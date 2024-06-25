У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Пізно ввечері, 25 червня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні ПС.

