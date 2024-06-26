Умеров посетил командный пункт ОТГВ "Харьков" и позиции ВСУ на Волчанском направлении
26 июня министр обороны Рустем Умеров посетил командный пункт оперативно-тактической группировки наших войск на Харьковском направлении (ОТГВ "Харьков").
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу министра.
"Заслушал доклад командующего, бригадного генерала Михаила Драпатого. Обсудили текущую ситуацию и дальнейшие шаги для укрепления обороны на этом участке фронта. Посетил позиции подразделений ВСУ на Волчанском направлении, где заслушал доклад командира тактической группы "Волчанск". Военнослужащие показали высокий уровень готовности и мотивации", - сообщил Умеров.
Также министр обороны вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским работали на пункте управления одной из механизированных бригад на Северском направлении.
"Обсудили вопросы усиления боевых позиций и обеспечения всем необходимым для эффективного выполнения задач", - отметил Умеров.
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https://republic.com.ua/article/maroderstvo-na-zaporizhzhi-doshhem-zmilo-chastinu-fortifikaczijnih-sporud.html
Харків треба швидко захищати- військовими, зброею, мінними полями, фортіфікаціей.
Готувати місто для оборони.
Передбачити можливості прориву ворога, або оточення.
Це все завдання Умерова та Синегубову.
Позорище…
Басня ̶К̶в̶а̶р̶т̶а̶л̶ ̶9̶5̶ Квартет
тут надобно уменье. А вы, друзья, как ни садитесь, максимум на клоунов годитесь.
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Ну ось, карта, знову паперова карта, яку військові вночі готували для «приїжджого начальства» і яка вже втратила де-факто актуальність. https://www.facebook.com/rustemumerov.ua?__cft__[0]=AZUbWeAXWtn7MXV3QwdUCp19anrp4et2QqxMmuJ-Ra_OiIf1Km7S_YqV0JJwRkP-Rcc77EWNopDONOZwUpVvYX4XpxqVtISElEvrgyFjScbxRIDVScGhn-vIvwiILgSVKIiWlfgOlpvuVuB1fvl53WJt7dLZVDRSJhIu9ZwsydJbrq81ZbXti8LT_Wab0X__AbztiCzayLyvr07YJV2iM6Xx&__tn__=-]K-R Рустем Умєров / Rustem Umerov , що саме Ви над нею робите? Ви -https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine?__cft__[0]=AZUbWeAXWtn7MXV3QwdUCp19anrp4et2QqxMmuJ-Ra_OiIf1Km7S_YqV0JJwRkP-Rcc77EWNopDONOZwUpVvYX4XpxqVtISElEvrgyFjScbxRIDVScGhn-vIvwiILgSVKIiWlfgOlpvuVuB1fvl53WJt7dLZVDRSJhIu9ZwsydJbrq81ZbXti8LT_Wab0X__AbztiCzayLyvr07YJV2iM6Xx&__tn__=-]K-R Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine ? Ні. Поставили на озброєння системи ситуаційної обізнаності? Ні. Досі всі електронні системи, які дійсно використовують військові, - Дельта, Кропива та інші, не оформлені. Різнобій і хто що використовує. У вищих військових штабах - брехня щодо наявного стану речей і доповіді «по телефону» нагору. Досі. Вовчанськ захопили, оскільки генералітет взагалі не готувався, а у Вас не було жодного коментаря щодо цього. Жодної Вашої публічної позиції щодо генерала Содоля.
Абсолютна більшість побудованих фортифікаційних споруд неактуальні, або ж вони взагалі не побудовані. Кількість порушень прав людини в ТЦК та СП зашкалює. Де Ваша публічна позиція щодо цього? Де контроль з боку міністра?
9 місяців Ви - Міністр оборони України, а це надто багато під час такої війни, щоб розібратися.
Не можна сказати б не сказавши а.