Ночью над Мариуполем, Бердянском и Мелитополем раздавались взрывы

В ночь на 27 июня над временно оккупированным Мариуполем прогремели сильные взрывы. Также их было слышно над Бердянском и Мелитополем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, взрывы над Мариуполем прогремели около 3:00.

"Слышали все районы города, сообщают о "сбивании" над микрорайоном Черемушки Приморского района. Также взрывы раздавались над Бердянском и Мелитополем", - отметил он.

Последствия и детали сейчас устанавливают.

"Но пока впечатление, что это попытки ПВО россиян перехватить воздушные цели до входа в акваторию Азовского моря или на территорию России", - добавил Андрющенко.

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