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Новости Война
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Умеров посетил командный пункт ОТГВ "Харьков" и позиции ВСУ на Волчанском направлении

26 июня министр обороны Рустем Умеров посетил командный пункт оперативно-тактической группировки наших войск на Харьковском направлении (ОТГВ "Харьков").

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу министра.

Міністр оборони Умєров відвідав ОТУ Харків

"Заслушал доклад командующего, бригадного генерала Михаила Драпатого. Обсудили текущую ситуацию и дальнейшие шаги для укрепления обороны на этом участке фронта. Посетил позиции подразделений ВСУ на Волчанском направлении, где заслушал доклад командира тактической группы "Волчанск". Военнослужащие показали высокий уровень готовности и мотивации", - сообщил Умеров.

Также министр обороны вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским работали на пункте управления одной из механизированных бригад на Северском направлении.

"Обсудили вопросы усиления боевых позиций и обеспечения всем необходимым для эффективного выполнения задач", - отметил Умеров.

Читайте также: Военные РФ до сих пор заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске, - ОТГВ "Харків"

Автор: 

Харьковщина (5577) Волчанск (405) Умеров Рустем (553)


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Топ комментарии
+9
Що цей злодій каптьорний на карті видивляється. Він навіть умну морду лиця скорчити не здатний...
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26.06.2024 23:39
+7
Я теж тої думки.. що йому там показувати він же не шарить...
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26.06.2024 23:41
+7
Що воно там забуло, те умєрєнноє?
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26.06.2024 23:45
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Що цей злодій каптьорний на карті видивляється. Він навіть умну морду лиця скорчити не здатний...
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26.06.2024 23:39 Ответить
Мародерство: на Запоріжжі дощем змило частину фортифікаційних спорудhttps://republic.com.ua/article/maroderstvo-na-zaporizhzhi-doshhem-zmilo-chastinu-fortifikaczijnih-sporud.html#respond

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27.06.2024 04:40 Ответить
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27.06.2024 04:41 Ответить
все це зводилося МІСЯЦЬ ТОМУ - посилання с жахливими фото
https://republic.com.ua/article/maroderstvo-na-zaporizhzhi-doshhem-zmilo-chastinu-fortifikaczijnih-sporud.html
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27.06.2024 04:43 Ответить
Шо там думати!

Харків треба швидко захищати- військовими, зброею, мінними полями, фортіфікаціей.

Готувати місто для оборони.

Передбачити можливості прориву ворога, або оточення.

Це все завдання Умерова та Синегубову.
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27.06.2024 04:40 Ответить
Я теж тої думки.. що йому там показувати він же не шарить...
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26.06.2024 23:41 Ответить
Він теж, інженерні споруди дивився, як і отой, екс-СРАТЬєх ???
Позорище…
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26.06.2024 23:42 Ответить
Що воно там забуло, те умєрєнноє?
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26.06.2024 23:45 Ответить
Коли коту нема чого робити, він яйцями по 17 торгує.
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26.06.2024 23:46 Ответить
Вони йому щось пояснюють, а він про жрачку тільки думає.
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26.06.2024 23:47 Ответить
Какая польза от таких "инспекций" в исполнении клоунов и не соображающих вороватых дегенератов ?

Басня ̶К̶в̶а̶р̶т̶а̶л̶ ̶9̶5̶ Квартет

тут надобно уменье. А вы, друзья, как ни садитесь, максимум на клоунов годитесь.
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26.06.2024 23:54 Ответить
Цирк тай годі, що воно в військових картах тямить? Це ж не преферанс
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26.06.2024 23:54 Ответить
Вiн може й не тямить, алэ той, кому вiн передасть - тямить.🤠
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27.06.2024 00:11 Ответить
Винюхують гниди... Після приїздів чомусь сиплеться оборона...
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27.06.2024 00:01 Ответить
Нех#й цьому дауну там робити. Таких спецiально знаходять, щоб розвалити все до кiнця.
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27.06.2024 00:13 Ответить
Одне питання- НАХ.Я!??
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27.06.2024 00:14 Ответить
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Ну ось, карта, знову паперова карта, яку військові вночі готували для «приїжджого начальства» і яка вже втратила де-факто актуальність. https://www.facebook.com/rustemumerov.ua?__cft__[0]=AZUbWeAXWtn7MXV3QwdUCp19anrp4et2QqxMmuJ-Ra_OiIf1Km7S_YqV0JJwRkP-Rcc77EWNopDONOZwUpVvYX4XpxqVtISElEvrgyFjScbxRIDVScGhn-vIvwiILgSVKIiWlfgOlpvuVuB1fvl53WJt7dLZVDRSJhIu9ZwsydJbrq81ZbXti8LT_Wab0X__AbztiCzayLyvr07YJV2iM6Xx&__tn__=-]K-R Рустем Умєров / Rustem Umerov , що саме Ви над нею робите? Ви -https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine?__cft__[0]=AZUbWeAXWtn7MXV3QwdUCp19anrp4et2QqxMmuJ-Ra_OiIf1Km7S_YqV0JJwRkP-Rcc77EWNopDONOZwUpVvYX4XpxqVtISElEvrgyFjScbxRIDVScGhn-vIvwiILgSVKIiWlfgOlpvuVuB1fvl53WJt7dLZVDRSJhIu9ZwsydJbrq81ZbXti8LT_Wab0X__AbztiCzayLyvr07YJV2iM6Xx&__tn__=-]K-R Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine ? Ні. Поставили на озброєння системи ситуаційної обізнаності? Ні. Досі всі електронні системи, які дійсно використовують військові, - Дельта, Кропива та інші, не оформлені. Різнобій і хто що використовує. У вищих військових штабах - брехня щодо наявного стану речей і доповіді «по телефону» нагору. Досі. Вовчанськ захопили, оскільки генералітет взагалі не готувався, а у Вас не було жодного коментаря щодо цього. Жодної Вашої публічної позиції щодо генерала Содоля.

Абсолютна більшість побудованих фортифікаційних споруд неактуальні, або ж вони взагалі не побудовані. Кількість порушень прав людини в ТЦК та СП зашкалює. Де Ваша публічна позиція щодо цього? Де контроль з боку міністра?

9 місяців Ви - Міністр оборони України, а це надто багато під час такої війни, щоб розібратися.
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27.06.2024 00:14 Ответить
Оце - виступ справжнього міністра.
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27.06.2024 01:28 Ответить
ахаха тупа тризда не у курсі що наше по це наше по а безуглій треба білше прутнів приймати як у 47й чи в лисику дуже баба любить біля броні кохатись
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27.06.2024 05:43 Ответить
Як би вона сказала хто призначив цього міністра і хто в нас прем'єр, і спитала б їх чому все отак я воно є, а вони бездіють, пазли б склалися в об'єктивну картину того, що відбувається.
Не можна сказати б не сказавши а.
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27.06.2024 08:20 Ответить
нае бите эту зелёную гниду
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27.06.2024 00:30 Ответить
умерова гнилова от зеленскава
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27.06.2024 00:31 Ответить
Мар'яша ! Кірюшу Будангу в главкомверхі !
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27.06.2024 03:11 Ответить
Штабс-капитан с...
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27.06.2024 03:31 Ответить
А навіщо? Яка його задача?
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27.06.2024 10:03 Ответить
 
 