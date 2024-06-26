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Росіяни запустили "Шахеди" на півдні України, - Повітряні сили

Атака Шахедів 26 червня

Ввечері 26 червня росіяни атакують Україну "Шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Херсонська область - загроза ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Автор: 

безпілотник (4285) Повітряні сили (2723) повітряна тривога (931)


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Так повідомляли ж що роздовбали.
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26.06.2024 21:52 Відповісти
На інтернет просторах України читав що підключилися на полювання за "мопедами" льотчики-акробати на ЯК-18. І виявляється досить вдало. вдало .Если один Як-52 вже збивши вісім "Орлан-10" та Zala,
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26.06.2024 22:23 Відповісти
Z-військори підтверджують операцію СБУ та ГУР з мінування Севастопольської бухти.

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26.06.2024 23:30 Відповісти
Судя по всему, опять летят на Старкон...
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27.06.2024 01:22 Відповісти
 
 