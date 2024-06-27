Ночью над Мариуполем, Бердянском и Мелитополем раздавались взрывы
В ночь на 27 июня над временно оккупированным Мариуполем прогремели сильные взрывы. Также их было слышно над Бердянском и Мелитополем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, взрывы над Мариуполем прогремели около 3:00.
"Слышали все районы города, сообщают о "сбивании" над микрорайоном Черемушки Приморского района. Также взрывы раздавались над Бердянском и Мелитополем", - отметил он.
Последствия и детали сейчас устанавливают.
"Но пока впечатление, что это попытки ПВО россиян перехватить воздушные цели до входа в акваторию Азовского моря или на территорию России", - добавил Андрющенко.
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Валентина Саюн #590718
показать весь комментарий27.06.2024 09:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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