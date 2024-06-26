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Збірна України зіграла в нічию проти збірної Бельгії та закінчила свої виступи на Євро-2024

Матч Україна Бельгія

26 червня в останньому матчі групового етапу Чемпіонату Європи з футболу 2024 зіграла в нічию проти збірної Бельгії та вилетіла з турніру.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Поєдинок закінчився з рахунком 0:0.

Цей результат означає, що Україна набрала 4 очки та зайняла останнє місце в групі Е.

Нагадаємо в попередньому матчі збірна України здобула перемогу над Словаччиною.

Читайте: Збірна України програла Румунії у першому матчі на Євро-2024

Автор: 

Бельгія (418) збірна з футболу (224) футбол (1584)


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Топ коментарі
+19
Якщо мені скажуть :
- Чувак , як тільки ти даш згоду,що футбола в Україні більш ніколи не буде,всі клуби розформують.
На віки вічні ніяких сбірних,клубів,стадіонів і прочего околофутбольного - і в туж мить скінчиться війна та лаптестан стане Океаном Бездонним - то я,*****,на всю горлянку заволаю - ****** ФУТБОЛ **********!!!
І це кажу я,чувак,який більшу частину свого життя прожив в 300 метрах від стадіона"Мєтєор" у Дніпрі,який їздив с "Дніпром" на виїздні матчи,який більш 10 років на тому стадіоні тренувавсь,а на сборах у Адлері мешкали в одній гостиниці з ріними клубами.
Ось настільки мені ***** як зіграла сбірна
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26.06.2024 21:25
+14
Чому ТЦК не стояли при виході і не вручали повістки цим ухилянтам?
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26.06.2024 21:19
+10
Відбігали достойно, боролися за м'яч в центрі, Тимчик еффективно пас Доку більшість гри, не даваючи йому розкрутитися. Миколенко зліва реально створював проблеми. Були хороші моменти, забити не змогли. Воротар витягнув Бельгію після кута від Малиновського, м'яч був вже на лінії, але фарту не було.

Після завалу першої гри від Луніна і пасів від нашого захисту румунам, це був реальний матч. Шкода звичайно, але терпимо. Захист зіграв на тверду четвірку з плюсом, а це вже великий прогрес.

Майбутнє у цих гравців є. Тільки Луніна більше не беріть.
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26.06.2024 21:22
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Все, підписку на Мігого можна відміняти.
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26.06.2024 21:01 Відповісти
Охрініти можна! Хтось ще у футбол грає, а когось це цікавить!
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26.06.2024 21:29 Відповісти
И не только футбол а и баскет и другие виды спорта.нет *** все об окопах и тцк думают)
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26.06.2024 21:37 Відповісти
Огромное количество бойцов делает ставки на спорт.
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26.06.2024 21:39 Відповісти
- таке ім'я даремно не дадуть...
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26.06.2024 22:15 Відповісти
иди в городки играй недолегле
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26.06.2024 21:48 Відповісти
Подписка на Мегого покупается под бои Ломаченко и Усика или финалы Лиги Чемпионов, Чемпионатов Мира и Европы. Остальное там шлак.
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26.06.2024 21:34 Відповісти
Бокс я не люблю (ну, радію, коли наші виграють, але не дивлюся ніколи), футбол дивлюся тільки коли чи Динамо чи збірна грає в міжнародних турнірах. Колись був фанатом, бігав на стадіон, а зараз якось охолов.
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26.06.2024 22:02 Відповісти
А для іншого в мене є підписка на Нетфлікс, Дісней плюс та Амазон Прайм (останнє - в плані відосервісу шлак ще той, але купую заради самого Амазону і плюшек там).
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26.06.2024 22:03 Відповісти
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26.06.2024 21:50 Відповісти
Тогда словаки опережают бельгийцев,украинцы словаков,бельгийцы румын,ркмыны украинцев Вот чтобы не случилось такого чуда,при равенстве очков решает разница,и она не в нашу пользу,увы.
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26.06.2024 21:55 Відповісти
Ну слухайте. Погугліть і припиніть позоритися.
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26.06.2024 22:04 Відповісти
Ок. Розкажещ потім, як наші в 1/8 зіграли, ок? Тільки не забудь. Я тут часто коментарі пишу. Як тільки наші зіграють - зразу напиши мені рахунок. Під будь-якою темою. Чекатиму.
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26.06.2024 22:10 Відповісти
О, чувак здогадався погуглити та повидаляв свої дибільні коменти...
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26.06.2024 22:19 Відповісти
Ти виявився правий. Такі , як я вказував, умови в положенні про ЧЄ були для групового турніру, (теж гра слів близьких по змісту), а для ігр в групах змінили умови і проходила в 1/8 команда, яка мала кращу різницю. Що, звичайно є безглуздям, бо сильніші команти з більшою кількістю очок, як Україна, залишилися за бортом змагань.
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27.06.2024 13:20 Відповісти
Розумію. Я теж так думав, а потім, коли намагався змоделювати систему, коли всі 4 команди мають рівні очки, і зрозумів, що так це не працює. Ну і загуглив Наскільки я зрозумів, що правило про очні ігри - дійсне. Але тільки у випадку, коли лише у двох команд рівна кількість очок. А коли більше ніж дві - то йде різниця м'ячів.

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27.06.2024 13:36 Відповісти
Шкода. Здавалося що в них був якась боязнь "авторитету": якби наши грали смiливiше та енергичнiше, то був би результат. Як тiльки вони загострювали гру, зразу ж було небезпечно. Чому так не робили з початку гри?
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26.06.2024 21:04 Відповісти
Нормально (відносно) грали. В усякому разі значно краще, ніж з румунами.
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26.06.2024 21:04 Відповісти
З румунами теж мало бути краще, якби не вратар...
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26.06.2024 21:10 Відповісти
да пофіг на воротаря, він там не один такого награв, 3-0 от в чому прикол, навіть не огризнулися...
З повним псроглотом виявилося, як казав один "хрипач" готові брати від кого завгодно і скільки завгодно (С)
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26.06.2024 21:18 Відповісти
не заслужила, 3-0 на старті, і в подальшому квола безмотиваційна гра
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26.06.2024 21:11 Відповісти
Попри необґрунтовані сподівання,наші параолімпійці зіграли на своєму рівні крім воротаря.
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26.06.2024 21:09 Відповісти
нє ну в цьому матчі вони старалися, старалися не пройти далі, нащо їм ті напряги. Зараз роз'їдуься до осені по європам салко нагулювати! Все одно в окопах не сидіти...
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26.06.2024 21:13 Відповісти
я горжусь профессионализмом и техникой игры украинцев, было видно что это действительно хорошая команда заслуживающая победы ... pas de chance malheureusement
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26.06.2024 21:12 Відповісти
C'est vraie...
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26.06.2024 21:14 Відповісти
Чому ТЦК не стояли при виході і не вручали повістки цим ухилянтам?
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26.06.2024 21:19 Відповісти
тому що вони вже інтегрувалися у краще життя і тебе совкопенса не хочуть захищат
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27.06.2024 03:08 Відповісти
Ну ти смішний дідуля. Я взагалі-то в 90-ті народився і як раз моє покоління і віддало своє життя за совкодрочерів в Україні. Напевно мені пощастило що в США виріс і війну не застав але навіть в мене є рідні які на фронті загинули так що це біда для всього Українського народу не зважаючи де хто проживає і нетреба відділяти тих 11 придурків які навіть в футбол не змогли зіграти нормально заради хлопців на фронті.
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27.06.2024 22:41 Відповісти
Достойно. Особливо порівняно зі збірною Польщі. Але треба було добити стареньких бельгійців.
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26.06.2024 21:19 Відповісти
Відбігали достойно, боролися за м'яч в центрі, Тимчик еффективно пас Доку більшість гри, не даваючи йому розкрутитися. Миколенко зліва реально створював проблеми. Були хороші моменти, забити не змогли. Воротар витягнув Бельгію після кута від Малиновського, м'яч був вже на лінії, але фарту не було.

Після завалу першої гри від Луніна і пасів від нашого захисту румунам, це був реальний матч. Шкода звичайно, але терпимо. Захист зіграв на тверду четвірку з плюсом, а це вже великий прогрес.

Майбутнє у цих гравців є. Тільки Луніна більше не беріть.
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26.06.2024 21:22 Відповісти
Отыграли достойно? Куча зажравшихся гавнюков во главе с тренером бараном.Кого он в центр ставит.Почему бы Зину в цент не поставить?Снял второго нападающего во втором тайме т поставил ноунейма?Просто шедевр тактитики!конченые,зажравшиеся гандоны!
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27.06.2024 00:50 Відповісти
от і молодці, досить
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26.06.2024 21:23 Відповісти
дива не сталося, команда зірок не змогла вийти з групи, перший і останій виний звісно ребров, повний повал команди
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26.06.2024 21:23 Відповісти
А у нас війна, чи футбольний турнир?
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26.06.2024 21:23 Відповісти
У нас #акакаяразніца
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26.06.2024 21:25 Відповісти
Ну не футбольна у нас країна так, войовнича бойова, багато боксерів, бійців змішаних єдиноборств, бо цей вид спорту у нас розвивався і ми не забили на нього. А футбол почав занепадати після смерті Лобановського, а Шевченко та перемога Шахтаря в УЄФА це виключення із правил і ситуацію не змінює.
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26.06.2024 21:24 Відповісти
Якщо мені скажуть :
- Чувак , як тільки ти даш згоду,що футбола в Україні більш ніколи не буде,всі клуби розформують.
На віки вічні ніяких сбірних,клубів,стадіонів і прочего околофутбольного - і в туж мить скінчиться війна та лаптестан стане Океаном Бездонним - то я,*****,на всю горлянку заволаю - ****** ФУТБОЛ **********!!!
І це кажу я,чувак,який більшу частину свого життя прожив в 300 метрах від стадіона"Мєтєор" у Дніпрі,який їздив с "Дніпром" на виїздні матчи,який більш 10 років на тому стадіоні тренувавсь,а на сборах у Адлері мешкали в одній гостиниці з ріними клубами.
Ось настільки мені ***** як зіграла сбірна
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26.06.2024 21:25 Відповісти
Святі слова !
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26.06.2024 21:26 Відповісти
Навпаки -- сльози душать мене, не можу коментувати...
Піду вип'ю якогось шмурдяка, завалюсь спати, а вранці дізнаюсь, що в Україні, нарешті, законом заборонено футбол --- щоб не ганьбились надалі!
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27.06.2024 00:14 Відповісти
Та и нахер они нужны?Они себе бабла уже накосили,а на страну им похер
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27.06.2024 00:52 Відповісти
Треба щоб в наступне коло wildcard брали 4 кращi команди з УСIХ 3х та 4х мiсць, а не тiльки з 3х. Бо може статися що хтость пройде з 3го мiсця с меншими очками нiж ми з нашими 4-ма.
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26.06.2024 21:26 Відповісти
З математикою у школі все добре було ? Якщо у наступне коло забирати 4 з 4 , коли ті кола завершаться ? ((
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26.06.2024 21:29 Відповісти
Читай уважнiше що я написав, smartass...
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26.06.2024 21:32 Відповісти
Провал Реброва. Не вірно обрана стратегія. Недооцінка румун. Ставку робмли на матя з Бельнійцями, а потрібно було на перший з румунами. Ну і Луніна ставити не треба було. У нього проблеми з продовженням контракту. Тому він думками був поза ЧЄ. Ну і звичайно піжони впали в ціні. Сподіваюся на Олімпіаду і хлопців Ротаня.
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26.06.2024 21:28 Відповісти
Реброва нахер
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27.06.2024 00:53 Відповісти
Не до цих невдах.
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26.06.2024 21:30 Відповісти
Спасибі хлопці за футбол. Не кожна команда могла б у такі часи показувати добрий футбол, коли в країні йде війна. Нашим суперникам перемог та дійти до фіналу.
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26.06.2024 21:32 Відповісти
Ви так говорите, ніби гравців забирали прямо з окопів...
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27.06.2024 00:26 Відповісти
А що саме Бельгія задонатить на ЗСУ? Може, якийсь завалящий непотрібний їм Taurus?
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26.06.2024 21:34 Відповісти
Дякуємо ви наші герої ,бережіть себе вам же за кордоном заробляти потрібно
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26.06.2024 21:34 Відповісти
Ганьба, хоча це кожні 4 роки відбувається
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26.06.2024 21:35 Відповісти
Чому не було шансів у збірної України пройти далі групи на ЧЄ-2024 :
1) м'яч не тримається у "найкращих" футболістів України - невміння мотатись і пасувати - часті помилки при передачах - це хронічна хвороба відсутності техніки у гравців і незіграності команди;
2) млява гра - відсутній пресинг для відбору м'яча у суперника (у матчі із збірною Словаччини - було виключення у небагатьох епізодах). Переважна більшість гравців просто ходять по полю 80% матчу, не бігають, не відкриваються (за рідким виключенням). Таке враження, що кожен боїться зайвий раз пробігтись, щоби, не дай Боже, отримати травму;
3) відсутні нАграні стандартні моменти. Що доводить іще раз, що команда не зіграна, сира. Основна ставка - на помилки суперника чи просто на "авось";
4) помилки головного тренера зі стартовим складом у стартовому матчі, що все і вирішило. Й, звісно, фатальною помилкою був випуск у першому матчі воротаря-дирки і корумпованого кацами засланого козачка луніна.
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26.06.2024 21:37 Відповісти
Ви живете в якомусь власному паралельному всесвіті? Досить цю хєрню постити.
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26.06.2024 22:06 Відповісти
Вихід є! Підвищити гравцям та тренерам разів в п'ять зарплату!
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27.06.2024 00:31 Відповісти
На батьківщині війна , це впливає
Колись в майбутньому коли підари підуть нахєр , життя налагодиться Україна стане чемпіоном , все для цього є і навіть більше
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26.06.2024 21:40 Відповісти
Молодцы, в условиях войны достойно играли.
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26.06.2024 21:41 Відповісти
ну у них ведь войны нет. И сыграли они плохо. А люди гибнут на фронте кроме всего другого еще и за то, что б эти мальчики, в спортивных бюстгальтерах, имели возможность заниматься любимым делом нехило при этом зарабатывая. А им пох.
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26.06.2024 23:45 Відповісти
Я не про их участие в войне писал, а про то, что на фоне военных действий, отмене множества матчей ещё с карантина - квалификация игроков снижается. Но сыграла, на этом фоне, команда достойно.
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27.06.2024 08:24 Відповісти
Скажите лучше почему все обсирают Германию за безобразную организацию? Это всегда так или из-за ливерной колбасы?)
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27.06.2024 15:56 Відповісти
Невже прямо на полі по гравцях стріляли??
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27.06.2024 00:33 Відповісти
Як можна було таку дурню написати?
У них така є «війна» як і у вас, якщо прапорець відповідає вашому місцю знаходження!
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27.06.2024 07:17 Відповісти
Дурня - это неспособность к анализу. Соревнования в Украине, ещё с карантина, проходят редко, а значит квалификация игроков падает. Я ничего не писал об участии сборной Украины в войне.
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27.06.2024 08:20 Відповісти
Так подбадривают неудачников. Факт - от них ждали многого, заняли последнее место в самой слабой группе.
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27.06.2024 15:46 Відповісти
То чего вы ждали - это ваша проблема, а не их вина. Я ничего не ждал от сборной Украины и они никак меня не расстроили.
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27.06.2024 16:11 Відповісти
склад команди сьогодні я не зрозумів, чотири очки мало втішають, Ребров дно, шкода розпіарених очікувань
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26.06.2024 21:54 Відповісти
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26.06.2024 22:22 Відповісти
Пи-о-хуй. От навіть якщо б щось у них вийшло - пи-о-хуй. А ще бісять морди коміків у телевізорі - ********* суки розпухлими мордами, ржуть #єр знає з чого, для кого це все? Хто це реально дивиться?
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26.06.2024 22:30 Відповісти
І така фігня продовжуватиметься поки не вигонять реброва. Тому, матчі під його керівництвом ні разу не дивився в не буду.
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26.06.2024 22:33 Відповісти
Это триндец и пучий!с первого тайма играет в два нападающих,а во втором меняет парня с валенсии на ноунейма который ниразу не дотронулся до мяча.Пора этих клоунов с Динамо гнать.
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27.06.2024 00:57 Відповісти
Який футбол під час війни ? Бігають швидко , і в холод , і в спеку , готові штурмовики , знімайте бронь , нашим військовим потрібна заміна !!!
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26.06.2024 22:41 Відповісти
Яктільки оголосили склад, стало ясно, що керувати продовжують брати. Теж саме, що і 4 роки тому -Маліна в глибокому запасі, Зіна в запас на фланг, а "мощні" гвардєйци Суркісів Ярмола і Шапаренко бігають трусцой в центрі поля. Ще б Сидора випустили..... А в чому сіль, бо бабки від Уефа будуть ділити між клубами пропорційно учасникам. Ребров як і Шевченко остаточно втратили імідж тренерів в Європі.
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26.06.2024 23:00 Відповісти
Не допоміг величніший надихач реброву на цей раз
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26.06.2024 23:01 Відповісти
по -факту це провал. такий хутбол нікому не вср...ся. в якості штурмовиків хутболісти нікому не потрібні, бо на війні ці якості нічого не варті: треба головою думати, а не просто ****...чити м'яча!
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26.06.2024 23:20 Відповісти
Український футбол це те що кацапи називають "унилоє гавно". Це "суркісята" і договірні матчі. Розпаскудившись у внутрішніх договірних матчах "футболісти" не здатні тренуватися і грати на високому рівні. А навіщо? Їх і так тут "******** кормят".
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26.06.2024 23:35 Відповісти
Внічию пишеться одним словом.
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27.06.2024 00:24 Відповісти
Луніна треба відлучити від збірної як мінімум на 5 років. А далі буде видно.
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27.06.2024 00:32 Відповісти
Хто їм винен, що гру з румунами просто всрали. Як можна було при володінні м'ячем 72% завдати 2(!) удари по воротах суперника і при цьому пропустити 3 з 5 ударів у власні? Зате стали кращими з гірших - найбільше очок серед команд, які зайняли останні місця...
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27.06.2024 02:38 Відповісти
сакартвело бойс начистили дупу португесам
уявляєте яка party буде на вулицях і площах Тбілісі до ранку
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27.06.2024 03:12 Відповісти
Для Португалії цей програш не завадив бути на першому місці. Схоже вирішили радикально поберегти сили для наступних ігор.
Але грузини на третьому місці, то ще є якісь шанси.
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27.06.2024 07:18 Відповісти
Занадто багато було недоречного пафосу перед початком ЧЄ!
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27.06.2024 07:19 Відповісти
це як з контрнаступом,все накрилось п..ой
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27.06.2024 07:53 Відповісти
"Невероятно, но факт: Украина с четырьмя очками в активе покидает Евро-2024. Три другие команды группы Е с тем же показателем зачетных пунктов, но с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей продолжат борьбу в плей-офф турнира.
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27.06.2024 09:39 Відповісти
Ермак после матча с Румынией написал что падать не страшно, главное подниматься. В футболе, и вообще в спорте, падать нельзя. Все считается и записывается.
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27.06.2024 10:16 Відповісти
 
 