По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К (оновлено)

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - попередили у ПС.

18:07 Відбій загрози. Тривога тривала 45 хвилин.

