У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу
Пізно ввечері, 25 червня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомили у Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні ПС.
ZoV KobZona
виктор синица
