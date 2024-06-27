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Россияне за прошлые сутки ударили по 25 населенным пунктам Херсонщины, есть погибший и раненые

У Херсоні двоє рятувальників отримали поранення

В Херсонской области в результате обстрелов 26 июня один человек погиб, еще 16 получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Червоный Маяк, Михайловка, Янтарное, Антоновка, Новоалександровка, Берислав, Садовое, Новокаиры, Томарино, Качкаровка, Александровка, Веселое, Тягинка, Ольговка, Ивановка, Николаевка, Золотая Балка, Кизомыс, Белозерка, Приднепровское, Камышаны, Львовский, Осокоровка, Казацкое и город Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 15 частных домов. Зафиксировано попадание в промышленный объект, магазин, складское помещение гуманитарного штаба и газопровод. В результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки, гаражи и автомобили", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения, из них - 2 ребенка.

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обстрел (27652) Херсон (2868) Херсонская область (4857)


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