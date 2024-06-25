В части областей объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы

Поздно вечером 25 июня в части областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении ПС.

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