Росіяни запустили "Шахеди" на півдні України, - Повітряні сили
Ввечері 26 червня росіяни атакують Україну "Шахедами".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
"Херсонська область - загроза ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні.
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Марта Шепель #549182
показати весь коментар26.06.2024 21:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Markus #531371
показати весь коментар26.06.2024 22:23 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Тонка червона лінія
показати весь коментар26.06.2024 23:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Виталий #548501
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