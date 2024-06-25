В части областей объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы
Поздно вечером 25 июня в части областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщили в Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении ПС.
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ZoV KobZona
показать весь комментарий25.06.2024 22:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
виктор синица
показать весь комментарий25.06.2024 22:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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