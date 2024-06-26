Россияне запустили "Шахеды" на юге Украины, - Воздушные силы
Вечером 26 июня россияне атакуют Украину "Шахедами".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
"Херсонская область - угроза ударных БпЛА!" - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Марта Шепель #549182
показать весь комментарий26.06.2024 21:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Markus #531371
показать весь комментарий26.06.2024 22:23 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Тонка червона лінія
показать весь комментарий26.06.2024 23:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Виталий #548501
показать весь комментарий27.06.2024 01:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль