістів України - невміння мотатись і пасувати - часті помилки при передачах - це хронічна хвороба відсутності техніки у гравців і незіграності команди;
2) млява гра - відсутній пресинг для відбору м'яча у суперника (у матчі із збірною Словаччини - було виключення у небагатьох епізодах). Переважна більшість гравців просто ходять по полю 80% матчу, не бігають, не відкриваються (за рідким виключенням). Таке враження, що кожен боїться зайвий раз пробігтись, щоби, не дай Боже, отримати травму;
3) відсутні нАграні стандартні моменти. Що доводить іще раз, що команда не зіграна, сира. Основна ставка - на помилки суперника чи просто на "авось";
4) помилки головного тренера зі стартовим складом у стартовому матчі, що все і вирішило. Й, звісно, фатальною помилкою був випуск у першому матчі воротаря-дирки і корумпованого кацами засланого козачка луніна.
Колись в майбутньому коли підари підуть нахєр , життя налагодиться Україна стане чемпіоном , все для цього є і навіть більше
У них така є «війна» як і у вас, якщо прапорець відповідає вашому місцю знаходження!
уявляєте яка party буде на вулицях і площах Тбілісі до ранку
Але грузини на третьому місці, то ще є якісь шанси.