Умєров відвідав командний пункт ОТУ "Харків" та позиції ЗСУ на Вовчанському напрямку

26 червня міністр оборони Рустем Умєров відвідав командний пункт оперативно-тактичного угруповання наших військ на Харківському напрямку (ОТУ Харків).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра.

"Заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Михайла Драпатого. Обговорили поточну ситуацію та подальші кроки для зміцнення оборони на цій ділянці фронту. Відвідав позиції підрозділів ЗСУ на Вовчанському напрямку, де заслухав доповідь командира тактичної групи "Вовчанськ". Військовослужбовці показали високий рівень готовності та мотивації", - повідомив Умєров.

Такж міністр оборони разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським працювали на пункті управління однієї з механізованих бригад на Сіверському напрямку.

"Обговорили питання посилення бойових позицій та забезпечення всім необхідним для ефективного виконання завдань", - зазначив Умєров.

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