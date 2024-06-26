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Новини Війна
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Умєров відвідав командний пункт ОТУ "Харків" та позиції ЗСУ на Вовчанському напрямку

26 червня міністр оборони Рустем Умєров відвідав командний пункт оперативно-тактичного угруповання наших військ на Харківському напрямку (ОТУ Харків).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра.

Міністр оборони Умєров відвідав ОТУ Харків

"Заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Михайла Драпатого. Обговорили поточну ситуацію та подальші кроки для зміцнення оборони на цій ділянці фронту. Відвідав позиції підрозділів ЗСУ на Вовчанському напрямку, де заслухав доповідь командира тактичної групи "Вовчанськ". Військовослужбовці показали високий рівень готовності та мотивації", - повідомив Умєров.

Такж міністр оборони разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським працювали на пункті управління однієї з механізованих бригад на Сіверському напрямку.

"Обговорили питання посилення бойових позицій та забезпечення всім необхідним для ефективного виконання завдань", - зазначив Умєров.

Також читайте: Військових РФ досі заблоковано на агрегатному заводі у Вовчанську, - ОТУВ "Харків"

Автор: 

Харківщина (6054) Вовчанськ (432) Умєров Рустем (634)


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Топ коментарі
+9
Що цей злодій каптьорний на карті видивляється. Він навіть умну морду лиця скорчити не здатний...
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26.06.2024 23:39
+7
Я теж тої думки.. що йому там показувати він же не шарить...
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26.06.2024 23:41
+7
Що воно там забуло, те умєрєнноє?
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26.06.2024 23:45
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Що цей злодій каптьорний на карті видивляється. Він навіть умну морду лиця скорчити не здатний...
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26.06.2024 23:39 Відповісти
Мародерство: на Запоріжжі дощем змило частину фортифікаційних спорудhttps://republic.com.ua/article/maroderstvo-na-zaporizhzhi-doshhem-zmilo-chastinu-fortifikaczijnih-sporud.html#respond

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27.06.2024 04:40 Відповісти
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27.06.2024 04:41 Відповісти
все це зводилося МІСЯЦЬ ТОМУ - посилання с жахливими фото
https://republic.com.ua/article/maroderstvo-na-zaporizhzhi-doshhem-zmilo-chastinu-fortifikaczijnih-sporud.html
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27.06.2024 04:43 Відповісти
Шо там думати!

Харків треба швидко захищати- військовими, зброею, мінними полями, фортіфікаціей.

Готувати місто для оборони.

Передбачити можливості прориву ворога, або оточення.

Це все завдання Умерова та Синегубову.
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27.06.2024 04:40 Відповісти
Я теж тої думки.. що йому там показувати він же не шарить...
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26.06.2024 23:41 Відповісти
Він теж, інженерні споруди дивився, як і отой, екс-СРАТЬєх ???
Позорище…
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26.06.2024 23:42 Відповісти
Що воно там забуло, те умєрєнноє?
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26.06.2024 23:45 Відповісти
Коли коту нема чого робити, він яйцями по 17 торгує.
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26.06.2024 23:46 Відповісти
Вони йому щось пояснюють, а він про жрачку тільки думає.
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26.06.2024 23:47 Відповісти
Какая польза от таких "инспекций" в исполнении клоунов и не соображающих вороватых дегенератов ?

Басня ̶К̶в̶а̶р̶т̶а̶л̶ ̶9̶5̶ Квартет

тут надобно уменье. А вы, друзья, как ни садитесь, максимум на клоунов годитесь.
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26.06.2024 23:54 Відповісти
Цирк тай годі, що воно в військових картах тямить? Це ж не преферанс
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26.06.2024 23:54 Відповісти
Вiн може й не тямить, алэ той, кому вiн передасть - тямить.🤠
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27.06.2024 00:11 Відповісти
Винюхують гниди... Після приїздів чомусь сиплеться оборона...
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27.06.2024 00:01 Відповісти
Нех#й цьому дауну там робити. Таких спецiально знаходять, щоб розвалити все до кiнця.
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27.06.2024 00:13 Відповісти
Одне питання- НАХ.Я!??
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27.06.2024 00:14 Відповісти
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Ну ось, карта, знову паперова карта, яку військові вночі готували для «приїжджого начальства» і яка вже втратила де-факто актуальність. https://www.facebook.com/rustemumerov.ua?__cft__[0]=AZUbWeAXWtn7MXV3QwdUCp19anrp4et2QqxMmuJ-Ra_OiIf1Km7S_YqV0JJwRkP-Rcc77EWNopDONOZwUpVvYX4XpxqVtISElEvrgyFjScbxRIDVScGhn-vIvwiILgSVKIiWlfgOlpvuVuB1fvl53WJt7dLZVDRSJhIu9ZwsydJbrq81ZbXti8LT_Wab0X__AbztiCzayLyvr07YJV2iM6Xx&__tn__=-]K-R Рустем Умєров / Rustem Umerov , що саме Ви над нею робите? Ви -https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine?__cft__[0]=AZUbWeAXWtn7MXV3QwdUCp19anrp4et2QqxMmuJ-Ra_OiIf1Km7S_YqV0JJwRkP-Rcc77EWNopDONOZwUpVvYX4XpxqVtISElEvrgyFjScbxRIDVScGhn-vIvwiILgSVKIiWlfgOlpvuVuB1fvl53WJt7dLZVDRSJhIu9ZwsydJbrq81ZbXti8LT_Wab0X__AbztiCzayLyvr07YJV2iM6Xx&__tn__=-]K-R Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine ? Ні. Поставили на озброєння системи ситуаційної обізнаності? Ні. Досі всі електронні системи, які дійсно використовують військові, - Дельта, Кропива та інші, не оформлені. Різнобій і хто що використовує. У вищих військових штабах - брехня щодо наявного стану речей і доповіді «по телефону» нагору. Досі. Вовчанськ захопили, оскільки генералітет взагалі не готувався, а у Вас не було жодного коментаря щодо цього. Жодної Вашої публічної позиції щодо генерала Содоля.

Абсолютна більшість побудованих фортифікаційних споруд неактуальні, або ж вони взагалі не побудовані. Кількість порушень прав людини в ТЦК та СП зашкалює. Де Ваша публічна позиція щодо цього? Де контроль з боку міністра?

9 місяців Ви - Міністр оборони України, а це надто багато під час такої війни, щоб розібратися.
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27.06.2024 00:14 Відповісти
Оце - виступ справжнього міністра.
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27.06.2024 01:28 Відповісти
ахаха тупа тризда не у курсі що наше по це наше по а безуглій треба білше прутнів приймати як у 47й чи в лисику дуже баба любить біля броні кохатись
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27.06.2024 05:43 Відповісти
Як би вона сказала хто призначив цього міністра і хто в нас прем'єр, і спитала б їх чому все отак я воно є, а вони бездіють, пазли б склалися в об'єктивну картину того, що відбувається.
Не можна сказати б не сказавши а.
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27.06.2024 08:20 Відповісти
нае бите эту зелёную гниду
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27.06.2024 00:30 Відповісти
умерова гнилова от зеленскава
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27.06.2024 00:31 Відповісти
Мар'яша ! Кірюшу Будангу в главкомверхі !
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27.06.2024 03:11 Відповісти
Штабс-капитан с...
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27.06.2024 03:31 Відповісти
А навіщо? Яка його задача?
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27.06.2024 10:03 Відповісти
 
 