Збірна України зіграла в нічию проти збірної Бельгії та закінчила свої виступи на Євро-2024

26 червня в останньому матчі групового етапу Чемпіонату Європи з футболу 2024 зіграла в нічию проти збірної Бельгії та вилетіла з турніру.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Поєдинок закінчився з рахунком 0:0.

Цей результат означає, що Україна набрала 4 очки та зайняла останнє місце в групі Е.

Нагадаємо в попередньому матчі збірна України здобула перемогу над Словаччиною.

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