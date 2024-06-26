Умєров відвідав командний пункт ОТУ "Харків" та позиції ЗСУ на Вовчанському напрямку
26 червня міністр оборони Рустем Умєров відвідав командний пункт оперативно-тактичного угруповання наших військ на Харківському напрямку (ОТУ Харків).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра.
"Заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Михайла Драпатого. Обговорили поточну ситуацію та подальші кроки для зміцнення оборони на цій ділянці фронту. Відвідав позиції підрозділів ЗСУ на Вовчанському напрямку, де заслухав доповідь командира тактичної групи "Вовчанськ". Військовослужбовці показали високий рівень готовності та мотивації", - повідомив Умєров.
Такж міністр оборони разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським працювали на пункті управління однієї з механізованих бригад на Сіверському напрямку.
"Обговорили питання посилення бойових позицій та забезпечення всім необхідним для ефективного виконання завдань", - зазначив Умєров.
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https://republic.com.ua/article/maroderstvo-na-zaporizhzhi-doshhem-zmilo-chastinu-fortifikaczijnih-sporud.html
Харків треба швидко захищати- військовими, зброею, мінними полями, фортіфікаціей.
Готувати місто для оборони.
Передбачити можливості прориву ворога, або оточення.
Це все завдання Умерова та Синегубову.
Позорище…
Басня ̶К̶в̶а̶р̶т̶а̶л̶ ̶9̶5̶ Квартет
тут надобно уменье. А вы, друзья, как ни садитесь, максимум на клоунов годитесь.
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Ну ось, карта, знову паперова карта, яку військові вночі готували для «приїжджого начальства» і яка вже втратила де-факто актуальність. https://www.facebook.com/rustemumerov.ua?__cft__[0]=AZUbWeAXWtn7MXV3QwdUCp19anrp4et2QqxMmuJ-Ra_OiIf1Km7S_YqV0JJwRkP-Rcc77EWNopDONOZwUpVvYX4XpxqVtISElEvrgyFjScbxRIDVScGhn-vIvwiILgSVKIiWlfgOlpvuVuB1fvl53WJt7dLZVDRSJhIu9ZwsydJbrq81ZbXti8LT_Wab0X__AbztiCzayLyvr07YJV2iM6Xx&__tn__=-]K-R Рустем Умєров / Rustem Umerov , що саме Ви над нею робите? Ви -https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine?__cft__[0]=AZUbWeAXWtn7MXV3QwdUCp19anrp4et2QqxMmuJ-Ra_OiIf1Km7S_YqV0JJwRkP-Rcc77EWNopDONOZwUpVvYX4XpxqVtISElEvrgyFjScbxRIDVScGhn-vIvwiILgSVKIiWlfgOlpvuVuB1fvl53WJt7dLZVDRSJhIu9ZwsydJbrq81ZbXti8LT_Wab0X__AbztiCzayLyvr07YJV2iM6Xx&__tn__=-]K-R Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine ? Ні. Поставили на озброєння системи ситуаційної обізнаності? Ні. Досі всі електронні системи, які дійсно використовують військові, - Дельта, Кропива та інші, не оформлені. Різнобій і хто що використовує. У вищих військових штабах - брехня щодо наявного стану речей і доповіді «по телефону» нагору. Досі. Вовчанськ захопили, оскільки генералітет взагалі не готувався, а у Вас не було жодного коментаря щодо цього. Жодної Вашої публічної позиції щодо генерала Содоля.
Абсолютна більшість побудованих фортифікаційних споруд неактуальні, або ж вони взагалі не побудовані. Кількість порушень прав людини в ТЦК та СП зашкалює. Де Ваша публічна позиція щодо цього? Де контроль з боку міністра?
9 місяців Ви - Міністр оборони України, а це надто багато під час такої війни, щоб розібратися.
Не можна сказати б не сказавши а.