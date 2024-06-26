Росіяни запустили "Шахеди" на півдні України, - Повітряні сили

Ввечері 26 червня росіяни атакують Україну "Шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Херсонська область - загроза ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні.

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