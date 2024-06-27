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Ночью над Мариуполем, Бердянском и Мелитополем раздавались взрывы

Над Маріуполем, Бердянськом та Мелітополем лунали вибухи 27 червня (

В ночь на 27 июня над временно оккупированным Мариуполем прогремели сильные взрывы. Также их было слышно над Бердянском и Мелитополем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, взрывы над Мариуполем прогремели около 3:00.

"Слышали все районы города, сообщают о "сбивании" над микрорайоном Черемушки Приморского района. Также взрывы раздавались над Бердянском и Мелитополем", - отметил он.

Последствия и детали сейчас устанавливают.

"Но пока впечатление, что это попытки ПВО россиян перехватить воздушные цели до входа в акваторию Азовского моря или на территорию России", - добавил Андрющенко.

Также читайте: В оккупированный Бердянск россияне перебрасывают преимущественно новую технику, - заместитель председателя райсовета Дудукалов

Автор: 

Бердянск (443) взрыв (6792) Мариуполь (5722) Мелитополь (615) Андрющенко Петр (584)


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Якщо читати і слухати орків,то расея це сплошне ППО без цивільних об'єктів,
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27.06.2024 09:24 Ответить
 
 