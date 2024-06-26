Россияне запустили "Шахеды" на юге Украины, - Воздушные силы

Вечером 26 июня россияне атакуют Украину "Шахедами".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Херсонская область - угроза ударных БпЛА!" - говорится в сообщении.

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