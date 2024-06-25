РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11078 посетителей онлайн
Новости Война
2 129 2

В части областей объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Поздно вечером 25 июня в части областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении ПС.

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Читайте также: По всей Украине третий раз за вечер объявляли ​​воздушную тревогу из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К (обновлено)

Автор: 

Воздушные силы (2383) воздушная тревога (803)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Напоминаю, что закатанная в асфальт агентами Ху#ла при власти Гром-2 (Сапсан) тоже баллистическая ракета, способная легко превратить мааацквабад в Мариуполь, если их бы сделали хоть 200 шт., как и планировалось до Янелоха за период 2019-2021 гг.
показать весь комментарий
25.06.2024 22:41 Ответить
кому це ти кажеш
показать весь комментарий
25.06.2024 22:55 Ответить
 
 