Умеров посетил командный пункт ОТГВ "Харьков" и позиции ВСУ на Волчанском направлении

26 июня министр обороны Рустем Умеров посетил командный пункт оперативно-тактической группировки наших войск на Харьковском направлении (ОТГВ "Харьков").

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу министра.

"Заслушал доклад командующего, бригадного генерала Михаила Драпатого. Обсудили текущую ситуацию и дальнейшие шаги для укрепления обороны на этом участке фронта. Посетил позиции подразделений ВСУ на Волчанском направлении, где заслушал доклад командира тактической группы "Волчанск". Военнослужащие показали высокий уровень готовности и мотивации", - сообщил Умеров.

Также министр обороны вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским работали на пункте управления одной из механизированных бригад на Северском направлении.

"Обсудили вопросы усиления боевых позиций и обеспечения всем необходимым для эффективного выполнения задач", - отметил Умеров.

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