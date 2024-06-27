Росіяни минулої доби вдарили по 25 населених пунктах Херсонщини, є загиблий та поранені

У Херсонській області в результаті обстрілів 26 червня одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Михайлівка, Янтарне, Антонівка, Новоолександрівка, Берислав, Садове, Новокаїри, Томарине, Качкарівка, Олександрівка, Веселе, Тягинка, Ольгівка, Іванівка, Миколаївка, Золота Балка, Кізомис, Білозерка, Придніпровське, Комишани, Львове, Осокорівка, Козацьке та місто Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Зафіксовано влучання в промисловий об'єкт, магазин, складське приміщення гуманітарного штабу та газопровід. Внаслідок обстрілів пошкоджені господарські споруди, гаражі та автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення, з них - 2 дитини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: постійні обстріли Куп’янська, удари по Харкову та району, є постраждалі