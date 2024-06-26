РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11951 посетитель онлайн
Новости
1 214 4

Россияне запустили "Шахеды" на юге Украины, - Воздушные силы

Атака Шахедів 26 червня

Вечером 26 июня россияне атакуют Украину "Шахедами".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Херсонская область - угроза ударных БпЛА!" - говорится в сообщении.

Читайте также: В части областей объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы

Автор: 

беспилотник (3723) Воздушные силы (2386) воздушная тревога (803)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так повідомляли ж що роздовбали.
показать весь комментарий
26.06.2024 21:52 Ответить
На інтернет просторах України читав що підключилися на полювання за "мопедами" льотчики-акробати на ЯК-18. І виявляється досить вдало. вдало .Если один Як-52 вже збивши вісім "Орлан-10" та Zala,
показать весь комментарий
26.06.2024 22:23 Ответить
Z-військори підтверджують операцію СБУ та ГУР з мінування Севастопольської бухти.

показать весь комментарий
26.06.2024 23:30 Ответить
Судя по всему, опять летят на Старкон...
показать весь комментарий
27.06.2024 01:22 Ответить
 
 