У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Пізно ввечері, 25 червня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні ПС.

Читайте також: По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К (оновлено)

